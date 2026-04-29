બસ 24 કલાક બાકી; આ 3 રાશિવાળાનો શરૂ થશે ખરાબ સમય, ચારેકોરથી મુસીબતો જીવવું મુશ્કેલ કરશે, જાણો ઉપાય
Budh Gochar: બુધનું મેષ રાશિમાં ગોચર કેટલીક રાશિઓ માટે ઉપાધિના પોટલા લાવી શકે છે. આ રાશિના જાતકોને ખર્ચા, તણાવ અને પડકારો વધી શકે છે. જાણો કોણે સતર્ક રહેવું પડશે.
જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં જેની ગણતરી ગ્રહોના રાજકુમાર તરીકે થાય છે તે બુધ ગ્રહ 30 એપ્રિલના રોજ સવારે 6.38 કલાકે મેષ રાશિમાં ગોચર કરશે. બુધ દેવ મીન રાશિમાં બિરાજમાન હતા અને તે બુધની નીચ રાશિ ગણાય છે. આ સાથે તે શનિ ગ્રહ સાથે પણ યુતિ કરતા હતા. આવામાં બુધના મેષ રાશિમાં ગોચરથી કેટલીક રાશિઓને સારું રહેશે પરંતુ એવી પણ કેટલીક રાશિઓ છે જેમણે પડકારો ઝેલવા પડી શકે છે. જાણો કોણે રહેવું પડશે સાવધાન.
કન્યા રાશિ
બુધ કન્યા રાશિના આઠમાં ભાવમાં ગોચર કરશે. અચાનક થનારા ફેરફારો માટે તમારે તૈયાર રહેવું પડશે. નોકરીમાં અચાનક કોઈ મુશ્કેલ પ્રોજેક્ટ કે જવાબદારી મળી શકે છે. કોઈ નવા કામની શરૂઆત અસહજ થઈ શકે છે આથી પરિસ્થિતિમાં પોતાને ઢાળવાની કોશિશ કરો. ઉતાવળમાં કોઈ પણ નિર્ણય લેવાથી બચવું પડશે. દરેક નિર્ણય સમજી વિચારીને લો.
ઉપાય- આ સમય દરમિયાન લીલા ઘાસ પર ચાલવું સારું રહેશે અને પ્રકૃતિ સાથે વધુમાં વધુ સમય વિતાવો.
મકર રાશિ
બુધ મકર રાશિના ચોથા ભાવમાં ગોચ કરશે. ઘર પરિવારમાં સમસ્યાઓ સર્જાઈ શકે છે. થાક મહેસૂસ કરી શકો. કોઈ મોટો અને મુશ્કેલ પ્રોજેક્ટ મળે તેવી સંભાવના જે શરૂઆતમાં તમને પડકાર આપી શકે છે.
ઉપાય- રોજ તુલસીના છોડની પૂજા કરો અને તેની સાથે તેલનો દીવો પ્રગટાવો.
વૃષભ રાશિ
વૃષભ રાશિના બારમાં ભાવમાં બુધ પ્રવેશ કરશે. આ દરમિયાન ખર્ચા વધી શકે છે. જીવનમાં કોઈ મોટા નિર્ણયો ઉતાવળમાં લઈ શકો છો. મનમાં બેચેની મહેસૂ કરી શકો છો. સંયમ રાખીને રહેવું. આર્થિક જીવનમાં સાવધાની રાખવી. સમજ્યા વિચાર્યા વગર ખરીદી કરવાથી બચવું. ધન મામલે સતર્ક રહેવું. આર્થિક જીવન પર ધ્યાન આપશો તો યોગ્ય નિર્ણય લઈ શકશો.
ઉપાય- આ સમય દરમિયાન જાતકોએ આધ્યાત્મિક ગતિવિધિઓ જેમ કે યોગ, ધ્યાન, અને મંત્ર જાપ કરવા જેથી કરીને માનસિક શાંતિ મળે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
