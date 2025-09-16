નવરાત્રી બાદ આ રાશિના જાતકોને લાગશે જેકપોટ ! નવી નોકરીની સાથે ધનલાભનો યોગ
Budh Gochar In Tula : વૈદિક જ્યોતિષ અનુસાર, બુધ તુલા રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. જેના કારણે 3 રાશિના લોકો દરેક ક્ષેત્રમાં સફળતા મેળવી શકે છે. ઉપરાંત, આ રાશિઓને અચાનક નાણાકીય લાભ સાથે ભાગ્યનો યોગ મળી રહ્યો છે.
Budh Gochar In Tula : જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર, બુધ લગભગ 1 મહિના પછી એક રાશિમાંથી બીજી રાશિમાં ગોચર કરે છે. તમને જણાવી દઈએ કે નવરાત્રી પછી 3 ઓક્ટોબરે વ્યવસાયનો દાતા બુધ તુલા રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. જેના કારણે 3 રાશિના લોકોનું ભાગ્ય ચમકી શકે છે.
કુંભ રાશિ
બુધનું ગોચર કુંભ રાશિના લોકો માટે અનુકૂળ સાબિત થઈ શકે છે. કારણ કે બુધ તમારી રાશિથી નવમા ભાવમાં ગોચર કરશે. તેથી આ સમય દરમિયાન તમને ભાગ્યનો સહયોગ મળી શકે છે. તમારા બાકી રહેલા કાર્યો પૂર્ણ થઈ શકે છે. આ સમય દરમિયાન તમે કોઈપણ ધાર્મિક અથવા શુભ કાર્યક્રમમાં ભાગ લઈ શકો છો.
કર્ક રાશિ
બુધના રાશિચક્રમાં પરિવર્તન કર્ક રાશિના લોકો માટે સકારાત્મક સાબિત થઈ શકે છે. કારણ કે બુધ તમારી રાશિમાંથી ચોથ ભાવમાં ગોચર કરવા જઈ રહ્યો છે. તેથી આ સમયે તમારી સુખ-સુવિધાઓમાં વધારો થશે. ઉપરાંત તમે વાહન અથવા મિલકત ખરીદી શકો છો. તમારી માતા અને સાસરિયાઓ સાથેના સંબંધો મધુર રહેશે.
કન્યા રાશિ
બુધનું ગોચર કન્યા રાશિના લોકો માટે ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે. કારણ કે બુધ તમારી રાશિથી ધન અને વાણીના સ્થાનમાં ગોચર કરશે. તેથી આ સમયગાળા દરમિયાન તમને અચાનક નાણાકીય લાભ મળી શકે છે. બુધ તમારી રાશિનો સ્વામી છે. તેથી આ સમયે તમે જીવનમાં જે લક્ષ્યો નક્કી કર્યા છે તે પૂર્ણ થશે. નોકરી કરતા લોકોના પગારમાં વધારો થઈ શકે છે.
Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.
