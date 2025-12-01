ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

ડિસેમ્બરમાં 5 વખત ગોચર કરશે બુધ, આ 3 રાશિઓ પર થશે રૂપિયાનો વરસાદ, ધનથી ભરાઈ જશે તિજોરી

Budh Gochar 2025 : બુદ્ધિનો દાતા બુધ ડિસેમ્બરમાં 5 વખત ગોચર કરશે. ડિસેમ્બરમાં બુધ ગ્રહનું ગોચર અને નક્ષત્ર પરિવર્તન થશે. બુધના શુભ પ્રભાવથી ઘણી રાશિઓને ફાયદો થશે. આ સમય ત્રણ રાશિઓ માટે શુભ રહેશે. ત્યારે આ ભાગ્યશાળી રાશિઓ કઈ છે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.

Updated:Dec 01, 2025, 10:04 AM IST

1/5
image

Budh Gochar 2025 : બુદ્ધિનો દાતા બુધ ડિસેમ્બરમાં 5 વખત ગોચર કરશે. ડિસેમ્બરમાં બુધ ગ્રહનું ગોચર અને નક્ષત્ર પરિવર્તન થશે. બુધના શુભ પ્રભાવથી ઘણી રાશિઓને ફાયદો થશે. આ સમય ત્રણ રાશિઓ માટે શુભ રહેશે. ત્યારે આ ભાગ્યશાળી રાશિઓ કઈ છે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.

તુલા રાશિ

2/5
image

બુધનું ગોચર તુલા રાશિના લોકોનું નસીબ ચમકાવશે. તુલા રાશિના લોકો કારકિર્દીમાં ઉન્નતિનો આનંદ માણશે અને વિદેશ યાત્રા શક્ય બની શકે છે. તમારા વ્યવસાયને વિસ્તૃત કરવાની તકો ઊભી થશે. તમારું જીવન સારું રહેશે અને તમે તમારા જીવનસાથી સાથે ગુણવત્તાયુક્ત સમયનો આનંદ પણ માણી શકશો.

સિંહ રાશિ

3/5
image

સિંહ રાશિના જાતકો માટે સમય સારો રહેશે. તમને પ્રમોશન અને શુભ કાર્યક્રમોમાં ભાગ લેવાની તક મળશે. વિદ્યાર્થીઓ માટે સમય સારો છે. તમને નાણાકીય લાભ મળશે અને રોકાણ નોંધપાત્ર નફો અપાવશે.

મકર રાશિ

4/5
image

ડિસેમ્બરમાં મકર રાશિના જાતકો માટે બુધનું ગોચર ફાયદાકારક પરિણામો લાવશે. તમારો આત્મવિશ્વાસ વધશે અને લાંબા સમયથી ચાલતી ઇચ્છા પૂર્ણ થશે. તમારા જીવનમાં ખુશીનો પ્રવેશ થશે. મુસાફરીની તકો ઉભી થશે, તમે કામ સંબંધિત યાત્રા પર જઈ શકો છો.

5/5
image

Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી. 

budh gochar 2025Budh Gochar december 2025mercury transit

Trending Photos