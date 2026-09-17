/દિવાળી પહેલા 42 દિવસ સુધી બુધ-શુક્ર ચલશે ઉલ્ટી ચાલ, આ રાશિઓને અપાર ધનલાભ થશે, જાણો કોણે રહેવું પડશે સાવધ?

દિવાળીને ધન, સુખ અને સમૃદ્ધિ તથા નવા કામોની શરૂઆત સાથે જોડવામાં આવે છે. આવામાં દિવાળીની બરાબર પહેલા બુધ અને શુક્રની ચાલમાં ફેરફાર થવાથી જ્યોતિષમાં આ સમયને ખાસ ગણવામાં આવે છે. જો કે દરેક વ્યક્તિ પર ગ્રહોનો પ્રભાવ તેની જન્મકુંડળી, અને ગ્રહોની સ્થિતિના આધારે અલગ અલગ હોઈ શકે છે. બુધની અને શુક્રની વક્રી ચાલથી કોને શુભ કોને અશુભ અસર થઈ શકે તે ખાસ જાણો.
દિવાળી આ વખતે 8 નવેમ્બર 2026ના રોજ છે. જો કે દિવાળી પહેલા જ ગ્રહોની ચાલમાં મોટો બદલાવ આવશે. ઓક્ટોબરમાં સુખ અને સમૃદ્ધિના દાતા શુક્ર તથા વાણી અને બુદ્ધિના કારક બુધ બંને વક્રી અવસ્થામાં આવશે. જ્યોતિષમાં બુધને વેપાર, સંચાર, વાણી બુદ્ધિ સાથે જોડવામાં આવે છે. જ્યારે શુક્ર સુખ સુવિધા, પ્રેમ સૌંદર્ય અને ભૌતિક સમૃદ્ધિના કારક ગણાય છે. આવામાં આ બંને ગ્રહોની ઉલ્ટી ચાલની અસર અલગ અલગ રાશિઓ પર અલગ રીતે પડી શકે છે. આવામાં કેટલીક રાશિઓ માટે આ સમય સફળતાનો તો કેટલાકે સાવધાની પણ વર્તવી પડી શકે.
વૈદિક પંચાંગ મુજબ શુક્ર 3 ઓક્ટોબરના રોજ વક્રી થશે અને 13 નવેમ્બર સુધી વક્રી અવસ્થામાં રહેશે. જ્યારે બુધ 24 ઓક્ટોબરથી 13 નવેમ્બર 2026 સુધી વક્રી અવસ્થામાં રહેશે. આમ દિવાળી પહેલા બંને ગ્રહોની વક્રી ચાલની અસર એક સમયગાળામાં જોવા મળશે. વક્રી થવાનો અર્થ એ નથી કે ગ્રહ ખરેખર પોતાની કક્ષામાં પાછળની બાજુ ચાલવા લાગે છે. પરંતુ આ પૃથ્વીથી જોવા પર તેમની ઝડપમાં થનારો એક વિશેષ ફેરફાર છે. જ્યોતિષમાં આ ગ્રહના પ્રભાવોને ફરીથી જોવા, જૂના મામલાઓની વાપસી અને કેટલીક ચીજોમાં વિલંબ જેવી સ્થિતિઓ સાથે જોડવામાં આવે છે. બુધની વક્રી ચાલથી કોણ પ્રભાવિત થશે તે ખાસ જાણો.
મેષ રાશિના જાતકો માટે બુધની વક્રી ચાલ વેપારની રીતે સારી ગણાઈ રહી છે. વેપાર સાથે જોડાયેલા લોકોને લાભની તકો મળી શકે છે. તમારી વાત યોગ્ય રીતે રજૂ કરવાની ક્ષમતા પણ તમારા માટે ફાયદાકારક રહી શકે છે. જૂના સંપર્કો તમને કામ લાગી શકે છે.
