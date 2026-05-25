મિથુન રાશિમાં બુધનું ગોચર... આ રાશિઓના દુ:ખના દિવસો થશે દૂર, નોકરી અને બિઝનેસમાં થશે લાભ

Written ByDilip ChaudharyUpdated byDilip Chaudhary
Published: May 25, 2026, 12:17 PM IST|Updated: May 25, 2026, 12:19 PM IST

Budh Gochar : મે મહિનાના અંતમાં બુધ રાશિ બદલવા જઈ રહ્યો છે. 29 મે 2026ના રોજ બુધ મિથુન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં મિથુન રાશિને બુધની પોતાની રાશિ માનવામાં આવે છે. પરિણામે આ ગોચરને ખાસ મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે. આ ગોચરના કારણે કેટલીક રાશિઓને ફાયદો થઈ શકે છે. 

Budh Gochar : 29 મે, 2026ના રોજ બુધ મિથુન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. બુધ બુદ્ધિ, વાણિજ્ય અને મન સાથે સંકળાયેલ છે. એવું કહેવાય છે કે જ્યારે બુધ મજબૂત સ્થિતિમાં હોય છે, ત્યારે વ્યક્તિ પોતાના નિર્ણયો અને વાતચીત કૌશલ્યના બળ પર જીવનમાં પ્રગતિ કરે છે. આ વખતે બુધનું ગોચર ચોક્કસ રાશિઓ માટે રાહત અને નવી તકો લાવી શકે છે.  

તુલા રાશિ

તુલા રાશિના લોકો માટે એવા સંકેતો છે કે અટકેલા કાર્યોમાં ગતિ આવશે. તમને નાણાકીય બાબતોમાં રાહત મળી શકે છે. કેટલાક વ્યક્તિઓ માટે અચાનક લાભ થવાની શક્યતા પણ દેખાય છે. તમને મુસાફરી કરવાની અથવા નવા સ્થાને કામ કરવાની તક પણ મળી શકે છે.  

મિથુન રાશિ

મિથુન રાશિ હેઠળ જન્મેલા લોકો માટે આ સમયગાળો અનુકૂળ રહેવાની શક્યતા છે. તમારા શબ્દો લોકોમાં વધુ પ્રભાવ પાડી શકે છે. તમને તમારા નોકરી અને વ્યવસાય બંનેમાં પ્રગતિની તકો મળી શકે છે. જો તમે લાંબા સમયથી કોઈ નવા સાહસની યોજના બનાવી રહ્યા છો, તો હવે તમે તેની સાથે આગળ વધી શકો છો. ભાગીદારીમાં કામ કરતા લોકો માટે પણ લાભના સંકેતો છે.  

કુંભ રાશિ

કુંભ રાશિના લોકો માટે બુધનું આ ગોચર શિક્ષણ અને કારકિર્દી બંને માટે ફાયદાકારક માનવામાં આવે છે. સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓની તૈયારી કરનારાઓને લાભ થઈ શકે છે. આવક વધારવાના નવા રસ્તા ખુલી શકે છે. વધુમાં પરિવારમાં આનંદદાયક વાતાવરણ રહેવાની શક્યતા છે.  

કન્યા રાશિ

કન્યા રાશિના લોકો માટે કારકિર્દીની સંભાવનાઓની દ્રષ્ટિએ આ સમયગાળો ઉત્તમ માનવામાં આવે છે. કાર્યસ્થળ પર તમને તમારી મહેનતનું ફળ મળી શકે છે. કેટલાક વ્યક્તિઓને નવી જવાબદારીઓ અથવા પ્રમોશનના સમાચાર પણ મળી શકે છે. જેઓ હાલમાં નવી નોકરી શોધી રહ્યા છે તેઓ આશાસ્પદ તક મેળવી શકે છે.

Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.   

