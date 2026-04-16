ગુજરાતી ન્યૂઝફોટોધનથી છલકાશે આ રાશિના જાતકોની તિજોરી ! બુધનું ગોચર ખોલશે બંધ કિસ્મતના તાળા

ધનથી છલકાશે આ રાશિના જાતકોની તિજોરી ! બુધનું ગોચર ખોલશે બંધ કિસ્મતના તાળા

Budh Gochar 2026 : બુધ ગોચર એ એવો સમયગાળો છે, જ્યારે બુધ ગ્રહ એક રાશિથી બીજી રાશિમાં જાય છે. તે બુદ્ધિ, વાણી, વ્યવસાય અને નિર્ણય લેવાની ક્ષમતાને અસર કરે છે. ત્યારે બુધ ગોચર કેટલીક રાશિઓ માટે ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે.

Updated:Apr 16, 2026, 02:19 PM IST

1/7
image

Budh Gochar 2026 : જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર, ગ્રહોના ગોચર સમયાંતરે જીવનમાં પરિવર્તન લાવે છે. હવે એપ્રિલ 2026ના અંતમાં બુધ ગ્રહ મીન રાશિમાંથી નીકળીને મેષ રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. બુધને બુદ્ધિ, વાણી, તર્ક અને વાણિજ્યનો કારક માનવામાં આવે છે, તેથી આ ગોચર ઘણી રાશિઓ માટે ખાસ ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે, ત્યારે આ રાશિઓ કઈ છે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.

સિંહ રાશિ 

2/7
image

સિંહ રાશિ હેઠળ જન્મેલા લોકો માટે આ સમયગાળો સારા નસીબનો ટેકો લાવી શકે છે. તમે તમારા અભ્યાસ અને કારકિર્દીમાં સફળતા મેળવી શકો છો અને તમારી નાણાકીય સ્થિતિમાં પણ સુધારો થવાની સંભાવના છે.

ધન રાશિ 

3/7
image

ધન રાશિ હેઠળ જન્મેલા લોકો માટે આ ગોચર પ્રગતિ અને સફળતા લાવી શકે છે. તમારી મહેનત ઉત્તમ પરિણામો આપશે અને સમુદાયમાં તમારી સામાજિક સ્થિતિ અને માન-સન્માનમાં વધારો થવાની શક્યતા છે.  

મિથુન રાશિ 

4/7
image

બુધ મિથુન રાશિનો સ્વામી ગ્રહ છે. તેથી આ ગોચર તમારા માટે શુભ રહેશે. આ સમયગાળા દરમિયાન આવકમાં વધારો થવાના સંકેતો છે. નવા સંબંધો બની શકે છે અને તમને તમારી કારકિર્દીમાં ઉત્તમ તકો પણ મળી શકે છે.

મીન રાશિ 

5/7
image

મીન રાશિ હેઠળ જન્મેલા લોકો માટે આ ગોચરથી નાણાકીય લાભના સંકેતો ઉભરી રહ્યા છે. તમને વ્યવસાયમાં નફો થઈ શકે છે અને તમને તમારા પરિવાર તરફથી સહયોગ મળી શકે છે.

મકર રાશિ 

6/7
image

મકર રાશિ હેઠળ જન્મેલા લોકો માટે પારિવારિક જીવનમાં સુધારો જોવા મળી શકે છે. ઘરનું વાતાવરણ સુખદ રહેશે અને તમારા કાર્ય જીવનમાં સંતુલનની ભાવના જળવાઈ રહેશે.  

7/7
image

Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.      

Trending Photos