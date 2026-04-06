એપ્રિલમાં બુધ 6 વખત બદલશે પોતાની ચાલ, આ 3 રાશિના જાતકોની ઝડપથી વધશે ધન-સંપત્તિ!
Budh Gochar 2026 : એપ્રિલ મહિનામાં બુધ ગ્રહ છ વખત પોતાની ચાલ બદલશે. આ મહિના દરમિયાન બુધ ચાર વખત નક્ષત્ર બદલશે, જ્યારે બે વાર રાશિ બદલશે. જ્યોતિષીઓના મતે બુધની આ ચાલ ત્રણ રાશિનાઓને લાભ કરાવશે. ત્યારે આ ભાગ્યશાળી રાશિઓ કઈ છે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
Budh Gochar 2026 : ગ્રહોનો રાજકુમાર બુધ એપ્રિલ મહિનામાં છ વખત પોતાની ચાલ બદલશે. જ્યોતિષીઓના મતે, બુધ આ મહિને ચાર વખત નક્ષત્રો બદલશે અને બે વાર રાશિ બદલશે. પંચાંગ મુજબ, બુધે 1 એપ્રિલે પૂર્વા ભાદ્રપદ નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કર્યો હતો. હવે 13 એપ્રિલે બુધ ગ્રહ ઉત્તરભાદ્રપદ નક્ષત્રમાં ગોચર કરશે. ત્યારબાદ 22 અને 30 એપ્રિલે બુધ અનુક્રમે રેવતી અને અશ્વિની નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે. રાશિ પરિવર્તન અંગે બુધ 11 એપ્રિલે મીનમાં પ્રવેશ કરશે અને ત્યારબાદ 30 એપ્રિલે મેષમાં પ્રવેશ કરશે. આ મહિને બુધની ચાલથી આ રાશિઓને ખાસ અસર થશે.
વૃષભ રાશિ
વૃષભ રાશિ હેઠળ જન્મેલા વ્યક્તિઓની આવકમાં વધારો થવાની સંભાવના છે. કાર્યસ્થળ પર તમારા પ્રયત્નો કામ લાગશે અને તમને શક્ય તેટલી બધી મદદ મળશે. તમારા કોઈપણ બાકી રહેલા કાર્યો આ મહિને પૂર્ણ થશે. અગાઉ અટકેલા પૈસા પાછા આવી શકે છે. તમે ખૂબ જ ટૂંક સમયમાં એવા પ્રોજેક્ટ અથવા પ્રયાસમાં સફળતા પ્રાપ્ત કરશો જેના પર તમે લાંબા સમયથી નજર રાખી રહ્યા હતા. તમારા ઘર અને પારિવારિક જીવનમાં શાંતિ અને સંવાદિતા રહેશે.
મકર રાશિ
મકર રાશિ હેઠળ જન્મેલા લોકો માટે નાણાકીય સ્થિરતા મજબૂત થવાની તૈયારીમાં છે. સંપત્તિમાં વૃદ્ધિના સંકેતો છે. વ્યવસાયિક મોરચે તમે નોંધપાત્ર નફો મેળવી શકો છો. પગારદાર વ્યાવસાયિકોને પ્રમોશન મળવાની સંભાવના છે અને તમને નોંધપાત્ર પગાર વધારો પણ મળી શકે છે. જો તમે પૈસા રોકાણ કરવા માંગતા હો, તો આ સમયગાળો આવા પ્રયાસો માટે અનુકૂળ રહેશે.
કુંભ રાશિ
કુંભ રાશિ હેઠળ જન્મેલા લોકો માટે નોકરી અથવા રોજગારની તકોની શોધ આખરે સમાપ્ત થઈ શકે છે. કાર્યસ્થળમાં પ્રમોશન અને પગારમાં વધારો થવાની પ્રબળ સંભાવના છે. આ મહિનો પૂર્વજોની મિલકતમાંથી લાભ મેળવવા માટે પણ અનુકૂળ સંકેતો લાવે છે. જો મિલકત અંગે કોઈ વિવાદ ચાલી રહ્યો હોય, તો ચુકાદો તમારા પક્ષમાં આવવાની શક્યતા છે. તમારા પરિવારના સહયોગથી, કંઈક મહત્વપૂર્ણ કાર્ય હાથ ધરવાનો તમારો સંકલ્પ મજબૂત થશે.
Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.
