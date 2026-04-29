બુદ્ધ પૂર્ણિમાથી આ રાશિઓના શરૂ થશે 'અચ્છે દિન', કરિયરમાં મળશે સફળતા, વધશે ધન-સંપત્તિ !

Buddha Purnima 2026 : બુદ્ધ પૂર્ણિમા 1 મે, 2026ના રોજ છે. બુધાદિત્ય રાજયોગની રચના અને તે દિવસે થતી ગ્રહોની ખાસ સ્થિતિને કારણે આ 4 રાશિના જાતકો કારકિર્દીમાં સફળતા અને નાણાકીય લાભ મેળવી શકે છે. ત્યારે આ ભાગ્યશાળી રાશિઓ કઈ છે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.

Updated:Apr 29, 2026, 05:49 PM IST

Buddha Purnima 2026 : વૈશાખ પૂર્ણિમા જેને બુદ્ધ પૂર્ણિમા તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. આ વર્ષે 1 મે, 2026ના રોજ ઉજવવામાં આવશે. જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર, મેષ રાશિમાં સૂર્ય અને બુધની યુતિ બુદ્ધાદિત્ય રાજયોગ બનાવે છે, જે આ 4 રાશિઓ માટે શુભ પરિણામો લાવી શકે છે, તેમના માટે અનુકૂળ તકો ઊભી થઈ શકે છે.

વૃષભ રાશિ

આ સમયગાળો સંપત્તિ અને ભૌતિક સુખ-સુવિધાઓ સંબંધિત બાબતોમાં પણ અનુકૂળ સાબિત થવાની સંભાવના છે. તેથી આ રાશિના વ્યક્તિઓની આવકમાં વધારો થઈ શકે છે અને રોકાણોમાંથી લાભ મેળવવાની પ્રબળ સંભાવના છે. જેઓ પોતાના અભ્યાસ માટે અથવા રોજગાર હેતુ માટે વિદેશ પ્રવાસ કરવાનું આયોજન કરી રહ્યા છે તેમને સકારાત્મક સમાચાર મળી શકે છે.   

મિથુન રાશિ

મંગળ અને શનિની યુતિને કારણે મિથુન રાશિ હેઠળ જન્મેલા વ્યક્તિઓના આત્મવિશ્વાસમાં વધારો થઈ શકે છે. આ સમયગાળા દરમિયાન લેવામાં આવેલા નિર્ણયો ભવિષ્યમાં લાભ આપી શકે છે. વધુમાં આ ખર્ચને નિયંત્રણમાં રાખવામાં મદદ કરશે, જેનાથી બચતમાં વધારો થવાની સંભાવના છે.  

મેષ રાશિ

આ સમયગાળા દરમિયાન મેષ રાશિ હેઠળ જન્મેલા લોકોની કુંડળીમાં આ ચોક્કસ ગ્રહો મજબૂત સ્થિતિમાં રહેશે. પરિણામે તેમને તેમના કારકિર્દી અને નોકરીમાં પ્રગતિની તકો મળી શકે છે. બાકી રહેલા કાર્યો પૂર્ણ થશે અને તેમને તેમના પરિવારો તરફથી પણ ટેકો મળશે. નાણાકીય બાબતોમાં પણ રાહત મળી શકે છે અને જૂના દેવાથી મુક્ત થવાની શક્યતા છે.  

મીન રાશિ

ગ્રહોની સ્થિતિ અનુકૂળ હોવા છતાં મીન રાશિના લોકોએ કોઈપણ મોટા નાણાકીય નિર્ણય લેતા પહેલા સાવધાની અને વિચારશીલતા રાખવી જોઈએ. બુદ્ધ પૂર્ણિમાના દિવસે પ્રાર્થના અને ધાર્મિક વિધિઓ કરવા ઉપરાંત જરૂરિયાતમંદોને મદદ કરવી ખૂબ જ શુભ માનવામાં આવે છે, કારણ કે તે વ્યક્તિના જીવનમાં સકારાત્મકતાની ભાવના જાળવવામાં મદદ કરે છે.  

Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.   

buddha purnima 2026buddha purnima rashifalbudhaditya rajyog

