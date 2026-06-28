/30 જૂનથી આ 4 રાશિના જાતકોને રહેવું પડશે સાવધાન, બુધ અસ્ત થતાં વધશે મુશ્કેલી, થશે અણધાર્યો ખર્ચ !

Budh Asta 2026 : બુધ 30 જૂને અસ્ત થવાનો છે. બુધ અસ્ત વ્યક્તિની નિર્ણય લેવાની ક્ષમતા, વાણી અને નાણાકીય સ્થિતિ પર સીધી અસર કરે છે. જૂનના અંતમાં બુધનું અસ્ત થવું કેટલીક રાશિઓ માટે પડકારજનક સાબિત થઈ શકે છે. ત્યારે આ દરમિયાન કઈ રાશિઓએ સૌથી વધુ સાવધાની રાખવી પડશે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
વૃશ્ચિક રાશિ હેઠળ જન્મેલા વ્યક્તિઓ માટે બુધ અસ્ત નાણાકીય મોરચે મુશ્કેલીઓ ઊભી કરી શકે છે. અણધાર્યા મોટા ખર્ચાઓ ઉભા થઈ શકે છે, જે સંભવિત રીતે તમારા બજેટને વિક્ષેપિત કરી શકે છે. વ્યવસાયિક ભાગીદારીમાં નુકસાન થવાનું જોખમ રહેલું છે. તેથી કોઈને પણ પૈસા ઉછીના આપવાનું ટાળો, મુસાફરી કરતી વખતે તમારા સામાનનું ધ્યાન રાખો.
બુધ મિથુન રાશિનો શાસક ગ્રહ છે. તેથી તમને આ ગોચરની સૌથી સીધી અસર થવાની સંભાવના છે. કાર્યસ્થળ પર સાથીદારો સાથે ગેરસમજ ઊભી થઈ શકે છે. તમારા શબ્દોનું ખોટું અર્થઘટન થઈ શકે છે, જે સંભવિત રીતે વિવાદો તરફ દોરી શકે છે. આ સમયગાળા દરમિયાન કોઈપણ મોટા વ્યવસાયિક નિર્ણયો લેવાનું ટાળો. નાણાકીય રોકાણો માટે આ યોગ્ય સમય નથી. તમારી વાણી પર નિયંત્રણ રાખો.
બુધ અસ્તની અસર મીન રાશિના જાતકોના પારિવારિક જીવન અને સંબંધોમાં દેખાઈ શકે છે. તમારા જીવનસાથી અથવા પરિવારના સભ્યો સાથે મતભેદો વધી શકે છે. ભાગીદારી આધારિત વ્યવસાયોમાં પણ તમને ઉતાર-ચઢાવનો અનુભવ થઈ શકે છે. તેથી કોઈપણ મહત્વપૂર્ણ દસ્તાવેજો પર સારી રીતે વાંચ્યા વિના સહી ન કરો. સંબંધોમાં ધીરજ રાખો અને બિનજરૂરી દલીલો ટાળો.
કન્યા રાશિ માટે બુધ અસ્ત કારકિર્દી અને તમારા સ્વાસ્થ્ય બંનેને અસર કરી શકે છે. નોકરી કરતા વ્યક્તિઓ પર કામનું દબાણ અચાનક વધી શકે છે. તમારા સ્વાસ્થ્ય પ્રત્યે બેદરકારી ન રાખો. તમને ખાસ કરીને ત્વચા અને પેટ સંબંધિત સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે. નાણાકીય વ્યવહારોમાં સાવધાની રાખો.
Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.