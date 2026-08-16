/બુધ ગોચર 2026: પૂર્વાફાલ્ગુની નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે બુધ, 4 રાશિના જાતકોને બિઝનેસમાં મળશે ગોલ્ડન ચાન્સ, કમાશે પુષ્કળ ધન!

Budh Gochar 2026 Rashifal: પૂર્વાફાલ્ગુની નક્ષત્રમાં 29 ઓગસ્ટે ગ્રહોના રાજકુમાર બુધ પ્રવેશ કરશે. જેનાથી ચાર રાશિના જાતકોને વેપારથી લઈને ઘણા મામલામાં લાભ થશે. આવો જાણીએ આ ચાર ભાગ્યશાળી રાશિઓ કઈ છે.
Budh Nakshatra Gochar 2026 Rashifal: જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર આ વર્ષે ઓગસ્ટ મહિનામાં ગ્રહોના રાજકુમાર બુધ શુક્રના નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે. જેનો શુભ-અશુભ પ્રભાવ તમામ 12 રાશિઓ પર પડી શકે છે. મહત્વનું છે કે 29 ઓગસ્ટ 2026ના શનિવારે બપોરે 12.58 કલાકે પૂર્વાફાલ્ગુની નક્ષત્રમાં બુધ ગ્રહ પ્રવેશ કરશે. આ નક્ષત્રમાં બુધનું ગોચર 5 સપ્ટેમ્બર 2026 સુધી હશે. જેનાથી 4 રાશિના જાતકોને બિઝનેસથી લઈને ઘણી દ્રષ્ટિએ લાભ થશે. આવો જાણીએ આ 4 રાશિઓ કઈ છે અને બુધ ગોચરથી તેના જીવન પર શું પ્રભાવ પડશે.
મેષ રાશિના લોકો માટે બુધનું નક્ષત્ર પરિવર્તન અતિ લાભકારી સાબિત થશે. વાણી આકર્ષક થશે અને સંબંધો મધુર થશે. નોકરીમાં નવી જવાબદારી મળી શકે છે. મોટી યોજનાઓ પર કામ શરૂ કરવા માટે આ સમય શુભ રહેશે. બિઝનેસમાં મોટી ડીલ હાસિલ કરી શકો છો.
મિથુન રાશિના લોકો માટે બુધનું નક્ષત્ર પરિવર્તન શુભ સાબિત થશે. આવકમાં વધારો થશે. પ્રેમ સંબંધ મજબૂત થશે. કરિયરમાં ઝડપથી પ્રગતિ થશે. કાર્યસ્થળ પર જાતકોના નવા વિચારની પ્રશંસા થશે. સરકારી કાર્યો ઝડપથી પૂરા થશે.
તુલા રાશિના જાતકો માટે બુધનું નક્ષત્ર પરિવર્તન ઘણી દ્રષ્ટિએ શુભ સાબિત થશે. પરિવારમાં જાતકોનું સન્માન વધશે. કાર્યસ્થળ પર ઉચ્ચ અધિકારીઓનો સાથ મળી શકે છે. વિદ્યાર્થીઓને અભ્યાસમાં નવી તક મળશે. પ્રેમ સંબંધમાં લગ્ન માટે આગળ વધી શકો છો.
ધન રાશિના લોકો માટે બુધનું નક્ષત્ર પરિવર્તન સારા પરિણામ લાવશે. કરિયરમાં પ્રગતિનો માર્ગ ખુલશે. બિઝનેસને લઈને યાત્રા કરવી પડી શકે છે. અટવાયેલું પેમેન્ટ મળી શકે છે. સંબંધમાં સકારાત્મકતા આવશે અને મનને સંતુષ્ટિ મળશે.