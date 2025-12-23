વર્ષ 2025નો છેલ્લો બુધ-અરુણનો ષડાષ્ટક યોગ આ 4 રાશિના જાતકોને કરશે માલામાલ, બુદ્ધિ અને સન્માનમાં થશે વધારો!

ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

Shadashtak Yog Effect in New Year 2026: 31 ડિસેમ્બર 2025ના રોજ બુધ અને અરુણનો શક્તિશાળી 'ષડાષ્ટક યોગ' બનવા જઈ રહ્યો છે. જેના કારણે આગામી દિવસોમાં એટલે કે વર્ષ 2026માં 4 રાશિના જાતકોને વિશેષ લાભ થઈ શકે છે. ચાલો જાણીએ કઈ છે આ 4 ભાગ્યશાળી રાશિઓ.
 

Updated:Dec 23, 2025, 08:53 PM IST

બુધ અને અરુણનો ષડાષ્ટક યોગ

31 ડિસેમ્બર 2025ના રોજ બુધ અને અરુણનો ષડાષ્ટક યોગ બની રહ્યો છે. આ દરમિયાન બુધ ગ્રહ ધન રાશિમાં સંચરણ કરી રહ્યો હશે અને અરુણ ગ્રહનું સંચરણ વૃષભ રાશિમાં હશે. બુદ્ધિના કારક બુધ અને અરુણનો આ શક્તિશાળી યોગ વર્ષ 2025ના અંતિમ દિવસે 4 રાશિના જાતકોને સંતુલિત જીવન આપી શકે છે. કાર્યમાં સફળતાના દ્વાર ખુલશે અને ધન-સન્માનમાં વૃદ્ધિ થઈ શકે છે. ચાલો જાણીએ કઈ છે આ 4 ભાગ્યશાળી રાશિઓ.

મેષ રાશિ

મેષ રાશિના જાતકો માટે બુધ-અરુણનો ષડાષ્ટક યોગ અત્યંત લાભદાયી સાબિત થઈ શકે છે. જાતકોના આત્મવિશ્વાસ વધારો થશે અને સાહસમાં વૃદ્ધિ થઈ શકે છે. નવા કામની શરૂઆત કરવા માટે આ સમય સારો છે. બિઝનેસમાં મોટો નફો હાથ લાગી શકે છે, જેનાથી ધનમાં વધારો થઈ શકે છે. કરિયરમાં જાતક ઉચ્ચ પદ પ્રાપ્ત કરી શકે છે.

વૃષભ રાશિ 

વૃષભ રાશિના જાતકો માટે બુધ-અરુણનો ષડાષ્ટક યોગ સારા સમયની શરૂઆત લાવશે. નિર્ણય લેવાની ક્ષમતા વધારો થઈ શકે છે અને જાતકોમાં કામ કરવાની ક્ષમતા વધશે. જૂના વિવાદો ઉકેલાવાના માર્ગ ખુલશે. કાર્યસ્થળ પર જાતકોના કામની પ્રશંસા થશે. ધન સંબંધિત બાબતોમાં લાભના નવા માર્ગો ખુલશે અને સમાજમાં માન-સન્માન વધશે. નવી જવાબદારીઓ નિભાવવાની તક મળશે.

મિથુન રાશિ 

મિથુન રાશિના જાતકો માટે બુધ-અરુણનો ષડાષ્ટક યોગ શુભ પરિણામ આપી શકે છે. પરિવારમાં ચાલી રહેલો તણાવની સ્થિતિ દૂર થશે. મિત્રો સાથેના સંબંધો ગાઢ બનશે. અચાનક ધનલાભ થવાની શક્યતા છે. જાતકોના માન-સન્માનમાં વધારો થશે. નાના રોકાણથી લઈને જૂની યોજનાઓ પર કામ કરવા માટે આ અનુકૂળ સમય છે.

ધન રાશિ 

ધન રાશિના જાતકો માટે બુધ-અરુણનો ષડાષ્ટક યોગ નવી તકો લઈને આવશે. સફળતાના માર્ગ ખુલી શકે છે. વિચારોમાં સ્પષ્ટતા આવશે અને મોટા નિર્ણયો લેવાની હિંમત વધશે. આર્થિક બાબતોમાં મોટો ફાયદો થઈ શકે છે. કરિયરમાં નવી ઊંચાઈઓ સર કરી શકશો. પરિવારનો પૂરો સહયોગ મળશે. સમાજમાં જાતકોનું માન-સન્માન વધશે. નવા પ્રોજેક્ટ શરૂ કરવા માટે આ શ્રેષ્ઠ સમય છે.

(Disclaimer - પ્રિય વાચક, અમારા આ સમાચાર વાંચવા બદલ આભાર. આ સમાચાર તમને ફક્ત જાગૃત કરવાના હેતુથી લખવામાં આવ્યા છે. અમે આ લખવામાં સામાન્ય માહિતીની મદદ લીધી છે. Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

