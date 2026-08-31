/સપ્ટેમ્બરમાં બુધનું મહાગોચર: કન્યા રાશિમાં બુધના પ્રવેશથી ચમકશે આ 4 રાશિઓનું ભાગ્ય, બિઝનેસ અને કારકિર્દીમાં મળશે અપાર સફળતા

બુધ ગોચર રાશિફળઃ બુદ્ધિ, વ્યાપાર અને વાણીના કારક બુધ દેવ 7 સપ્ટેમ્બર 2026ના પોતાની સ્વરાશિ અને ઉચ્ચ રાશિ કન્યામાં પ્રવેશ કરશે. તેના શુભ પ્રભાવથી ઘણા જાતકોને લાભ થશે. આવો આ રાશિઓ વિશે જાણીએ.
જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં બુધ દેવને બુદ્ધિ, તર્ક, વાણી, વ્યાપાર અને અર્થવ્યવસ્થાનો કારક ગ્રહ માનવામાં આવે છે. સપ્ટેમ્બરના મહિનામાં ગ્રહો-નક્ષત્રોની ચાલમાં મોટો ફેરફાર થવાનો છે. 7 સપ્ટેમ્બરે બુધ ગ્રહ પોતાની સ્વરાશિ અને ઉચ્ચ રાશિ કન્યામાં પ્રવેશ કરશે. બુધ પોતાની ઉચ્ચ રાશિમાં પ્રવેશ કરવાથી એક શુભ અને શક્તિશાળી ભદ્ર રાજયોગનું નિર્માણ થઈ રહ્યું છે.
વૈદિક જ્યોતિષમાં ભદ્ર રાજયોગને પંચમહાપુરૂષ યોગોમાંથી એક માનવામાં આવ્યો છે. જ્યારે પણ બુધ પોતાની સ્વરાશિ કે ઉચ્ચ રાશિ (મિથુન કે કન્યા) માં કેન્દ્ર ભાવમાં બિરાજે છે, ત્યારે આ યોગ બને છે. આ યોગના પ્રભાવથી વ્યક્તિને તીવ્ર બુદ્ધિ, વ્યાપારમાં અપાર સફળતા, વાણીનો પ્રભાવ અને ધન-ધાન્યની પ્રાપ્તિ થાય છે. બુધના આ ગોચરથી ઘણી રાશિઓનો ભાગ્યોદય થવાનો છે, પરંતુ 4 રાશિઓ એવી છે જેના માટે આ સમય લાભદાયક સાબિત થશે. આવો જાણીએ આ રાશિઓ કઈ છે.
મિથુન રાશિના સ્વામી બુધ દેવ છે. કન્યા રાશિમાં બુધનું ગોચર તમારા સુખ, સાધન અને પારિવારિક ભાવને મજબૂત કરશે. કાર્યક્ષેત્રમાં તમારી બુદ્ધિ અને રણનીતિની પ્રશંસા થશે. જે લોકો વેપારમાં છે તેને સારો નફો કે મોટી ડીલ મળી શકે છે. ધન લાભનો મજબૂત યોગ બની રહ્યો છે. પ્રોપર્ટી કે વાહન ખરીદવાનું મન બનાવી રહ્યાં છો તો આ સમય અનુકૂળ છે. પરિવારમાં લાંબા સમયથી ચાલી રહેલો તણાવ સમાપ્ત થશે અને ઘરમાં સુખ-શાંતિનો માહોલ રહેશે.
સિંહ રાશિના જાતકો માટે બુધનું આ ગોચર ધન અને વાણી ભાવમાં થવા જઈ રહ્યું છે, જેનાથી તમને આકસ્મિક ધનલાભ થશે. ફસાયેલા પૈસા પરત મળી શકે છે. બેંક બેલેન્સમાં વધારો થશે અને રોકાણથી લાભ થશે. તમારી બોલચાલમાં મિઠાસ અને આકર્ષણ વધશે, જેનાથી તમે બીજાને પ્રભાવિત કરી શકશો. માર્કેટિંગ અને મીડિયામાં કામ કરતા જાતકોને ફાયદો થશે. નોકરી કરનાર જાતકોના પગારમાં વધારા સાથે પ્રમોશન મળી શકે છે.
બુધ તમારી રાશિના સ્વામી છે અને તેઓ તમારી રાશિ (લગ્ન ભાવ)માં પ્રવેશ કરવા જઈ રહ્યાં છે. તેવામાં ભદ્ર રાજયોગનો સૌથી મોટો અને શુભ પ્રભાવ તમારી ઉપર જોવા મળશે. તમારી નિર્ણય લેવાની ક્ષમતા અદ્ભુત રહેશે. બૌદ્ધિક કાર્યોમાં મોટી સફળતા મળશે. સમાજ અને કાર્યસ્થળ પર તમારૂ માન-સન્માન વધશે. લોકો તમારી સલાહ માનશે.
ધન રાશિના જાતકો માટે બુધનું ગોચર દશમ ભાવ (કર્મ ભાવ) માં થશે. તેવામાં તમને કરિયર અને કામકાજમાં લાભ થશે. જો તમે કોઈ નવી નોકરી શોધો છો કે નોકરી બદલવા ઈચ્છો છો તો તમને તક મળશે. બિઝનેસ કરી રહેલા જાતકોને નવા ઓર્ડર મળશે, જેનાથી વ્યાપારનો વિસ્તાર થશે. બોસ અને ઉચ્ચ અધિકારીઓનો સહયોગ મળશે, જેનાથી તમારા પ્રોજેક્ટ્સ સમય પહેલા પૂરા થશે.
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