જલદી બનશે પૈસાનો વરસાદ કરાવે એવો 'ભદ્રા રાજયોગ'! આ રાશિઓની તિજોરીઓ ધનથી ઉભરાશે

બુધ 7 સપ્ટેમ્બરના રોજ પોતાની જ ઉચ્ચ રાશિ કન્યામાં ગોચર કરશે. જેના કારણે અત્યંત શુભ એવા ભદ્રા રાજયોગનું નિર્માણ થશે આ રાજયોગ પંચમહાપુરુષ રાજયોગોમાંથી એક ગણાય છે. જેના ગોચરથી અનેક રાશિઓને ફાયદો થઈ શકે છે.
બુધ એ જ્યોતિષ શાસ્ત્ર મુજબ બુદ્ધિ, વાણી, વેપાર, વગેરેના કારક ગણાય છે. બુધ જ્યારે પોતાની જ ઉચ્ચ રાશિ કન્યામાં પ્રવેશ કરે ત્યારે એક અત્યંત શુભ પંચમહાપુરુષ રાજયોગ બને છે. જેને ભદ્રા રાજયોગ પણ કહે છે. વૈદિક પંચાંગ મુજબ 7 સપ્ટેમ્બરે કન્યા રાશિમાં ગોચર કરીને બુધ કરિયર અને વેપાર ક્ષેત્રે પ્રગતિના નવા રસ્તા ખોલશે. જાણો ભદ્રા રાજયોગ બનવાથી કોને કોને ફાયદો થઈ શકે છે.
વૃષભ રાશિના જાતકો માટે બુધનું આ ગોચર પાંચમા ભાવમાં (શિક્ષણ, સંતાન, અચાનક ધનલાભ)માં થશે. શેર બજાર, રોકાણ કે જૂના કોઈ માધ્યમથી અચાનક ધનલાભ થઈ શકે છે. વિદ્યાર્થીઓ અને સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તૈયારી કરતા વિદ્યાર્થીઓને મોટી સફળતા મળી શકે છે.
મિથુન રાશિના સ્વામી બુધ પોતે છે. તમારી રાશિથી ચોથા ભાવ જે સુખ સંપત્તિ અને માતાનો ભાવ ગણાય છે તેમાં આ રાજયોગ બનશે. નવું વાહન, મકાન કે જમીન ખરીદવાના યોગ બનશે. ઘરમાં સુખ શાંતિ જળવાઈ રહેશે, માતાના સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો થશે.
બુધનું ગોચર કન્યા રાશિના જ પ્રથમ ભાવમાં થઈ રહ્યું છે. જેને કારણે ભદ્રા રાજયોગનો સૌથી વધુ પ્રભાવ અને પ્રત્યક્ષ લાભ તમને મળી શકે છે. તમારી નિર્ણય લેવાની ક્ષમતા અને બૌદ્ધિક કૌશલમાં ખુબ વધારો થઈ શકે છે. વેપારમાં નવી ડીલ ફાઈનલ થઈ શકે છે અને નોકરીયાતોને પ્રમોશન કે મોટી જવાબદારી મળી શકે છે.
ધનુ રાશિના દસમા ભાવ (કર્મ અને કરિયર)માં આ ગોચર થઈ રહ્યું છે. કાર્યસ્થળે અધિકારીઓ તમારા કામને બિરદાવશે. મનગમતી ટ્રાન્સફર કે નવી નોકરીની શોધ પૂરી થઈ શકે છે. તમારી પ્રતિષ્ઠામાં વધારો થશે અને વેપારી યોજના ફાયદો કરાવી શકે છે.
મકર રાશિ માટે આ રાજયોગ નવમાં ભાવ કે ભાગ્યસ્થાને બનશે. લાંબા સમયથી અટકેલા કામો અચાનક પૂરા થવા લાગશે. ધર્મ અને કર્મના કામોમાં રસ વધશે અને વેપારી મામલે કરાયેલી મુસાફરી લાભકારી સિદ્ધ થઈ શકે છે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)