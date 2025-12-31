ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

84 વર્ષ બાદ બનશે બુધ-અરુણનો શક્તિશાળી યોગ, આજથી આ રાશિવાળા નોટોમાં આળોટશે, અચાનક ધનલાભના યોગ

વૈદિક જ્યોતિષ મુજબ લગભગ 84 વર્ષ બાદ એવું થઈ રહ્યું છે કે જ્યારે બુધ અરુણ સાથે સંયોગ કરીને ષડાષ્ટક યોગ બનાવી રહ્યા છે. જે 3 રાશિવાળાને ખાસ લાભ કરાવી શકે છે. 

Updated:Dec 31, 2025, 09:31 AM IST

1/4
image

વૈદિક જ્યોતિષ મુજબ ગ્રહોના રાજકુમાર બુધનું નવગ્રહમાં ખુબ મહત્વ છે. તેમને બુદ્ધિ, બૌદ્ધિક ક્ષમતા, નિર્ણય ક્ષમતા, શિક્ષણ, વેપાર, તર્ક વિતર્કના કારક  ગણવામાં આવે છે. બુધ એક રાશિમાં લગભગ 15 દિવસ રહે છે. આવામાં કોઈને કોઈ ગ્રહ સાથે સંયોગ કરીને શુભ  અશુભ યોગોનું નિર્માણ કરે છે. અત્રે જણાવવાનું કે 29 ડિસેમ્બરે બુધનું ધનુ રાશિમાં ગોચર થયું. વૃષભ રાશિમાં બિરાજમાન અરુણ ગ્રહ સાથે સંયોગ કરીને શક્તિશાળી ષડાષ્ટક યોગ બનાવશે. આમ તો આ યોગ અશુભ ગણાય છે પરંતુ કેટલીક રાશિના જાતકોને ફાયદો કરાવી શકે છે. જ્યોતિષ શાસ્ત્ર મુજબ 31 ડિસેમ્બરના રોજ સાંજે 6.35 કલાકે બુધ અને અરુણ એકબીજાથી 150 ડિગ્રી પર હશે જેનાથી ષડાષ્ટક યોગ બને. અરુણ એક રાશિમાં લગભગ 7 વર્ષ રહે છે. આવામાં એક રાશિ ચક્ર પૂરું કરવામાં તેને લગભગ 84 વર્ષનો સમય લાગે છે. હવે આ સંયોગ કઈ રાશિના જાતકોને ફાયદો કરાવી શકે તે પણ જાણો. 

મિથુન રાશિ

2/4
image

મિથુન રાશિના જાતકો માટે બુધ-અરુણનો ષડાષ્ટક યોગ ખુબ લાભકારી રહી શકે છે. આ રાશિના સાતમાં  ભાવમાં બુધ અને બારમા ભાવમાં અરુણ બિરાજમાન છે. આવામાં આ રાશિના જાતકોને જીવનમાં પ્રગતિની અનેક તકો મળશે. કરિયરના ક્ષેત્રમાં નવી નવી  તકો મળી શકે છે. નોકરી સંબંધિત મુસાફરી કરવી પડી શકે છે. પરંતુ તેનાથી આવનારા સમયમાં સારો એવો લાભ મળી શકે. નવા વર્ષમાં તમારી અલગ ઓળખ બનશે. વેપારની વાત કરીએ તો પાર્ટનરશીપમાં થતા વેપારમાં ખુબ લાભ થઈ શકે. તેના સહયોગથી તમે ભારે નફો કમાઈ શકો છો. આર્થિક સ્થિતિ સારી રહેશે. ધન ભેગું કરવામાં સફળ રહેશો. 

કુંભ રાશિ

3/4
image

આ રાશિના જાતકો માટે  બુધ-અરુણનો ષડાષ્ટક યોગ અનેક રીતે ખાસ હોઈ શકે છે. આ રાશિના ચોથા ભાવમાં અરુણ અને અગિયારમાં ભાવમાં બુધ બિરાજમાન હશે. આવામાં આ રાશિના જાતકોની અનેક ઈચ્છાઓ અને લક્ષ્ય પૂરા થઈ શકે છે. તમે તમારા સપના પૂરા કરવામાં સફળ થઈ શકો છો. કરિયરના ક્ષેત્રે અચાનક ધનલાભ થઈ શકે છે. તમારી મહેનત રંગ લાવશે. જીવનમાં ખુશીઓ દસ્તક આપી શકે છે. આવકમાં સારો એવો વધારો થઈ શકે છે. નફો થઈ શકે. આર્થિક સ્થિતિ સારી રહેશે. ધન ભેગુ કરવાની અનેક તકો મળી શકે. 

મેષ રાશિ

4/4
image

મેષ રાશિના જાતકો માટે પણ આ ષડાષ્ટક યોગ અનુકૂળ રહી શકે છે. આ રાશિના બીજા ભાવમાં અરુણ અને નવમાં ભાવમાં બુધ ભ્રમણ કરશે. આવામાં આ રાશિના જાતકોને ભાગ્યનો પૂરેપૂરો સાથ મળી શકે છે. તમને નવી તકો મળી શકે. નવા વર્ષ 2026માં જીવનમાં ખુશીઓની દસ્તક થઈ શકે છે. મિત્રોનો પૂરેપૂરો સહયોગ મળી શકે. કરિયરના ક્ષેત્રે ખુબ લાભ થઈ શકે. તમે વિશેષ પ્રોજેક્ટ કે પછી કામના મામલે મુસાફરી કરી શકો. જો કે આ મુસાફરી પડકારજનક રહી શકે. પરંતુ છેલ્લે તો સફળતાનો સ્વાદ ચાખશો. આર્થિક સ્થિતિ સારી રહેશે. પરંતુ બેકાર ખર્ચાથી બચીને રહેજો. વેપારના ક્ષેત્રે સફળતા મળી શકે છે. 

 (Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

Budh GocharBudh Arunshadashtak yogastrologyJyotish

Trending Photos