કર્ક રાશિવાળા માટે નોકરી અને કરિયરની રીતે આ સમય સારો રહી શકે છે. કામ સંલગ્ન નવી તકો મળી શકે છે અને આર્થિક સ્થિતિમાં પણ સુધારના સંકેત છે. જો કે કોઈ પણ તક હાથમાં લેતા પહેલા તેના દરેક પહેલુંને સારી રીતે સમજી લેવા જોઈએ.
વૃશ્ચિક રાશિના જાતકો માટે પણ બુધની વક્રી ચાલ સકારાત્મક પરિણામ આપી શકે છે. કામકાજમાં આગળ વધવાની તક મળી શકે છે. અટકેલા કામો ફરીથી ગતિ પકડી શકે છે અને જૂના પ્રયાસોનો ફાયદો મળવાની શક્યતા પણ છે.
મિથુન રાશિના સ્વામી બુધ છે અને આથી આ રાશિ પર તેનો પ્રભાવ ખાસ ગણાય છે. કરિયર અને કામકાજમાં કેટલીક સારી તકો મળી શકે છે. પરંતુ માનસિક તણાવ અને સ્વાસ્થ્યને પણ નજર અંદાજ ન કરવું જોઈએ. નાની નાની વાતોને લઈને વધુ વિચારવાથી બચો. હવે શુક્રની વક્રી ચાલ કોને કરશે પ્રભાવિત એ પણ જાણો.
વૃષભ રાશિના જાતકોને આ દરમિયાન પોતાની ખાણી પીણી પર ધ્યાન રાખવાની જરૂર છે. બેદરકારી પરેશાની વધારી શકે છે. આથી તમારી દિનચર્યાને વ્યવસ્થિત રાખવાથી સારું રહેશે.
મિથુન રાશિના જાતકોએ બાળકો અને પરિવાર સંલગ્ન મામલાઓ પર ધ્યાન આપવું પડશે. ભાવનાઓમાં વહીને કોઈ મોટો નિર્ણય લેતા બચો. સંબંધો સંલગ્ન મામલાઓમાં ઉતાવળ કરવાની જગ્યાએ વાતચીતથી ઉકેલ લાવવો.
કન્યા રાશિના જાતકો માટે શુક્રની વક્રી ચાલ કેટલીક રાહત લઈને આવી શકે છે. ખાસ કરીને 3 ઓક્ટોબર બાદ ભાગ્યનો સાથ મળવાના યોગ જણાય છે. જૂના કારમો પૂરા થવાના અને નવી સંભાવનાઓ સામે આવવાની આશા છે.
શુક્ર તુલા રાશિમાં વક્રી થશે. આથી આ રાશિના જાતકોએ વિશેષ સાવધાની રાખવી જોઈએ. આ દરમિયાન સ્વાસ્થ્યને લઈને બેદરકારી ન વર્તવી. તમારી દિનચર્ચા અને આરામનું ધ્યાન રાખવું.
મકર રાશિના જાતકો માટે આ સમય કામકાજ પર ફોક્સ કરવાનો છે. એક સાથે અનેક ચીજોને સંભાળવાની જગ્યાએ પ્રાથમિકતા નક્કી કરીને આગળ વધો. કામમાં નાની અમથી ભૂલ પણ પરેશાની પેદા કરી શકે છે. આથી દરેક કામ ફરીથી તપાસ કરી લેવી.
કુંભ રાશિના જાતકો માટે શુક્રની વક્રી ચાલ દરમિયાન ભાગ્યનો સાથ થોડો નબળો પડી શકે છે. આવામાં ફક્ત ભાગ્યના ભરોસે રહેવાની જગ્યાએ મહેનત અને યોગ્ય રણનીતિ પર ધ્યાન આપવું. રોકાણ કે મોટા નિર્ણયોમાં ઉતાવળથી બચવું.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ તથા ગ્રહ ગોચરની વ્યાખ્યાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)