Budh Gochar 2025: બુધનું ગુરુના નક્ષત્રમાં ગોચર આ 3 રાશિને કરશે માલામાલ, છપ્પરફાડ ધનલાભથી ખુલી જશે કિસ્મત!
Budh Gochar 2025: ઓક્ટોબરમાં બુધ ગ્રહનું વિશાખા નક્ષત્રમાંથી ગોચર થવાનું છે, જેનાથી 3 રાશિઓના જાતકોને વિશેષ લાભ થઈ શકે છે. આ 3 રાશિઓ ઘણા ક્ષેત્રોમાં સફળતા પ્રાપ્ત કરી શકે છે અને તેમના આત્મવિશ્વાસમાં વધારો થઈ શકે છે. ચાલો જાણીએ કે આ ત્રણ રાશિઓ કઈ છે.
વેપાર, વાણી અને બુદ્ધિનો કારક
વેપાર, વાણી અને બુદ્ધિનો કારક ગ્રહ બુધનું નક્ષત્ર પરિવર્તન 16 ઓક્ટોબર 2025ના રોજ વિશાખા નક્ષત્રમાં થવાનું છે. બુધ ગ્રહનું આ ગોચર 16 ઓક્ટોબર ગુરુવારના રોજ સાંજે 7:08 વાગ્યે થશે.
બુધનું વિશાખા નક્ષત્રમાં ગોચર
બુધનું વિશાખા નક્ષત્રમાં ગોચર કરવાથી ત્રણ રાશિઓના જાતકોને વિશેષ લાભ થશે. આ ત્રણ રાશિના ભાગ્યશાળી જાતકો ઘણા ક્ષેત્રોમાં સકારાત્મક પરિણામો પ્રાપ્ત કરી શકે છે. ચાલો જાણીએ આ ભાગ્યશાળી રાશિઓ કઈ છે અને તેમને શું-શું લાભ થઈ શકે છે.
મિથુન રાશિ
મિથુન રાશિના જાતકો માટે બુધનું નક્ષત્ર ગોચર શુભ પરિણામો આપનારું સિદ્ધ થઈ શકે છે. જાતકોના આત્મવિશ્વાસમાં વધારો થશે. કૌટુંબિક સંબંધોમાં સુધારો થઈ શકે છે. વાણીમાં મધુરતા આવવાથી લોકો જાતકો પ્રતિ આકર્ષિત થઈ શકે છે. ભાઈ-બહેનોનો સંપૂર્ણ સહયોગ મળી શકે છે. વિદ્યાર્થીઓને તેમની મહેનતનું સકારાત્મક પરિણામ મળી શકે છે. વ્યવસાયમાં નફો થઈ શકે છે.
તુલા રાશિ
તુલા રાશિના જાતકો માટે બુધનું નક્ષત્ર ગોચર અત્યંત શુભ ફળદાયી હોય શકે છે. અટકેલા કામ અથવા પ્રોજેક્ટ્સમાં સુધારો થવાના માર્ગો ખુલશે. સામાજિક પ્રતિષ્ઠામાં વધારો થશે. પરિણીત જાતકો માટે જીવનમાં ઉત્સાહનો અનુભવ કરી શકે છે. તેઓ કોઈ સારા સમાચાર સાંભળી શકે છે. મધુર વાણી તેમને તેમના કાર્ય પૂર્ણ કરવામાં સફળ થવામાં મદદ કરશે. તેમના પ્રેમ જીવનમાં પ્રેમ વધી શકે છે.
વૃશ્ચિક રાશિ
વૃશ્ચિક રાશિ માટે બુધનું નક્ષત્ર ગોચર કરવું ઘણા મામલામાં સકારાત્મક પરિણામો લાવી શકે છે. જાતકો માટે રૂપિયા કમાવવાના અનેક રસ્તા ખુલી શકે છે, જેનાથી આર્થિક સ્થિતિ પહેલા કરતા વધારે મજબૂત થશે. નવો વ્યવસાય શરૂ કરવા માટે આ ખૂબ જ શુભ સમય હોઈ શકે છે. જો કે, મોટા લક્ષ્યો પ્રાપ્ત કરવા માટે થોડી વધુ મહેનતની જરૂર પડશે.
