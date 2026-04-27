Budh Gochar 2026: 30 એપ્રિલથી 4 રાશિઓનો ગોલ્ડન પીરિયડ શરૂ, કમાણીમાં થશે જબરદસ્ત વધારો
Budh Gochar 2026: જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર 30 એપ્રિલ 2026ના બુધ ગ્રહ પોતાની નીચ રાશિ મીનમાંથી નિકળી મંગળની રાશિ મેષમાં પ્રવેશ કરશે. જ્યાં સૂર્યની સાથે મળી બુધાદિત્ય યોગનું નિર્માણ થશે. બુધના આ ગોચરથી ચાર રાશિના જાતકોને બમ્પર લાભ મળશે.
Budh Gochar 2026: ગ્રહોના રાજકુમાર બુધનું મેષ રાશિમાં ગોચર 30 એપ્રિલ સવારે 6 કલાક 55 મિનિટ પર થવા જઈ રહ્યું છે. મહત્વનું છે કે આ રાશિમાં બુધ 15 મે સુધી બિરાજમાન રહેશે. ત્યારબાદ વૃષભ રાશિમાં પોતાની યાત્રા શરૂ કરશે. બુધ ગોચરથી 16 દિવસના સમયગાળાડમાં 4 રાશિના જાતકોને બમ્પર લાભ થશે. આ રાશિઓનો 30 તારીખથી ગોલ્ડન પીરિયડ શરૂ થઈ જશે. કમાણીમાં મોટો વધારો થવાની આશા છે. આવો જાણીએ આ રાશિઓ કઈ છે.
બુધ ગોચર એટલા માટે પણ ખાસ માનવામાં આવી રહ્યું છે કારણ કે તેનાથી બુધાદિત્ય યોગનું નિર્માણ થઈ રહ્યું છે. જ્યોતિષમાં આ યોગને શુભ માનવામાં આવે છે. કહેવાય છે કે કોઈની કુંડળીમાં આ યોગ બને છે ત્યારે તે વ્યક્તિ અત્યંત બુદ્ધિમાન, પ્રભાવશાળી, આત્મવિશ્વાસી અને સારો લીડર બને છે.
મેષ રાશિઃ
બુધનું ગોચર મેષ રાશિના જાતકો માટે લાભદાયક સાબિત થશે. તમારા અટવાયેલા કામ પૂરા થશે. આવકના નવા સ્ત્રોત બનશે. આ દરમિયાન પૈતૃક સંપત્તિમાંથી લાભ મળવાનો યોગ છે. બિઝનેસમાં જબરદસ્ત ફાયદો થશે. આર્થિક સ્થિતિમાં સુધાર થશે.
મિથુન રાશિઃ
મિથુન રાશિના જાતકો માટે બુધનું ગોચર ભાગ્ય બદલનાર સાબિત થશે. જે લોકો વિદેશમાં નોકરી શોધી રહ્યાં છે તેનું સપનું પૂરુ થઈ શકે છે. રોકાણમાં આશા કરતા વધુ રિટર્ન મળી શકે છે. કમાણીમાં વધારો થશે.
સિંહ રાશિઃ
સિંહ રાશિના જાતકો માટે પ્રમોશનનો યોગ બની રહ્યો છે. આ ગોચર તમારા ભાગ્યનું દ્વાર ખોલી શકે છે. કાર્યસ્થળ પર તમારા કામની પ્રશંસા થશે. તમને મોટી જવાબદારી મળી શકે છે, જેનાથી ભવિષ્યમાં લાભ થશે. બેંક બેલેન્સમાં અચાનક વધારો થવાનો યોગ છે.
ધન રાશિઃ
ધન રાશિના જાતકોની સુખ-સુવિધામાં વધારો થશે. નવું વાહન ખરીદવાનો શુભ યોગ બની રહ્યો છે. જો તમારા પૈસા કોઈ જગ્યાએ ફસાયેલા છે તો આ સમયગાળામાં તમને પરત મળી શકે છે. અચાનક ધનલાભ થવાની આશા છે.
