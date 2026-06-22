/બુધનો આજે કર્ક રાશિમાં પ્રવેશ, જાણો કઈ રાશિઓને થશે બંપર ફાયદો, કોણે ભોગવવું પડશે ભારે નુકસાન?

વૈદિક જ્યોતિષમાં સૂર્ય, શનિ, ગુરુ, શુક્રની સાથે સાથે બુધને પણ પ્રભાવશાળી ગ્રહોમાં ગણવામાં આવે છે. બુધ એ બુદ્ધિ, વાણી, માનસિક ચેતના, વેપારી સમજ વગેરેના કારક છે. બુધ મિથુન અને કન્યા રાશિના સ્વામી પણ છે. વૈદિક પંચાંગ મુજબ બુધ આજે એટલેકે 22 જૂનના રોજ બપોરે 3.09 કલાકે કર્ક રાશિમાં ગોચર કરી રહ્યા છે જેનું ખુબ મહત્વ છે. આ ગોચર કેટલીક રાશિઓ માટે ફાયદાકારક તો કેટલીક રાશિઓ માટે પડકાર સર્જી શકે છે. જાણો બુધ ગોચરનું રાશિવાર રાશિફળ.
મેષ રાશિના ચોથા ભાવમાં બુધનું ગોચર થશે. ઘરમાં માહોલ સારો રહેશે. કરિયર અને કાર્યક્ષત્રે સારું ફળ આપશે. વરિષ્ઠ અધિકારીઓ અને સહકર્મીઓનો સાથ મળશે. જમીન સંપત્તિ મામલે જો કે વિવાદ આવી શકે છે. જીવનસાથીની પ્રગતિ થશે. કરિયરમાં ઉન્નતિ કે પ્રમોશન થઈ શકે.
બુધનું ગોચર વૃષભ રાશિના ત્રીજા ભાવમાં થશે. અધૂરા કામ પૂરા થઈ શકે છે. પ્રયત્નોમાં સફળતા મળી શકે. આર્થિક મામલે સારા પરિણામો મળી શકે. સંબંધો મજબૂત થશે. વિદ્યાર્થીઓને પણ સારા ફળ મળી શકે.
બુધનું ગોચર મિથુન રાશિના બીજા ભાવમાં થશે. કોમ્યુનિકેશન સ્કીલ આ સમયે તમારી સૌથી મોટી તાકાત બની શકે છે. ધન ભેગુ કરવાનો યોગ્ય સમય હશે. નવી સંપત્તિ કે પ્રોપર્ટી ખરીદવાનું વિચારી શકો છો.
બુધ કર્ક રાશિમાં જ ગોચર કરી રહ્યા છે આથી સ્વાસ્થ્યનું સૌથી વધુ ધ્યાન રાખવું પડશે. જો કે આર્થિક મોરચે સકારાત્મક પરિણામો મળશે. વિદેશી સ્ત્રોતો, વિદેશી કંપનીઓ કે વિદેશ સંબંધિત કાર્યોથી લાભ મળી શકે છે. પરિવારમાં જો કે માનસિક તાણ રહી શકે છે. કરિયરના ક્ષેત્રે નોકરીયાતો માટે સારો સમય રહી શકે.
બુધનું ગોચર સિંહ રાશિના બારમાં ભાવમાં થશે. જે ખર્ચ, વિદેશ, એકાંત, સંશોધન, માનસિક ચિંતન સાથે જોડાયેલો છે. આર્થિક યોજનાઓ બનાવો તો સારું. બિનજરૂરી ખર્ચા વધી શકે. ટૂંકા ગાળનો પ્રવાસ થઈ શકે. જે ભવિષ્યમાં ફાયદો કરાવી શકે.
બુધનું કન્યા રાશિવાળાના અગિયારમાં ભાવમાં ગોચર થશે. અધૂરી ઈચ્છા પૂરી થઈ શકે. લાંબા સમયથી અટકેલા કામો પાર પડી શકે. ઉર્જાવાન મહેસૂસ કરશો. સામાજિક જીવનમાં અગ્રેસર રહેશો. નવા સંબંધની શરૂઆત થઈ શકે.
બુધનું તુલા રાશિના દસમાં ભાવમાં ગોચર થવાનું છે. આ સમયગાળો સકારાત્મકતા લાવશે. કાર્યક્ષેત્રે કે બિઝનેસ સંબંધિત સારા સમાચાર મળી શકે છે. કરિયરમાં પદોન્નતિ મળી શકે. સમાજમાં માન સન્માન વધશે. કૌટુંબિક જીવનમાં પણ સમય સુખદ રહી શકે છે. ભાગ્ય સાથ આપશે.
બુધનું ગોચર વૃશ્ચિક રાશિના નવમાં ભાવમાં થશે. જે અણધાર્યો લાભ કરાવી શકે છે. અચાનક મુસાફરીના યોગ બની શકે છે. જે કોઈ જરૂરી કાર્ય કે અવસરના કારણે બની શકે.
બુધનું ગોચર ધનુ રાશિના આઠમાં ભાવમાં થશે. સ્વાસ્થ્યમાં ઉતાર ચડાવ આવી શકે. જીવનસાથી સાથે મતભેદ થઈ શકે. પિતા સાથે આર્થિક મામલે પરેશાની આવી શકે છે.
બુધનું ગોચર મકર રાશિના સાતમાં ભાવમાં થશે. પ્રમોશન કે આવકમાં વધારાની શક્યતા. વ્યવસાયિક જીવનમાં સ્થિરતા અને પ્રગતિ આવી શકે. કૌટુંબિક જીવનમાં પણ સકારાત્મક માહોલ રહી શકે. આર્થિક સ્થિતિ મજબૂત બની શકે છે.
કુંભ રાશિના છઠ્ઠા ભાવમાં બુધ ગોચર કરશે. જૂના દેવાથી મુક્તિ મળી શકે. ખર્ચામાં વધારાની સંભાવના પણ છે. આર્થિક યોજના ઘડીને ચાલવું. કાનૂની મામલો ચાલતો હશે તો આ દરમિયાન નિર્ણય તમારા પક્ષમાં આવી શકે.
મીન રાશિના પાંચમા ભાવમાં બુધ ગોચર કરી રહ્યા છે. આ દરમિયાન નવી નવી ચીજો અને જ્ઞાન પ્રાપ્તિની ઈચ્છા વધી શકે. આર્થિક દ્રષ્ટિકોણથી આવકમાં વધારાનો સંકેત છે. જો તમે પરિણીત હોવ તો જીવનસાથીને કરિયરમાં મહત્વપૂર્ણ ઉપલબ્ધિ મળી શકે છે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
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