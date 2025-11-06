ડિસેમ્બરમાં આ રાશિઓનો શરૂ થશે ગોલ્ડન ટાઈમ, ગ્રહોના રાજકુમાર બુધનું 2 વાર ગોચરથી મળશે અપાર ધન!
Budh Gochar 2025: વ્યવસાયના દાતા બુધ ડિસેમ્બર મહિનામાં ધન અને વૃશ્ચિક રાશિમાં પ્રવેશ કરશે, જેનાથી કેટલીક રાશિઓના અચ્છે દિન શરૂ થઈ શકે છે.
બુધ રાશિ પરિવર્તન
જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર, વ્યવસાયના દાતા બુધ ડિસેમ્બર 2025માં બે વાર પોતાની રાશિ પરિવર્તન કરશે. બુધને તર્કશક્તિ, તર્ક-વિતર્ક, વ્યવસાય, બુદ્ધિ, મિત્રતા, ગણિત વગેરેનો કારક માનવામાં આવે છે. તેથી બુધ ગ્રહ જ્યારે પણ પોતાની ચાલમાં પરિવર્તન કરે છે, ત્યારે આ સેક્ટરો પર વિશેષ પ્રભાવ પડે છે. તમને જણાવી દઈએ કે, ડિસેમ્બરમાં બુધ ધન અને વૃશ્ચિક રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. બુધનું ગુરુ અને મંગળની રાશિમાં પ્રવેશ કેટલીક રાશિઓ માટે ગોલ્ડન ટાઈમ શરૂ થઈ શકે છે. સાથે જ નોકરીમાં પ્રમોશન અને વ્યવસાયમાં પ્રગતિની યોગ બની રહ્યો છે. દેશ અને વિદેશમાં યાત્રા કરી શકે છે. ચાલો જાણીએ કે, બુધના ગોચરથી કઈ રાશિઓને ફાયદો થઈ શકે છે.
મેષ રાશિ
મેષ રાશિના જાતકો માટે બુધ ગ્રહનું 2 વખત રાશિ પરિવર્તન અનુકૂળ સાબિત થઈ શકે છે. કારણ કે બુધ તમારી રાશિથી નવમા અને આઠમા ભાવમાં ભ્રમણ કરશે. એટલા માટે આ દરમિયાન તમારો ભાગ્યોદય થઈ શકે છે. સાથે જ આ સમય દરમિયાન બેરોજગાર જાતકોને નવી નોકરીની તકો મળી શકે છે. આ સમય દરમિયાન તમે ધન બચાવવામાં સફળ થશો અને તમને સામાજિક માન-સન્માન મળશે. સાથે જ કારકિર્દીમાં નવી ઊંચાઈઓ પણ પ્રાપ્ત કરશો. તમને નવા પ્રોજેક્ટ, પ્રમોશન અથવા કોઈ મોટા પ્રોજેક્ટ માટે જવાબદારી સોંપવામાં આવી શકે છે. તમને કોઈ પરિચિત વ્યક્તિ તરફથી અચાનક ધનલાભ, ભેટ અથવા આર્થિક સહાય પણ મળી શકે છે.
મકર રાશિ
મકર રાશિના જાતકો માટે બુધનું 2 વખત રાશિ પરિવર્તન અનુકૂળ સાબિત થઈ શકે છે. કારણ કે બુધ તમારીથી 12મા અને 11મા ભાવમાં સંચરણ કરશે. તેથી આ સમય દરમિયાન તમારા આત્મવિશ્વાસમાં વૃદ્ધિ થશે. આ સમયગાળા દરમિયાન તમારે થોડી મુસાફરી પણ કરવી પડી શકે છે. આ યાત્રાઓ તમને સારો નફો લાવશે. સાથે જ તમારા આયોજિત પ્રોજેક્ટ્સ સફળ થશે. આ સમય દરમિયાન રોકાણ અથવા મિલકત સંબંધિત કેટલાક લાભ થઈ શકે છે. તમને મિત્રો અને વરિષ્ઠ અધિકારીઓ તરફથી સહયોગ મળશે. પરિવાર તરફથી કોઈ સારા સમાચાર સાંભળવા મલી શકે છે, જે તમને આનંદ આપશે. તમને શેરબજાર, સટ્ટા અને લોટરીથી પણ ફાયદો થઈ શકે છે.
મીન રાશિ
મીન રાશિના જાતકો માટે બુધનું રાશિ પરિવર્ત સકારાત્મક સાબિત થઈ શકે છે. કારણ કે બુધ તમારી રાશિમાં કર્મ ભાવ અને નવમા ભાવમાં સંચરણ કરશે. તેથી આ સમય તમારા કાર્ય અને વ્યવસાયમાં પ્રગતિ લાવશે. સાથે જ ઉચ્ચ શિક્ષણ, ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓ અથવા સામાજિક નેટવર્ક્સમાં લાભની સંભાવનાઓ મજબૂત બનશે. નોકરી કરતા જાતકો વધુ ધન કમાઈ શકશે. લાંબા સમયથી અટકેલા પ્રોજેક્ટ્સ વેગ પકડશે. આ સમય દરમિયાન નસીબ તમારા પક્ષમાં રહેશે અને વ્યવસાયિકોને પણ નોંધપાત્ર ધનલાભ થઈ શકે છે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને માહિતી પર આધારિત છે. Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
