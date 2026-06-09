Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ફોટો
  • /બે મહિના સુધી આ રાશિના જાતકોને મોજે-મોજ, બુધ ગોચર બનાવશે માલામાલ, થશે નાણાકીય લાભ !

બે મહિના સુધી આ રાશિના જાતકોને મોજે-મોજ, બુધ ગોચર બનાવશે માલામાલ, થશે નાણાકીય લાભ !

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jun 09, 2026, 05:40 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 05:40 PM IST

Budh Gochar : બુધનું નક્ષત્ર પરિવર્તન બધી રાશિઓને અસર કરે છે. ટૂંક સમયમાં બુધનું નક્ષત્ર પરિવર્તન ગુરુના નક્ષત્રમાં થશે, જે ચોક્કસ રાશિઓને મોટો ફાયદો કરાવશે, આ રાશિના લોકોની સંપત્તિમાં વધારો થઈ શકે છે. ત્યારે આ ભાગ્યશાળી રાશિઓ કઈ છે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.

1/5

Budh Gochar : બુધ ગ્રહ નક્ષત્ર પરિવર્તન કરવા જઈ રહ્યો છે. હાલમાં બુધ આર્દ્રા નક્ષત્રમાં ગોચર કરી રહ્યો છે. હિન્દુ કેલેન્ડર મુજબ, લગભગ બે દિવસમાં એટલે કે 11 જૂન, 2026ના રોજ, સવારે 11:30 વાગ્યે બુધ પુનર્વસુ નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે. તે 8 ઓગસ્ટ, 2026ની સવાર સુધી આ નક્ષત્રમાં રહેશે. આ ગોચર ચોક્કસ રાશિઓને બમ્પર લાભ અપાવી શકે છે.   

સિંહ રાશિ2/5

સિંહ રાશિ

સિંહ રાશિ માટે આ ગોચર ફાયદાકારક માનવામાં આવે છે. તમે અચાનક કોઈ મોટો સોદો કરી શકો છો. તમારી વાતચીત કુશળતા વધુ શુદ્ધ બનશે. પ્રવાસની યોજનાઓ પણ સાકાર થઈ શકે છે અને નવીન વિચારો તમારા મનને ભરી શકે છે.  

મિથુન રાશિ3/5

મિથુન રાશિ

મિથુન રાશિના જાતકો માટે ગુરુના નક્ષત્રમાં બુધનું ગોચર અત્યંત શુભ માનવામાં આવે છે. આ સમયગાળો ખાસ કરીને કલા સાથે સંકળાયેલા લોકો માટે ખાસ છે. સામાજિક સંબંધો વિસ્તરશે અને આધ્યાત્મિક અથવા ધાર્મિક બાબતોમાં તમારી રુચિ વધશે. તમે તમારા કાર્યમાં ઉત્સાહપૂર્વક ભાગ લેશો.

કન્યા રાશિ4/5

કન્યા રાશિ

ગુરુના નક્ષત્રમાં બુધનું ગોચર કન્યા રાશિના જાતકો માટે સકારાત્મક પરિણામો આપી શકે છે. વિદ્યાર્થીઓ આ સમય દરમિયાન સારા પરિણામો પ્રાપ્ત કરી શકે છે. તમને તમારા બોસ અને માર્ગદર્શકો તરફથી સંપૂર્ણ સમર્થન મળશે અને તમે મિત્રો સાથે ગુણવત્તાયુક્ત સમયનો આનંદ માણશો. 

5/5

Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.  

TAGS:
Budh Gochar
mercury
Horoscope
Mercury Transit 2026
Horoscope Mercury

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
9 બોલમાં 9 રન ના કરવા દીધા... 49મી ઓવરમાં 3 વિકેટ ઝડપી ભારતે શ્રીલંકાને હરાવ્યું
IND A vs SL A21 min ago
2
Ahmedabad News48 min ago
3
Social Media Safety Tips1 hr ago
4
apple1 hr ago
5
petrol1 hr ago