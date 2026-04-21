Budh Ast 2026: બુધ દેવ અસ્ત થઈને કરશે આ 4 રાશિઓનો ભાગ્યોદય, નોકરી-ધંધામાં પ્રગતિ અને થશે છપ્પરફાડ ધનલાભ!

Budh Ast 2026 Lucky Zodiac Prediction: જ્યોતિષીય ગણતરી અનુસાર, ગ્રહોના રાજકુમાર અને વાણી, બુદ્ધિ તથા વેપારના કારક બુધ દેવ 1 મે 2026ના રોજ અસ્ત થવા જઈ રહ્યા છે. જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર, જ્યારે કોઈ ગ્રહ અસ્ત થાય છે ત્યારે તેની અસર તમામ રાશિઓ પર જોવા મળે છે. બુધના અસ્ત થવાથી કર્ક, સિંહ અને મકર સહિત કઈ 4 રાશિઓ માટે શુભ રહેશે.

Updated:Apr 21, 2026, 08:56 PM IST

બુધનું અસ્ત થવું કર્ક સહિત 4 રાશિઓ માટે શુભ

જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં બુધ ગ્રહને બુદ્ધિ, તર્ક, સંવાદ અને વેપારનો કારક માનવામાં આવે છે. જ્યારે ગ્રહોના રાજકુમાર બુધ અસ્ત થાય છે, ત્યારે તેની અસર તમામ 12 રાશિઓ પર પડે છે. 1 મે 2026ના રોજ થનારા બુધના આ ગોચરની સકારાત્મક અસર મુખ્યત્વે કર્ક, સિંહ અને મકરની સાથે કન્યા રાશિ પર પણ વિશેષ જોવા મળી શકે છે. ચાલો જાણીએ કે, આ રાશિના જાતકો પર બુધના અસ્ત થવાની શું શુભ અસર થશે.

કર્ક રાશિ

કર્ક રાશિના જાતકો માટે આ સમયગાળો આર્થિક દ્રષ્ટિએ અનુકૂળ રહી શકે છે. અટકેલા નાણાં પરત મળી શકે છે અને રોકાણથી લાભ મળવાનો યોગ બનશે. કાર્યક્ષેત્રમાં તમારી યોજનાઓની પ્રશંસા થશે અને પ્રમોશનની સંભાવનાઓ વધશે. વેપારમાં આર્થિક વિસ્તાર થશે.

સિંહ રાશિ

બુધનું અસ્ત થવું તમારા આત્મવિશ્વાસ અને સામાજિક માન-પ્રતિષ્ઠામાં વધારો કરી શકે છે. જો તમે નવા વ્યવસાયનું આયોજન કરી રહ્યા છો, તો વ્યૂહરચના બનાવવા માટે આ બેસ્ટ સમય છે. પરિવારમાં સુખ-શાંતિ જળવાઈ રહેશે અને ભાઈ-બહેનોનો સહયોગ પ્રાપ્ત થશે.

કન્યા રાશિ

બુધ કન્યા રાશિનો સ્વામી હોવાથી તેના ગોચરની સીધી અસર તમારા પર પડશે. તમારી નિર્ણય લેવાની ક્ષમતામાં સુધારો થશે. વિદ્યાર્થીઓ માટે એકાગ્રતા વધવાનો આ સમય છે. માનસિક તણાવમાં ઘટાડો થશે અને તમે તમારી જાતને વધુ ઊર્જાવાન અનુભવશો. વેપારમાં આર્થિક ઉન્નતિના યોગ છે.

મકર રાશિ

મકર રાશિના જાતકો માટે આ સમય કરિયર અને વ્યાવસાયિક વિકાસમાં મદદરૂપ થશે. લાંબા સમયથી ચાલી આવતી વ્યાવસાયિક સમસ્યાઓનો ઉકેલ મળી શકે છે. તમારી તર્કશક્તિ અને બોલવાની કળા અન્ય લોકોને પ્રભાવિત કરશે, જેનાથી બિઝનેસ ડીલ ફાઈનલ કરવામાં સરળતા રહેશે.

(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

Budh Ast 2026Budh Gocharmercury transitબુધ ગોચરબુધ અસ્ત 2026

