Budh Gochar 2025: પાપી ગ્રહ કેતુના નક્ષત્રમાં બુધનું ગોચર, આ 3 રાશિના જાતકો બનશે મહાધનવાન, વેપારમાં થશે પ્રોફિટ
Budh Gochar 2025 In Moola Nakshatra: બુધ ગ્રહનું નક્ષત્ર ગોચર કરવાથી બધી 12 રાશિઓ પ્રભાવિત થાય છે. ડિસેમ્બર મહિનામાં બુધનું કેતુના નક્ષત્રમાં ગોચર થવાનું છે, જેનો શુભ પ્રભાવ ત્રણ રાશિઓ પર પડવાનો છે.
શુભ-અશુભ પ્રભાવ
બુધ 29 ડિસેમ્બર 2025ના સોમવારે સવારે 7.27 કલાકે કેતુના મૂળ નક્ષત્રમાં ગોચર કરશે. જેનો શુભ-અશુભ પ્રભાવ 12 રાશિઓના જાતકો પર પડી શકે છે.
બુધનું મૂળ નક્ષત્રમાં ગોચર
બુધ મૂળ ન7ત્રમાં પ્રવેશ કરતા ત્રણ રાશિના જાતકોને લાભ થઈ શકે છે. વેપારમાં સફળતા અને વાણીમાં મધુરતા આવી શકે છે. આર્થિક સ્થિતિમાં પણ સુધાર થશે. જાણો આ ભાગ્યશાળી રાશિઓ કઈ છે.
વૃષભ રાશિ
બુધ ગોચર કેતુના નક્ષત્રમાં હોવાથી વૃષભ રાશિના જાતકોને વિશેષ લાભ થઈ શકે છે. બુધના પ્રભાવથી કારોબારમાં જાતક સફળ રહેશે. બોલચાલમાં આકર્ષણ આવી શકે છે. નાણા કમાવાના ઘણા રસ્તા ખુલશે. વાણીમાં મધુરતા રહેશે અને જાતક કરિયરમાં નવી ઊંચાઈ પર પહોંચશે. જાતકના જીવનમાં સુખ વધશે.
મિથુન રાશિ
બુધ ગોચર મૂળ નક્ષત્રમાં થવાથી લાભનો માર્ગ ખુલશે. વેપાર સાથે જોડાયેલા જાતકોને લાભ થવાથી આર્થિક સ્થિતિમાં સુધાર થઈ શકે છે. કરિયર માટે નવા માર્ગ પર ચાલવાનો સમય છે. કાર્યસ્થળ પર કામ કરનારને સાથ મળશે. જરૂરી નિર્ણય લેવા માટે આ સમય સારો રહેશે. જાતકોની ચંચળતા વધશે.
સિંહ રાશિ
બુધનું ગોચર કેતુના નક્ષત્રમાં થવાથી સિંહ રાશિના જાતકોને લાભ થશે. જાતકોના કરિયરમાં સફળતા પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. બિઝનેસ સંબંધિત નિર્ણય લેવાનો સારો સમય રહેશે. જૂની યોજનાઓ પર કામ કરવું શુભ પરિણામ આપી શકે છે. આર્થિક સ્થિતિમાં સુધાર થઈ શકે છે. પરિવારના સભ્યોની સાથે તાલમેલ વધશે.
ડિસ્ક્લેમરઃ આ લેખમાં આપવામાં આવેલી કોઈ જાણકારીની સટીકતા કે વિશ્વસનીયતાની ગેરંટી નથી. વિવિધ માધ્યમો જેમ કે જ્યોતિષ, પંચાંગ, માન્યતાઓ કે પછી ધર્મગ્રંથોમાંથી સંગ્રગિત કરી આ જાણકારી તમારા સુધી પહોંચાડવામાં આવી છે. અમારો ઉદ્દેશ્ય માત્ર સૂચના આપવાનો છે. તે સાચી અને સિદ્ધ થવાની પ્રમાણિકતા ન આપી શકીએ. એટલે કોઈ પ્રકારનો ઉપયોગ કરતા પહેલા સંબંધિત નિષ્ણાંતની સલાહ લો.
