ગ્રહોના રાજકુમારે બદલી રાશિ, આ રાશિવાળાઓને ચારેકોરથી બંપર આકસ્મિક લાભના પ્રબળ યોગ, તિજોરીઓ ખૂટી પડશે
ગ્રહોના રાજકુમાર બુધનું ગોચર 24 તારીખે શુક્રવારે વૃશ્ચિક રાશિમાં થયું. જેનાથી કેટલીક રાશિના જાતકોને ફાયદો થઈ શકે છે. તેમની કમાણી વધશે અને વેપારમાં પણ ફાયદો થઈ શકે છે. જાણો કઈ રાશિઓ લકી હશે...
24 ઓક્ટોબરે શુક્રવારે બુધનું વૃશ્ચિક રાશિમાં ગોચર થયું. બુધ ગ્રહ બુદ્ધિ, સંચાર, તર્ક, શાંતિ, સુખ-સમૃદ્ધિ અને વેપારના કારક ગણાય છે. કુંડળીમાં બુધ ગ્રહ મજબૂત હોવાથી જાતકોને વેપારમાં ખુબ પ્રગતિ થાય છે અને જીવનમાં સુખ શાંતિ તથા સમૃદ્ધિ રહે છે. વૃશ્ચિક રાશિમાં બુધનું ગોચર થવાથી બૌદ્ધિક ક્ષમતા અને આત્મવિશ્વાસમાં વધારો થશે. વ્યવસાયના ક્ષેત્રમાં સફળતા મળે અને કમાણી પણ વધે છે. બુધનું ગોચર વૃશ્ચિક રાશિમાં 24 ઓક્ટોબરથી 23 નવેમ્બર સુધી રહેશે.
વૃષભ રાશિ
બુધનું ગોચર વૃષભ રાશિના જાતકો માટે ખુબ લાભકારી રહેશે. મહેનતથી તમે વ્યવસાયિક ક્ષેત્રમાં પ્રગતિ મેળવશો અને સફળતાના માર્ગ પર આગળ વધતા જશો. સંબંધોમાં સુખ-શાંતિ અને ખુશહાલી રહેશે. જીવનસાથી સાથે મળીને તમે મોટી સફળતા મેળવી શકશો. ભાગીદારી માટે કરાયેલા કાર્યોમાં પણ તમને લાભ મળશે. નોકરીયાતોને નવી તકો મળશે. લગ્ન જીવન ખુશહાલ રહેશે અને જીવનસાથી સાથે સંબંધ મધુર બનશે. લવ લાઈફ મામલે સંબંધ આગળ વધારવાની સંભાવના છે.
સિંહ રાશિ
સિંહ રાશિવાળાને વ્યવસાયિક ક્ષેત્રમાં મહેનતમાં સફળતા મળશે. તેનાથી પ્રગતિ પણ હાંસલ થશે અને મન પ્રસન્ન થશે. વેપારમાં નવા સંપર્કોથી લાભ થશે અને મોટી સફળતા મળે તેવી શક્યતા છે. તમારી કમાણીમાં વધારો થશે અને વડીલો તરફથી સન્માન અને પ્રશંસા પણ મળે તેવી સંભાવના છે. નોકરીયાતોને માન સન્માનમાં વધારો થાય અને નવી જવાબદારીઓ મળે. અંગત જીવનમાં પણ ખુશહાલી આવશે અને જીવનસાથી સાથે આપસી સંબંધ સારા રહેશે. માતા, જીવનસાથી અને મિત્રોનો પૂરેપૂરો સહયોગ મળશે. આ સાથે જ પરિવાર સાથે ખુશનુમા પળ વીતાવશો અને પ્રિયજનો સાથે સંબંધ મજબૂત થશે.
તુલા રાશિ
રોજગારના ક્ષેત્રમાં બુધનું ગોચર તમારા માટે સારું રહી શકે છે. નામના મળશે અને કાર્યક્ષેત્રે પ્રગતિ થશે. સફળતાના પૂરેપૂરા ચાન્સ છે. વેપારના ક્ષેત્રે લગન અને દ્રઢ સંકલ્પની સાથે તમે આગળ વધશો. તમારા હરિફો પડકાર આપવાની કોશિશ કરી શકે છે. પરંતુ તમારી સમજદારી અને ચતુરાઈથી તમે દરેક ક્ષેત્રમાં સફળતા મેળવશો. અંગત સંબંધો મધુર બનશે. મિત્રો અને પરિવાર સાથે સારો સમય વિતાવશો.
વૃશ્ચિક રાશિ
બુધનું ગોચર વૃશ્ચિક રાશિવાળા માટે બધી રીતે સારું રહેશે. વ્યક્તિત્વમાં નીખાર આવશે અને સ્વાસ્થ્ય પણ સારું રહેશે. વેપારમાં લાભ થવાના યોગ છે. ભાગીદારીમાં કરાયેલા કામમાં નફો મળી શકે છે. સ્વ ભાવમાં બુધનું ગોચર થવાથી તમારા જીવનમાં સુખદ પરિવર્તન આવશે જેનાથી મન પ્રસન્ન રહેશે. રોજગાર ક્ષેત્રે સમજદારી અને બુદ્ધિમાનીથી સફળતા મળશે. સાહસિક નિર્ણયોથી લાભ થશે અને વિરોધીઓની યોજનાઓ ફેલ જશે. સીનિયર્સ તમારા કામની પ્રશંસા કરશે.
કુંભ રાશિ
કારોબારના ક્ષેત્રમાં તમને નવી તકો મળશે જે લાભ અપાવનારી સાબિત થશે. બુધનું ગોચર તમારી કરિયરના ભાવમાં થયું છે. જેનાથી રોજગાર ક્ષેત્રે લાભ થવાની સાથે સાથે નામની ખ્યાતિ પણ થશે. કાર્યક્ષેત્રે તમારા દ્વારા કરાયેલા પ્રયત્નો સફળ રહેશે અને ધનલાભના પણ શુભ યોગ છે. ભવિષ્યમાં ભરપૂર લાભ થશે. વ્યક્તિગત સંબંધોમાં ખુશહાલી રહેશે અને સંબંધો મજબૂત થશે. જીવનસાથી સાથે તમે સારો સમય પસાર કરશો અને બંનેના સંબંધ મજબૂત થશે.
Disclaimer:
અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.
