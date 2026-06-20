/2 દિવસ બાદ આ રાશિવાળાનું ભાગ્ય ઝગારા મારશે, બુધનું રાશિ પરિવર્તન ધનના ઢગલા કરશે, ઈચ્છાપૂર્તિનો સમય!

Budh Gochar: 22મી જૂનના રોજ બુધ કર્ક રાશિમાં ગોચર કરશે જે જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં ખુબ મહત્વ ધરાવે છે. આ ગોચર કેટલીક રાશિઓ માટે ખુબ જ ફાયદાકારક છે. જાણો કઈ કઈ રાશિઓ માટે આ સમય ગોલ્ડન પીરિયડ બની શકે છે.
Budh Gochar 2026: જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં બુધને ગ્રહોના રાજકુમાર ગણવામાં આવે છે. બુધ એ બુદ્ધિ અને વાણીના કારક ગ્રહ છે. બુધનું કર્ક રાશિમાં ગોચર ખુબ જ મહત્વનું ગણવામાં આવે છે. કારણ કે કર્ક એ ચંદ્રમાની રાશિ છે. વૈદિક પંચાંગ મુજબ બુધ 22 જૂન 2026ના રોજ બપોરે 3.41 કલાકે કર્ક રાશિમાં ગોચર કરશે જે કેટલીક રાશિઓ માટે બંધ ભાગ્યના તાળા ખોલશે. આ રાશિઓને બંપર આર્થિક લાભ, કરિયરમાં પ્રગતિ, માન સન્માન મળવાના યોગ છે. જાણો કઈ કઈ રાશિઓને થઈ શકે છે ફાયદો.
મિથુન રાશિના જાતકો માટે આ ગોચર ધનલાભના નવા રસ્તા ખોલશે. અટવાયેલું ધન પાછું મળી શકે છે. બેંક બેલેન્સ વધશે. વેપારીઓ માટે મોટી ડીલ ફાઈનલ થઈ શકે છે. તમારી વાણીનો લોકો પર પ્રભાવ પડશે. જેનાથી કામ સરળ બનશે. પરિવારમાં કોઈ માંગલિક કાર્ય થઈ શકે છે.
બુધનું ગોચર કર્ક રાશિમાં અને પ્રથમ ભાવ એટલે કે લગ્ન ભાવ થઈ રહ્યું છે. આ સમય તમારા વ્યક્તિત્વમાં નિખાર લાવી શકે છે. કાર્યસ્થળે તમારી નિર્ણય લેવાની ક્ષમતા વખણાશે. બોસ અને સીનિયર્સ પૂરો સહયોગ આપશે. માન સન્માન સાથે સમાજમાં તમારું કદ વધશે. જો તમે રાઈટિંગ, મીડિયા કે માર્કેટિંગના ક્ષેત્રમાં હોવ તો ક્રિએટિવિટી ચરમસીમાએ રહેશે. માનસિક તણાવથી મુક્તિ મળી શકે.
બુધ કન્યા રાશિના સ્વામી છે અને તમારી રાશિથી અગિયારમાં ભાવે ગોચર કરશે. જે લાભનો ભાવ છે. આ સમય તમારી ઈચ્છાપૂર્તિનો રહેશે. નોકરીયાતોને પ્રમોશન કે સેલરી ઈન્ક્રીમેન્ટ કે ખુશખબર મળી શકે છે. બિઝનેસમાં કરાયેલું રોકાણ હવે નફો કરાવી શકે છે. આકસ્મિક ધનલાભના પ્રબળ યોગ છે. નવા પ્રભાવશાળી લોકો સાથે મુલાકાત થઈ શકે.
બુધ તમારી રાશિથી દસમા ભાવ કે જે કર્મનો છે તેમાં ગોચર કરશે. નોકરી અને ધંધો કરનારા માટે આ સમય સુવર્ણકાળ સાબિત થઈ શકે. જે લોકો લાંબા સમયથી નોકરી બદલવાનું વિચારતા હશે તેમને સારી ઓફર મળી શકે છે. જો તમે નવું સ્ટાર્ટઅપ કે બિઝનેસ શરૂ કરવા માંગતા હોવ તો 22 જૂન બાદ સમય અનુકૂળ છે. પિતા કે પૈતૃક સંપત્તિથી ધનલાભની પૂરી સંભાવના છે.
બુધ તમારી રાશિથી પાંચમા ભાવ કે જે બુદ્ધિ સંતાન અને પ્રેમનો ભાવ છે તેમાં ગોચર કરશે. જે શુભ છે. વિદ્યાર્થીઓ માટે વરદાન જેવો સમય કહી શકાય. સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓમાં સફળતાના યોગ છે. સંતાન તરફથી કોઈ શુભ સમાચાર મળી શકે છે. જેનાથી પરિવારમાં ખુશીનો માહોલ રહેશે. તમારી બુદ્ધિ અને સટીક રણનીતીઓને પગલે વેપારમાં મોટો ફાયદો થઈ શકે છે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
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