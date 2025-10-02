ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

5 દિવસ બાદ આ રાશિવાળાના સારા દિવસો શરૂ, ઈચ્છાપૂર્તિનો સમય, બંપર ધનલાભના પ્રબળ યોગ!

વૈદિક પંચાંગ મુજબ 7 ઓક્ટોબરના રોજ બપોરે 2.22 કલાકે બુધ અને યમ એક બીજાથી 90 ડિગ્રી પર હશે જેનાથી કેન્દ્ર ત્રિકોણ રાજયોગ બનશે. હાલ યમ મકર રાશિમાં બિરાજમાન છે. 

Oct 02, 2025

વૈદિક જ્યોતિષ મુજબ ગ્રહોના રાજકુમાર બુધ દર 15 દિવસે રાશિ પરિવર્તન કરે છે. આવામાં મહિનામાં બે વાર રાશિ બદલે છે. બુધની સ્થિતિમાં ફેરફાર તમામ રાશિના જાતકોના જીવનમાં ફેરફાર લાવતી હાય છે. બુધ જલદી તુલા રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. જ્યાં 24 ઓક્ટોબર સુધી રહેશે. આ દરમિયાન બુધનો કોઈને કોઈ ગ્રહ સાથે સંયોગ થતો રહેશે. આવામાં બુધ કડવા ચોથ પહેલા યમ સાથે સંયોગ બનાવશે. જેનાથી કેન્દ્ર દ્રષ્ટિ યોગનું નિર્માણ થશે. આ યોગના નિર્માણથી 3 રાશિના જાતકોને વિશેષ લાભ થશે. જાણો તે ભાગ્યશાળી રાશિઓ વિશે.   

મકર રાશિ

મકર રાશિના જાતકો માટે બુધ અને યમનો કેન્દ્ર યોગ લાભકારી રહી શકે છે. આ રાશિના જાતકોને  ભાગ્યનો સાથ મળી શકે છે. ભાગ્યના સ્વામી બુધના દશમ ભાવમાં હોવાના કારણે તમને નોકરીમાં સારી તકો મળી શકે છે. વરિષ્ઠ અધિકારીઓ સાથે તમારા સારા સંબંધ બની શકે છે. સારો તાલમેળ બેસવાના કારણે તમને કોઈ મોટી જવાબદારી મળી શકે છે. તમે તમારા હરીફોને આકરી ટક્કર આપી શકો છો. વેપારમાં પણ સારો લાભ થઈ શકે છે. સફળતાની સીડીઓ ચઢશો. ઝડપથી યશ સાથે સન્માન મળી શકે છે. પરિવારજનોનો સંપૂર્ણ સપોર્ટ મળી શકે છે. પદ પ્રતિષ્ઠાના યોગ છે. 

કર્ક રાશિ

કર્ક રાશિના જાતકો માટે આ સમયગાળો  ખુબ સારો રહી શકે છે. આ રાશિના જાતકોના જીવનમાં લાંબા સમયથી આવતી પરેશાનીઓ સમાપ્ત થઈ શકે છે. મિત્રની મદદથી તમે લક્ષ્ય મેળવી શકો છો. માતાની સાથે તમારા બગડેલા સંબંધ સારા થઈ શકે છે. જમીન સંપત્તિના મામલે લાભ થઈ શકે છે. ખરીદ કે વેચી શકો છો. ઘરમાં સુખ શાંતિ રહેશે. મોટા લોકો સાથે તાલમેળ સારો રહેશે. જેનાથી આવનારા સમયમાં સારો લાભ થઈ શકે છે.   

વૃષભ રાશિ

આ રાશિના જાતકો માટે બુધ અને યમનો કેન્દ્ર દ્રષ્ટિ યોગ લાભકારી રહી શકે છે. મિત્રો પરિવારજનોનો પૂરો સપોર્ટ મળશે. જેનાથી તમે લક્ષ્ય મેળવવામાં સફળ રહી શકો છો. બુધ તમારી આર્થિક સ્થિતિ સારી કરી શકે છે. બેંકમાંથી લોન લેવા માંગતા હોવ તો સફળતા મળી શકે છે. કરજમાંથી છૂટકારો મળી શકે છે. હરીફો કરતા સારું પરફોર્મ કરશો. માન સન્માનમાં ઝડપથી વધારો થઈ શકે છે. કળા અને સાહિત્ય મામલે તમને ખુબ લાભ થઈ શકે છે.   

