/બુધ થયો અસ્ત, આ 5 રાશિઓ પર તૂટી પડશે દુ:ખોનો પહાડ ! 32 દિવસ સુધી સહન કરવી પડશે મુશ્કેલીઓ

Budh Asta 2026 : બુધ 18 ઓગસ્ટના રોજ અસ્ત થવાનો છે. હિન્દુ કેલેન્ડર મુજબ, તે 18 સપ્ટેમ્બર સુધી આ અવસ્થામાં રહેશે. આ તબક્કો કેટલીક રાશિઓ માટે અશુભ માનવામાં આવે છે અને આ રાશિના વ્યક્તિઓને આગામી 32 દિવસ સુધી સાવધાની રાખવી પડશે.
Budh Asta 2026 : બુધ કર્ક રાશિમાં અસ્ત થઈ ગયો છે. જ્યારે પણ સૂર્ય બુધની નજીક હોય છે, ત્યારે બુધ અસ્ત થાય છે. હિન્દુ પંચાંગ મુજબ, બુધ 18 સપ્ટેમ્બર સુધી અસ્ત રહેશે. આ સમયગાળો કેટલીક રાશિઓ માટે અશુભ માનવામાં આવે છે. ત્યારે કઈ રાશિઓને મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
મકર રાશિ હેઠળ જન્મેલા વ્યક્તિઓએ નાણાકીય બાબતોમાં ખાસ સાવધાની રાખવાની જરૂર છે. ટેક્સ, વીમો, નાણાકીય વ્યવહારો અંગે બેદરકારી ન રાખો. આવી બેદરકારી મોંઘી સાબિત થઈ શકે છે. કોઈપણ કાનૂની દસ્તાવેજને પહેલા વાંચ્યા વિના સ્વીકારવા અથવા તેના પર સહી કરવી મૂર્ખામીભર્યું છે. તમારા સ્વાસ્થ્યની કાળજી રાખો.
બુધના અસ્ત દરમિયાન વૃષભ રાશિ હેઠળ જન્મેલા વ્યક્તિઓએ ઘર અને પરિવાર સંબંધિત બાબતોમાં વધારાનો સંયમ રાખવાની જરૂર છે. મિલકત અથવા વાહનો અંગે ઉતાવળમાં લેવાયેલા નિર્ણયો હાનિકારક સાબિત થઈ શકે છે. કોઈપણ દસ્તાવેજો પર હસ્તાક્ષર કરતા પહેલા બધી વિગતોની સંપૂર્ણ સમીક્ષા કરો. ગુસ્સા પર કાબૂ રાખવો.
વૃશ્ચિક રાશિ હેઠળ જન્મેલા વ્યક્તિઓએ તેમના કાર્યસ્થળમાં સાવધાની રાખવી જોઈએ. જેમ જેમ જવાબદારીઓ વધે છે, તેમ તેમ કેટલાક કાર્યોમાં અપેક્ષા કરતાં વધુ સમય લાગી શકે છે. સરકારી કે સત્તાવાર બાબતોમાં નાની ભૂલ પણ ગૂંચવણો પેદા કરી શકે છે. રિપોર્ટ્સ, અરજીઓ અને આવશ્યક દસ્તાવેજો સબમિટ કરતા પહેલા તેમની સંપૂર્ણ સમીક્ષા કરવી ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે.
વ્યક્તિગત અને વ્યવસાયિક ભાગીદારી સંબંધિત બાબતો કુંભ રાશિના જાતકો માટે સંવેદનશીલ સાબિત થઈ શકે છે. જીવનસાથી સાથે નાની ગેરસમજ પણ તણાવ વધારી શકે છે. કોઈપણ નવા કરાર પહેલા તમામ નિયમો અને શરતો સ્પષ્ટ જાણી લો. જો તમને કોઈ શંકા હોય, તો મૌન રહેવાને બદલે વાતચીત કરવી વધુ સારી છે.
કન્યા રાશિના જાતકો માટે ખર્ચ પર નિયંત્રણ રાખવું ખૂબ જ જરૂરી રહેશે. બિનજરૂરી ખરીદી અથવા અચાનક, અણધાર્યા ખર્ચ નાણાકીય દબાણ વધારી શકે છે. વિદેશ બાબતો અથવા મુસાફરી સંબંધિત કાર્યોમાં વિલંબ થઈ શકે છે. વિદ્યાર્થીઓ એકાગ્રતાનો અભાવ અનુભવી શકે છે, જેના કારણે તેમના શૈક્ષણિક કાર્યોમાં મુશ્કેલીઓ આવી શકે છે.
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