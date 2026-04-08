11 એપ્રિલથી આ જાતકોના ઘોડા દોડશે, નોકરી-ધંધામાં મળશે બમ્પર સફળતા, બુધના ગોચરથી થશે મહાલાભ

Budh Gochar in Meen 2026 April effect on Rashi: 11 એપ્રિલ 2026ના બુધ ગોચર કરી મીન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે, જ્યાં તેની યુતિ ત્રણ શક્તિશાળી ગ્રહો મંગળ, શનિ અને સૂર્ય સાથે થશે. તેવામાં આ બુધ ગોચર મહત્વનું માનવામાં આવી રહ્યું છે, જે ત્રણ રાશિના જાતકોને માલામાલ કરી શકે છે.

Updated:Apr 08, 2026, 12:26 PM IST

બુધનું મીનમાં ગોચર આપશે ધન

Budh Gochar 2026 Effect on Rashi: ગ્રહોના રાજકુમાર બુધ વેપાર, બુદ્ધિ અને વાણીના કારક છે, તેથી જ્યારે પણ બુધની ચાલમાં ફેરફાર થાય છે તો લોકોના કરિયર અને આર્થિક સ્થિતિ પર અસર થાય છે. દૃક પંચાંગ અનુસાર 10 તથા 11 એપ્રિલ 2026ની રાત્રે 1.20 કલાકે બુધ ગોચર કરી ગુરૂની મીન રાશિમાં જશે. ત્યારબાદ બુધ 30 એપ્રિલ સુધી મીનમાં રહેશે, પછી મેષ રાશિમાં ગોચર કરશે.  

બુધ બનાવશે ત્રણ રાજયોગ

જયપુરના જ્યોતિષાચાર્ય દિલીપ ગુપ્તા અનુસાર બુધનું આ ગોચર ખાસ છે. કારણ કે તેનાથી બુધની મીન રાશિમાં મંગળ, શનિ અને સૂર્યની સાથે યુતિ થશે. જેનાથી ચતુર્ગ્રહી રાજયોગ બનશે. તો બુધ અને સૂર્યની યુતિથી બુધાદિત્ય રાજયોગ બનશે, જેને શુભ માનવામાં આવે છે. તો 14 એપ્રિલે સૂર્યના મેષ રાશિમાં ગોચર કરતા આ બંને યોગ સમાપ્ત થઈ જશે, પરંતુ મંગળ, બુધ અને શનિનો ત્રિગ્રહી યોગ સક્રિય થઈ જશે, જે 30 એપ્રિલ 2026 સુધી રહેશે. જાણો બુધ ગોચરથી ક્યા જાતકો પર શુભ પ્રભાવ પડશે.  

વૃષભ રાશિઃ વેપારમાં થશે મોટો ફાયદો

બુધનું ગોચર વૃષભ રાશિના જાતકોને બમ્પર લાભ કરાવશે. એપ્રિલ મહિનામાં તમારી પ્રગતિ થશે. નોકરી કરનારને પ્રમોશન મળશે. તો વેપારમાં તમને મોટો લાભ થશે. તમારી બુદ્ધિમતાના દમ પર તમે મોટા કામ પુરા કરશો. લવ લાઇફમાં રોમાન્સ વધશે.

મકર રાશિઃ આ મોટી યોજના થશે સફળ

 બુધનું રાશિ પરિવર્તન મકર રાશિના જાતકોને આર્થિક લાભ આપશે. તમારી મહત્વપૂર્ણ કાર્ય માટે બનાવવામાં આવેલી યોજના સફળ થશે. પરિવારજનો સાથે સમય પસાર કરશો. નોકરી-વેપારમાં આવી રહેલી સમસ્યા દૂર થશે. લવ લાઇફમાં સુધાર થશે.

કુંભ રાશિઃ પદ-પ્રતિષ્ઠા વધશે

બુધનું ગોચર કુંભ રાશિના જાતકોને એપ્રિલ મહિનામાં ઘણા લાભ અપાવશે. તમારી પદ-પ્રતિષ્ઠા વધશે. કારોબારીઓને લાભ થશે. વેપારમાં તેજી આવશે. સંતાન પક્ષ તરફથી કોઈ સારા સમાચાર મળી શકે છે. કામમાં સફળ થશો. તમે ફેમિલી ટ્રિપ પર જઈ શકો છો.

ડિસ્ક્લેમરઃ આ લેખમાં આપવામાં આવેલી કોઈ જાણકારીની સટીકતા કે વિશ્વસનીયતાની ગેરંટી નથી. વિવિધ માધ્યમો જેમ કે જ્યોતિષ, પંચાંગ, માન્યતાઓ કે પછી ધર્મગ્રંથોમાંથી સંગ્રગિત કરી આ જાણકારી તમારા સુધી પહોંચાડવામાં આવી છે. અમારો ઉદ્દેશ્ય માત્ર સૂચના આપવાનો છે. તે સાચી અને સિદ્ધ થવાની પ્રમાણિકતા ન આપી શકીએ. એટલે કોઈ પ્રકારનો ઉપયોગ કરતા પહેલા સંબંધિત નિષ્ણાંતની સલાહ લો.  

