7 દિવસ બાદ આ રાશિવાળાનો ખરાબ સમય શરૂ! આર્થિક નુકસાન, મુસીબતોના પહાડ તૂટી પડે તેવા યોગ
Budh Gochar: 30 એપ્રિલના રોજ બુધ મેષ રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. બુધનું આ રાશિ પરિવર્તન કેટલીક રાશિઓ માટે ભારે રહી શકે છે. જાણો કોણે સતર્ક રહેવું પડશે.
ગ્રહોના રાજકુમાર બુધ 30 એપ્રિલ 2026ના રોજ સવારે 6.38 કલાકે મેષ રાશિમાં ગોચર કરશે. બુધ મીન રાશિમાં છે જે તેમની નીચ રાશિ ગણાય છે. ત્યાં શનિ સાથે યુતિમાં હતા. આવામાં જ્યારે બુધ મેષ રાશિમાં ગોચર કરશે ત્યારે કેટલીક રાશિવાળાને રાહત મળશે. પરંતુ કેટલીક રાશિઓ એવી પણ છે જેમને બુધનું મેષમાં ગોચર પરેશાની લાવનારું રહી શકે છે. જાણો તે રાશિઓ વિશે.
વૃષભ રાશિ
વૃષભ રાશિના બીજા ભામાં બુધ ગોચર કરશે. એટલે આ સમય દરમિયાન ખર્ચા વધી શકે છે. સમજી વિચારીને પૈસા ખર્ચવા. મનમાં બેચેની મહેસૂસ થઈ શકે છે. જીવનમાં કેટલાક નિર્ણયો ઉતાવળે લઈ શકે છો. આ ગોચરથી આર્થિક કાર્યોમાં સંયમ વર્તવો. સમજી વિચારીને નિર્ણય લેવા. આર્થિક જીવનમાં સાવધાની વર્તવી પડશે. ઉતાવળે ખરીદી ન કરવી. ધન સંબંધિત મામલાઓમાં સતર્ક રહેવું. આર્થિક જીવન પર ધ્યાન આપશો તો યોગ્ય નિર્ણય લઈ શકશો.
કન્યા રાશિ
કન્યા રાશિના દસમા ભાવમાં ગોચર કરશે. આ સમય તમને રાહત આપનારો નથી. કામનું દબાણ વધી શકે છે. અચાનક થનારા ફેરફાર માટે તૈયાર રહેજો. નોકરીમાં અચાનક કોઈ મુશ્કેલ પ્રોજેક્ટ કે જવાબદારી મળી શકે છે. ઉતાવળમાં કોઈ નિર્ણય લેવાથી બચવું પડશે પછી તે પ્રેમ જીવન હોય કે કરિયર સંલગ્ન હોય. તમારો દરેક નિર્ણય બહુ સમજી વિચારીને લેજો. સ્વાસ્થ્ય અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય બંનેનું ધ્યાન આપવું પડશે.
મકર રાશિ
બુધ મકર રાશિના ચોથા ભાવમાં ગોચર કરશે. ઘર પરિવારમાં કેટલીક સમસ્યાઓ ઉત્પન્ન થઈ શકે છે. માતાનું સ્વાસ્થ્ય બગડી શકે છે. સમસ્યાઓ વિશે પરિવાર સાથે ખુલીને વાત કરવી જોઈએ. થાક મહેસૂસ કરી શકો છો. મુશ્કેલ પ્રોજેક્ટ્સ મળવાની શક્યતા છે જે શરૂઆતમાં તમને મુશ્કેલ લાગે.
વિશેષ ઉપાય અજમાવો
બુધ દેવને પ્રસન્ન કરવા માટે ભગવાન ગણેશની પૂજા કરો. બુધ મંત્રનો જાપ કરો. લીલી ચીજો દાન કરો. બુધવારનું વ્રત કરો. ગાયને લીલો ચારો ખવડાવો. મીઠા પાન કે ઈલાયચી ખવડાવો. આ ઉપાયો અજમાવવાથી બુધ દેવતાનો નકારાત્મક પ્રભાવ ઘટી શકે છે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
