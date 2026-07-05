/બુધ-ગુરૂ વચ્ચે 7 જુલાઈએ બનશે દ્વિદ્વાદશ યોગ, 3 રાશિના જાતકોને થશે જબરદસ્ત લાભ

બુધ ગ્રહ 7 જુલાઈએ વક્રી ચાલ ચાલતા રાશિ પરિવર્તન કશે. બુધ રાશિ પરિવર્તન કરી ગુરૂની સાથે દ્વિદ્વાદશ રાજયોગ બનાવશે. આ યોજનો પ્રભાવ ત્રણ રાશિઓ પર વિશેષ રૂપથી જોવા મળી શકે છે, આવો તે રાશિઓ વિશે જાણીએ.
બુધ ગ્રહ 7 જુલાઈએ વક્રી ચાલ ચાલતા કર્ક રાશિમાંથી મિથુન રાશિમાં ગોચર કરશે. બુધના રાશિ બદલવાથી ગુરૂની સાથે બુધનો દ્વિદ્વાદશ યોગ બનશે. ગુરૂ ગ્રહની સ્થિતિ બુધના બીજા ભાવમાં હશે, તો બુધ ગ્રહ ગુરૂથી દ્વાદશ યોગમાં હશે. દ્વિદ્વાદશ યોગ બનવાથી કેટલાક જાતકોના જીવનમાં ફેરફાર જોવા મળી શકે છે. ખાસ કરી પારિવારિક અને આર્થિક જીવનમાં સુધાર જોવા મળી શકે છે. પરંતુ કેટલાક ક્ષેત્રોમાં પ્રતિકૂળ પ્રભાવ પણ આ રાશિઓને જોવા મળી શકે છે. આવો આ રાશિઓ વિશે જાણીએ.
તમારી રાશિના સ્વામી બુધનું તમારી રાશિમાં પરત ફરવું તમારા માટે શુભ સાબિત થઈ શકે છે. તમને કરિયરના ક્ષેત્રમાં સિદ્ધિઓ મળી શકે છે, તો મનપસંદ જગ્યાએ નોકરી મળવાનો પણ યોગ છે. બુધ તમારા લગ્ન જીવનમાં સુખદ ફેરફાર લાવી શકે છે, પાર્ટનર સાથે સંબંધ મજબૂત થશે. પરંતુ ખર્ચની બાબતમાં તમારે થોડી લગામ લગાવવાની જરૂર પડશે. આ રાશિના વિદ્યાર્થીઓને શિક્ષણના ક્ષેત્રમાં સુખદ ફેરફાર જોવા મળી શકે છે, એકાગ્રતામાં વધારો થઈ શકે છે.
તમારી રાશિના સ્વામી ગ્રહ પણ બુધ છે, તેથી બુધનું રાશિપરિવર્તન અને ગુરૂની સાથે તેનો દ્વિદ્વાદશ યોગ તમારા માટે પરિવર્તન લાવનાર સાબિત થઈ શકે છે. કરિયરના ક્ષેત્રોમાં તમે કરેલા કાર્યોના સારા પરિણામ મળી શકે છે. પરંતુ જો તમે ભૂતકાળમાં કોઈ ભૂલ કરી છે તો સીનિયર્સનું સાંભળવું પડી શકે છે. બેરોજગાર લોકોને નોકરી મળી શકે છે. તમને પૈતૃક સંપત્તિમાંથી લાભ મળવાનો યોગ છે.
તમારા માટે દ્વિદ્વાદશ યોગ ભાગ્યશાળી સાબિત થઈ શકે છે. તમારા ભાગ્ય ભાવમાં બુધ અને કર્મ ભાવમાં ગુરૂનું હોવું ઘણા સારા પરિવર્તન લાવનાર સાબિત થઈ શકે છે. જે લોકો વિદેશમાં જઈ નોકરી કરવા ઈચ્છે છે તેનું સપનું પૂરુ થઈ શકે છે. કેટલાક લોકો પોતાનો કારોબાર શરૂ કરવામાં સફળ થઈ શકે છે. પારિવારિક જીવનમાં પણ આ રાશિના જાતકોને સકારાત્મક ફેરફાર જોવા મળશે અને ઘરના લોકો સાથે સારો સમય પસાર કરી શકો છો. પરંતુ સ્વાસ્થ્યને લઈને તુલા રાશિના જાતકોએ સતર્ક રહેવું પડશે.
ડિસ્ક્લેમરઃ અહીં આપવામાં આવેલી જાણકારી ધાર્મિક આસ્થા અને જ્યોતિષ પર આધારિત છે. ઝી 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી. વધુ માહિતી માટે સંબંધિત ક્ષેત્રના નિષ્ણાંતોની સલાહ લઈ શકો છો.