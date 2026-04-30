Budh Ast 2026: મેનો મહિનો આ 4 રાશિઓ માટે ભારે, આર્થિક નુકસાનનો ભય, સાવધાન રહેજો
Budh Ast Impact: મે મહિનામાં અસ્ત બુધની અસર દરેક રાશિના જાતકો પર પડવાની છે. પરંતુ ચાર રાશિઓ એવી છે જેના પર બુધ અસ્તની ખરાબ અસર પડી શકે છે. આવો તે વિશે જાણીએ.
ગ્રહો-નક્ષત્રોમાં થનારી હલચલની સીધી અસર રાશિઓ પર પડે છે. આગામી મહિને એટલે કે બુધ ગ્રહની અસર ઘણી રાશિઓ પર જોવા મળશે. હકીકતમાં મે મહિનામાં બુધ સૂર્યની નજીક જશે. તેવામાં બુધ અસ્ત થશે. આ દરમિયાન ઘણા જાતકોએ સંભાળીને રહેવું પડશે. જ્યોતિષ ગણનાઓના આધારે બુધ અસ્તની અસર 28 એપ્રિલથી 23 મે 2026 સુધી જોવા મળશે.
બુધ અસ્ત શું છે અને કઈ રીતે તેની અસર પડે છે?
બુધ અસ્તનો મતલબ છે કે બુધ ગ્રહ સૂર્યની એકદમ નજીક જઈ રહ્યો છે. જ્યોતિષશાસ્ત્રની દુનિયામાં તેને અસ્ત થવું કહેવામાં આવે છે. સરળ ભાષામાં સમજો તો જ્યારે કોઈ ગ્રહ સૂર્યની વધુ નજીક જાય છે તો તેનો પ્રકાશ ઓછો થઈ જાય છે. તેવામાં તેને ગ્રહની નબળાઈ માનવામાં આવે છે અને તેની અસર ઓછી થવા લાગે છે. બુધ ગ્રહ બુદ્ધિ અને કમ્યુનિકેશનનો કારક ગ્રહ છે. તેવામાં બુધ અસ્ત થતાં આ ક્ષેત્રો પર અસર થાય છે. સાથે ગેરસમજણ વધી જાય છે. સાથે બુધ અસ્ત સમયે પૈસા સાથે જોડાયેલી વસ્તુમાં સાવધાની રાખવાની હોય છે.
મેષ રાશિઃ
મેષ રાશિના જાતકો પર બુધ અસ્તની અસર થશે. આ દરમિયાન તમારે ઉતાવળ કરવાની નથી. સમજ્યા-વિચાર્યા વગર કરેલા નિર્ણયો બાદમાં નુકસાન કરાવી શકે છે. ઉતાવળમાં નિર્ણય લેવાનું મન કરશે પરંતુ તમારે ખુદને રોકવાના છે અને ધૈર્ય રાખી વિચાર કરવાનો છે. બિઝનેસના મામલામાં સમજદારી દેખાડવી પડશે. એક નાની બેદરકારી મુશ્કેલી લાવી શકે છે. આ દરમિયાન બીજાની સલાહ જરૂર સાંભળો પરંતુ અંતિમ નિર્ણય તમારે લેવો જોઈએ. તમે જેટલું શાંત મનથી કામ લેશો એટલું નુકસાન ઓછું થશે.
કર્ક રાશિઃ
કર્ક રાશિના જાતકો માટે આ સમય ભાવનાત્મક દ્રષ્ટિએ મુશ્કેલીભર્યો રહી શકે છે. નાની-નાની વાતથી મનને ઠેસ પહોંચી શકે છે. તેવામાં તણાવની સ્થિતિ બનશે. લોકોની વાતો દિલ પર ન લો બાકી ગેરસમજણ વધી શકે છે. ઘણીવાર કારણ વગર મન ઉદાસ રહી શકે છે. લોકોને તત્કાલ પ્રતિક્રિયા ન આપો. ધૈર્ય બનાવી રાખો. પ્રયાસ કરો કે લોકો સાથે સ્પષ્ટતા સાથે વાત થાય.
તુલા રાશિઃ
બુધ અસ્તની અસર તુલા રાશિના જાતકો પર પણ પડશે. આ રાશિના જાતકોએ કરિયર અને પૈસાના મામલામાં સતર્ક રહેવાની જરૂર છે. કામમાં સમસ્યા આવવાની સંભાવના છે. તેવામાં આ સમય દરમિયાન કોઈ મોટો નિર્ણય ન લો અને ન તેની ચર્ચા કોઈ સાથે કરો. ખુદને શાંત રાખો અને દરેક પાસાને સમજવાનો પ્રયાસ કરો.
મકર રાશિ
મકર રાશિના જાતકોને આ દરમિયાન માનસિક તણાવનો અનુભવ થઈ શકે છે. દરેક કામમાં વિઘ્નો આવી શકે છે. ઘણી વસ્તુ તમારા પ્લાનિંગ પ્રમાણે ચાલશે નહીં અને આ કારણે સ્વભાવમાં ચિડિયાપણું આવી શકે છે. તેવામાં ઉતાવળમાં નિર્ણય લેવાથી બચો અને દરેક કામને થોડું સમજી-વિચારીને કરો. ધૈર્ય બનાવી રાખવું જરૂરી છે. જો તમે શાંત મગજથી કામ કરશો અને તમારા પ્લાનિંગનની સ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખશો તો સ્થિતિ સંભાળી શકશો. આ સાથે બીજાની વાત સમજવાનો પ્રયાસ કરો. તેનાથી ઘણી સમસ્યા દૂર થઈ જશે.
