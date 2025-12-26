વર્ષના અંતમાં બુધ બનાવશે ખાસ યોગ, 17 વર્ષ બાદ આ રાશિઓના શરૂ થશે અચ્છે દિન, ધન-સંપત્તિમાં થશે વધારો
Dashank Yog : વર્ષ 2025ના અંતમાં ગ્રહોના રાજકુમાર બુધ અને યમની યુતિ એક દુર્લભ "દશાંક યોગ" બનાવી રહી છે. 30 ડિસેમ્બરે, જ્યારે બુધ અને યમ એકબીજાથી 36 ડિગ્રીએ દૂર હશે, ત્યારે આ યોગ બનશે, જેના કારણે આ ત્રણ રાશિના જાતકોનો સાdરો સમય શરૂ થશે.
Dashank Yog : વૈદિક જ્યોતિષ અનુસાર, 30 ડિસેમ્બરે સાંજે 4:29 વાગ્યે, બુધ અને યમ એકબીજાથી 36 ડિગ્રી પર રહેશે, જેનાથી દશાંક યોગ બનશે. જેના કારણે આ ત્રણ રાશિઓ હેઠળ જન્મેલા લોકોને નોંધપાત્ર રીતે લાભ થઈ શકે છે.
ધન રાશિ
બુધ આ રાશિના લગ્ન ભાવમાં છે અને યમ બીજા ભાવમાં છે. પરિણામે આ રાશિ હેઠળ જન્મેલા લોકો માટે વર્ષનો અંત સારો રહેવાનો છે. આની સકારાત્મક અસરો નવા વર્ષ 2026માં પણ અનુભવાશે. તમારી નિર્ણય લેવાની ક્ષમતામાં નોંધપાત્ર સુધારો થશે. આનાથી ઘણા ક્ષેત્રોમાં સફળતા મળી શકે છે અને વ્યવસાયમાં નોંધપાત્ર નફો થઈ શકે છે. પૂર્વજોની મિલકતમાંથી નફો થવાની શક્યતા છે.
મિથુન રાશિ
બુધ ગ્રહ સ્વામી હોવાથી આ યુતિ મિથુન રાશિ માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક હોઈ શકે છે. તેમની બૌદ્ધિક ક્ષમતાઓમાં ઝડપથી વધારો થઈ શકે છે. તેમની કારકિર્દીમાં ઝડપી પ્રગતિ થઈ શકે છે. જો તમે મીડિયા, લેખન, માર્કેટિંગના ક્ષેત્રમાં છો તો નવા વર્ષમાં કોઈ મોટો પ્રોજેક્ટ સફળ થશે. અણધાર્યા નાણાકીય લાભની શક્યતા છે. પ્રમોશન અને પગારમાં વધારો થવાની શક્યતા છે.
કુંભ રાશિ
યમ અને બુધનો દશાંક યોગ કુંભ રાશિ માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક બની શકે છે. આ રાશિના 12મા ભાવમાં બુધ અને 11મા ભાવમાં રહેશે. પરિણામે આ રાશિની લાંબા સમયથી ચાલતી ઇચ્છા પૂર્ણ થઈ શકે છે. બિનજરૂરી ખર્ચમાંથી રાહત મળી શકે છે. રોકાણો સારો નફો લાવી શકે છે. વિદેશ સંબંધિત વ્યવસાય અથવા કાર્યમાં સફળતા શક્ય છે. આયાત-નિકાસ વેપારમાં નફો થવાની સંભાવના છે.
Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.
