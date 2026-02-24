ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

બુધનું ફરી એકવાર રાહુના નક્ષત્રમાં પ્રવેશ આ 4 રાશિઓ માટે ખુલશે ભાગ્યના દ્વાર, થશે ધનનો વરસાદ!

Budh gochar 2026: ફરી એકવાર ગ્રહોના રાજકુમાર બુધ રાહુના નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરવા જઈ રહ્યા છે. ચાલો જાણીએ કે, આ ગોચરથી કઈ રાશિઓને વિશેષ લાભ થઈ શકે છે.

Updated:Feb 24, 2026, 10:35 PM IST

શતભિષા નક્ષત્રમાં બુધનો પ્રવેશ

વર્તમાન સમયમાં બુધનું સંચરણ પૂર્વ ભાદ્રપદ નક્ષત્રમાં થઈ રહ્યું છે. ત્યારબાદ 10 માર્ચ 2026 મંગળવારના રોજ સવારે 07:47 કલાકે બુધ રાહુના શતભિષા નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે. આવી સ્થિતિમાં ચાલો જાણીએ બુધનું રાહુના નક્ષત્રમાં જવું કઈ રાશિઓ માટે ભાગ્યશાળી સાબિત થશે.

વૃષભ રાશિ

બુધ રાહુના નક્ષત્રમાં ફરીથી પ્રવેશ કરશે, જેનાથી વૃષભ રાશિના જાતકોને વિશેષ લાભ થઈ શકે છે. જાતકોને બિઝનેસ ક્ષેત્રે મોટો ફાયદો થવાની સંભાવના છે. કામમાં તેજી આવશે અને કાર્યસ્થળ પર ઉચ્ચ પદ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. તમારા કામની પ્રશંસા થશે અને સન્માન વધશે. જૂની યોજનાઓ પર ફરીથી કામ શરૂ કરવા માટે આ ઉત્તમ સમય છે. પરિવારમાં સુખ-શાંતિ વધશે.

મિથુન રાશિ

મિથુન રાશિના જાતકો માટે બુધનું આ ગોચર સારો સમય લઈને આવશે. લાંબા સમયથી અટકેલા કામો પૂરા થશે. જીવનસાથી સાથે સારો સમય પસાર થશે. નવી નોકરી શોધતા લોકોને સફળતા મળશે. કરિયરમાં આગળ વધવાની સમજ વધશે. કાર્યસ્થળ પર નવા પ્રોજેક્ટ્સ મળી શકે છે. આત્મવિશ્વાસ અને નેતૃત્વ ક્ષમતામાં વધારો થશે.

સિંહ રાશિ

માર્ચ મહિનામાં બુધ ફરી એકવાર શતભિષા નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે, જેનાથી સિંહ રાશિના જાતકોને વિશેષ લાભ થઈ શકે છે. જાતકોને સ્વાસ્થ્યથી લઈને શિક્ષણના ક્ષેત્રમાં સકારાત્મક બદલાવ મહેસૂસ થશે. વૈવાહિક જીવનમાં સુખ અને પરસ્પર સમજણ વધશે. સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓમાં સફળતાના યોગ બનશે અને વિદ્યાર્થીઓની એકાગ્રતામાં વધારો થશે.

કન્યા રાશિ

કન્યા રાશિ કન્યા રાશિના જાતકો માટે બુધનું આ નક્ષત્ર ગોચર અનેક લાભ કરાવી શકે છે. કરિયરના ક્ષેત્રમાં ઉન્નતિ થશે, આવકમાં વધારો થશે અને અચલ સંપત્તિ ખરીદવાના યોગ બનશે. સમાજનાં માન સન્માન વધશે. નોકરીના ક્ષેત્રમાં પ્રગતિના માર્ગો ખુલશે, પ્રમોશન અથવા પગાર વધારો મળી શકે છે. બિઝનેસને લગતા મોટા નિર્ણયો લઈ શકશો. તમે ઉર્જાથી ભરપૂર રહેશો.  

(Disclaimer - પ્રિય વાચક, અમારા આ સમાચાર વાંચવા બદલ આભાર. આ સમાચાર તમને ફક્ત જાગૃત કરવાના હેતુથી લખવામાં આવ્યા છે. અમે આ લખવામાં સામાન્ય માહિતીની મદદ લીધી છે. Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

