ધનની વર્ષા કરનારું છે આ વર્ષનું અંતિમ ગોચર, 4 રાશિવાળાને માલામાલ કરશે, પૈસાથી તિજોરી છલકાશે!

વર્ષ 2025નું અંતિમ ગ્રહ ગોચર ધમાકેદાર થવા જઈ રહ્યું છે. આ બુધ ગોચર છે અને 29 ડિસેમ્બર 2025ના રોજ ધનુ રાશિમાં થશે. બુધનું ધનુમાં ગોચર શક્તિશાળી ચતુર્ગ્રહી યોગ બનાવશે. આ સાથે જ બુધ ગોચર 4 રાશિવાળાને ખુબ લાભ કરાવી શકે છે. 
 

Updated:Dec 23, 2025, 09:11 AM IST

ગ્રહોના રાજકુમાર બુધ ગ્રહ ગોચર ક રીને ધનુ રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. બુદ્ધિ, વાણી અને વેપારના કારક ગ્રહ બુધ ગોચર કરીને ગુરુની રાશિ ધનુમાં આવશે. આ બુધ ગોચર 2 કારણોસર ખુબ ખાસ છે. એક તો તે વર્ષ 2025નું અંતિમ ગ્રહ ગોચર હશે. બીજી બાજુ આ બુધ ગોચર શક્તિશાળી યોગ પણ બનાવશે. બુધ ગોચર 29 સપ્ટેમ્બર 2025ના રોજ સવારે 7.27 કલાકે થશે. જ્યાં પહેલેથી જ સૂર્ય, મંગળ, અને શુક્ર ગ્રહ સાથે બુધની યુતિ થશે. ધનુ રાશિમાં એક સાથે 4 ગ્રહો આવવાથી ચતુર્ગ્રહી યોગ બનશે. જે ખુબ શક્તિશાળી યોગ છે. બુધ ગોચર અને ચતુર્ગ્રહી યોગ કઈ 4 રાશિના જાતકોને ફાયદો કરાવી શકે છે તે ખાસ જાણો. 

મેષ રાશિ

મેષ રાશિવાળા માટે આ બુધ ગોચર શુભ રહેશે. કારોબારી જાતકોને મોટો ઓર્ડર મળી શકે છે. રોકાણ કરી શકો છો. પ્રોપર્ટી સંબંધિત કાર્યો પાર પડશે. મુસાફરીથી લાભ થશે. જે વિદ્યાર્થીઓ મન દઈને ભણશે તેમને સારા પરિણામ મળી શકે છે.   

સિંહ રાશિ

સિંહ રાશિના જાતકોને આ ગોચર સકારાત્મક ફળ આપશે. વાણીનો પ્રભાવ વધશે. જીવનસાથી કે લવ પાર્ટનર સાથેનો સંબંધ મજબૂત થશે. આ સમય અંગત જીવન માટે શુભ છે. સમાજમાં માન સન્માન વધશે. ધન મળવાથી બેંક બેલેન્સ વધશે. 

ધનુ રાશિ

ધનુ રાશિવાળા માટે આ સમય સૌથી શુભ છે. આ રાશિમાં બુધનું ગોચર થશે. જે સૂર્ય, મંગળ અને શુક્ર સાથે મળીને ચતુર્ગ્રહી યોગ બનાવશે. આ લોકોને નોકરી વેપારમાં પ્રગતિ થશે. રોકાણ કરી શકો છો. અટવાયેલું ધન પાછું મળશે. જીવનમાં કોઈ ખાસ વ્યક્તિનું આગમન થઈ શકે છે. 

(Disclaimer:

Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.

