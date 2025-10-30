14 વર્ષ બાદ બુધ-વરુણે બનાવ્યો નવપંચમ રાજયોગ, સિંહ સહિત આ ૩ રાશિઓને થશે અણધાર્યો ધનલાભ !
Navpancham Rajyog : 29 ઓક્ટોબર, 2025ના રોજ બુધ અને વરુણ વચ્ચે 14 વર્ષ પછી દુર્લભ નવપંચમ યોગ બન્યો છે, જે ભાગ્યના દ્વાર ખોલી શકે છે. દૃક પંચાંગ અનુસાર, આ શક્તિશાળી યોગ ત્રણ રાશિઓ પર વિશેષ આશીર્વાદ વરસાવશે. ત્યારે આ ભાગ્યશાળી રાશિઓ કઈ છે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
Navpancham Rajyog : 29 ઓક્ટોબરે બપોરે 12:54 વાગ્યે બુધ અને વરૂણ એટલે કે નેપ્ચ્યુન એકબીજાથી 120°ની કોણીય સ્થિતિમાં હતા. જ્યોતિષમાં આ કોણીય સ્થિતિને નવપંચમ યોગ કહેવામાં આવે છે. આ નવપંચમ યોગ આ ત્રણ રાશિઓને અપાર સંપત્તિ, દરેક પ્રયાસમાં સફળતા સાથે વિશેષ લાભ અપાવશે.
વૃષભ રાશિ
વૃષભ રાશિ માટે આ યોગ ખૂબ જ શુભ સંકેતો દર્શાવે છે. નાણાકીય સ્થિરતાની સાથે નવી મિલકત અથવા વાહન ખરીદવાની તકો પણ મળી શકે છે. રોકાણ સંબંધિત પ્રયાસોમાં સફળતા અને નફો થવાની સંભાવના છે. પ્રમોશન, પગાર વધારો અથવા નવી જવાબદારીઓની શક્યતા છે. તમારું કામ અને વ્યવસાય વિસ્તરશે અને તમારી પ્રતિષ્ઠામાં વધારો થશે. તમારી જીવનશૈલી વધુ આરામદાયક અને સમૃદ્ધ બનશે, જે સંતોષ લાવશે. તમારા પારિવારિક જીવનમાં સંવાદિતા અને પ્રેમ વધશે.
સિંહ રાશિ
સિંહ રાશિના જાતકો માટે આ નવપંચમ યોગ નસીબનો પ્રવેશદ્વાર સાબિત થશે. તમારો આત્મવિશ્વાસ નોંધપાત્ર રીતે વધશે અને તમને સામાજિક સન્માન મળશે. તમારી કારકિર્દી નવી ઊંચાઈએ પહોંચશે. તમને નવા પ્રોજેક્ટ, પ્રમોશન અથવા કોઈ મોટા પ્રોજેક્ટ માટે જવાબદારી આપવામાં આવી શકે છે. તમને કોઈ પરિચિત તરફથી અણધાર્યો નાણાકીય લાભ, ભેટ અથવા નાણાકીય સહાય મળી શકે છે. તમને પરિવારના સભ્યો તરફથી સહયોગ મળશે. તમારા પરિવારમાં ખુશી વધશે.
મેષ રાશિ
મેષ રાશિના લોકો માટે આ સમય સુખ, સમૃદ્ધિ અને પ્રગતિનો સમય બનવાનો છે. લાંબા સમયથી અટકેલા કાર્યો અચાનક ગતિ પકડશે. નસીબ તમારા પક્ષમાં રહેશે. જૂના રોકાણો અથવા વ્યવસાયિક પ્રયાસો અણધાર્યા નફા આપે તેવી શક્યતા છે. તમારા વ્યાવસાયિક જીવનમાં તમારી પ્રતિષ્ઠા વધશે. નવી તકો ઉભી થશે. નાણાકીય સ્થિરતા પ્રાપ્ત થશે.
