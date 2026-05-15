Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ફોટો
  • /આવી ગઈ એ ઘડી! આજથી આ રાશિવાળાનો ગોલ્ડન પીરિયડ શરૂ, જાણો કોણે રહેવું પડશે સતર્ક

આવી ગઈ એ ઘડી! આજથી આ રાશિવાળાનો ગોલ્ડન પીરિયડ શરૂ, જાણો કોણે રહેવું પડશે સતર્ક

Written ByViral Raval Updated byViral Raval
Published: May 15, 2026, 02:01 PM IST|Updated: May 15, 2026, 02:04 PM IST

Budh Gochar: વૈદિક પંચાંગ મુજબ આજે બુધનું વૃષભ રાશિમાં ગોચર ધીરે ધીરે અસર કરશે અને લોકોના વિચારવાની, કામ કરવાની અને નિર્ણય લેવાની રીતમાં ફરક પાડી શકે છે. બુધનું ગોચર દરેક રાશિને કેવી અસર કરી શકે તે ખાસ જાણો. 

1/13

આજે 15મી મેના રોજ વૈદિક પંચાંગ મુજબ ગ્રહોના રાજકુમાર વૃષભ રાશિમાં ગોચર કરી રહ્યા છે. જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં બુધને બુદ્ધિ, વેપાર અને સંચારના દેવ ગણવામાં આવે છે. જે મિથુન અને કન્યા રાશિના સ્વામી ગ્રહ છે. બુધ વ્યક્તિની તર્કશક્તિ, એકાગ્રતા, ત્વચા અને તંત્ર વિદ્યાને નિયંત્રિત કરે છે. કુંડળીમાં બુધ મજબૂત હોય તો વ્યક્તિ ચતુર, સફળ વેપારી અને સારો વક્તા બની શકે છે. બુધનું ગોચર કઈ રાશિ પર કેવી અસર કરશે તે ખાસ જાણો. 

મેષ રાશિ2/13

મેષ રાશિવાળાને કામ વધુ રહેશે. પરંતુ ધીરે ધીરે બધુ ઠીક થઈ જશે. પૈસા સંબંધિત મામલાઓમાં વધુ ઉતાવળ ન કરો. સંબંધો સારી રીતે નિભાવો. 

વૃષભ રાશિ3/13

થોડો સંયમ જાળવી રાખો. યોગ્ય સમય આવશે ત્યારે બધુ તમારા પક્ષમાં રહેશે. કાર્યક્ષેત્રે વરિષ્ઠોની સલાહ તમારા માટે ફાયદાકારક રહેશે. ઘર પરિવારની સાથે વિતાવેલો સમય શાંતિ અને શુકૂન આપશે. 

મિથુન રાશિ4/13

આ સમય નવી તકોની શરૂઆત માટે અનુકૂળ છે. તમે કોઈ નવા કામની શરૂઆત કરી શકો છો પરંતુ સાથે ખર્ચા પર કાબૂ  રાખવાની જરૂર રહેશે.   

કર્ક રાશિ5/13

આજે ભાવનાઓ તમારા પર હાવિ થઈ શકે છે. આથી પોતાને સંતુલિત રાખવા જરૂરી છે. કામ દરમિયાન ફોક્સ જાળવી રાખો. નહીં તો નાની અમથી ભૂલ પણ પરેશાન કરી શકે છે. કોઈ જૂના મિત્ર સાથે વાતચીત કરવાથી મન હળવું થશે અને સારું મહેસૂસ થશે.   

સિંહ રાશિ6/13

કાર્યસ્થળે તમારા પ્રયત્નોને બિરદાવી શકે છે. જેનાથી આત્મવિશ્વાસમાં વધારો થશે. આર્થિક સ્થિતિ અને સંબંધોના મામલે પણ સંતુલન અને સુધાર જોવા મળશે. 

કન્યા રાશિ7/13

તમારે થોડા સતર્ક રહેવાની જરૂર છે. નાની અમથી ભૂલ પણ મુસિબત ઊભી કરી શકે. આથી દરેક કામ સમજી વિચારીને કરવું. 

તુલા રાશિ8/13

જો તમે કામમાં ઢીલ નહીં આપો તો પરિસ્થિતિઓ તમારા પક્ષમાં રહેશે. કોઈ શુભ સમાચાર મળી શકે છે. સંબંધોમાં મજબૂતાઈ આવશે. 

વૃશ્ચિક રાશિ9/13

કામનું દબાણ થોડું વધી શકે છે પરંતુ દિવસના અંત સુધી રાહત મળશે. સ્વજનો સાથે વાતચીત કરવી જોઈએ. 

ધનુ રાશિ10/13

ધનુ રાશિવાળાને આર્થિક કામોમાં નવી તકો મળી શકે છે. મુસાફરી અને પ્રગતિના યોગ છે. સમય તમારા પક્ષમાં રહેશે. 

મકર રાશિ11/13

મકર રાશિવાળા અધૂરા કામો પૂરા કરવા પર ધ્યાન આપે. ખર્ચા વધી શકે છે. આથી સમજી વિચારીને ખર્ચા કરો.

કુંભ રાશિ12/13

કામમાં પ્રગતિ થશે. નવી યોજનાઓ બનશે. મન ખુશ રહેશે. આર્થિક સ્થિતિ ઠીક રહેશે. 

મીન રાશિ13/13

ઉતાવળ કરવાથી બચજો. ધીરે ધીરે કામ કરો અને ખર્ચા પર નજર રાખવી. પરિવારનો સહયોગ મળશે. 

 (Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

તમામ તસવીરો- AI Image Gemini  

Tags:
Budh Gochar
astrology
Jyotish
Horoscope
Rashifal

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
અમદાવાદના PG માં ચોરી કરતી બે સગી બહેનો ઝડપાઈ! મોડસ ઓપરેન્ડી જાઈને ચોંકી જશો

અમદાવાદના PG માં ચોરી કરતી બે સગી બહેનો ઝડપાઈ! મોડસ ઓપરેન્ડી જાઈને ચોંકી જશો

Ahmedabad2 min ago
2

આવી ગયા સારા સમાચાર, કેરળમાં આ દિવસે થશે ચોમાસાની એન્ટ્રી,  IMDએ જાહેર કરી તારીખ

IMD2 min ago
3

ટાટા ગ્રુપની આ કંપનીના શેર ખરીદવા લાઈન! 8% વધ્યો ભાવ, જાણો એક્સપર્ટે શું કહ્યું

People started buying shares of this Tata Group company the price increased by 8 percent know what the expert said31 min ago
4

12 મેચ બાકી, 2 ટીમો બહાર, 8 ટીમ માટે હજુ પણ તક... IPL પ્લેઓફ માટે જટિલ સમીકરણ

IPL 2026 Playoff Race37 min ago
5

LPG પર આવ્યા ગુડ ન્યૂઝ, ભારત-UAE વચ્ચે થઈ મોટી ડીલ, મળશે મોટી રાહત!

India-UAE Relation44 min ago