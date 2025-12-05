ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

બુધ-ગુરુનો મહાશક્તિશાળી નવપંચમ યોગ આ 3 રાશિઓ તિજોરીમાં ભરશે અપાર ધન, દરેક ક્ષેત્રમાં મળશે સફળતા!

Budh Guru Navpancham Yog 2025: બુધ અને ગુરુ મળીને એક શક્તિશાળી નવપંચમ યોગ બનાવશે, જેની અસર તમામ 12 રાશિઓ પર પડી શકે છે. આવો જાણીએ આ શક્તિશાળી યોગનો કઈ 3 રાશિઓ પર ખૂબ જ શુભ પ્રભાવ પડવાનો છે.

Updated:Dec 05, 2025, 07:27 PM IST

મહાશક્તિશાળી નવપંચમ યોગ

વૈદિક જ્યોતિષમાં નવપંચમ યોગને ખૂબ જ શુભ યોગ માનવામાં આવે છે. દ્રિક પંચાંગ અનુસાર, શનિવારે 6 ડિસેમ્બર 2025ના રોજ સાંજે 06:32 વાગ્યે બુધ અને ગુરુ મહાશક્તિશાળી નવપંચમ યોગ બનાવશે. આ દરમિયાન ગુરુ બૃહસ્પતિ બુધની મિથુન રાશિમાં હશે.

સકારાત્મક ફળની પ્રાપ્તિ

નવપંચમ યોગના કારણે 3 રાશિના જાતકોને અત્યંત સકારાત્મક ફળ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. ધનનું સંકટ દૂર થશે અને ભાગ્યનો પૂરો સાથ મળશે. આવો જાણીએ આ ભાગ્યશાળી રાશિઓ કઈ કઈ છે.

મિથુન રાશિ

બુધ-ગુરુના યોગના પ્રભાવથી મિથુન રાશિના જાતકોનો ખૂબ જ શુભ સમય શરૂ થઈ શકે છે. અનેક સ્ત્રોતથી ધન પ્રાપ્ત થવાનો યોગ બની શકે છે. અટવાયેલું ધન પ્રાપ્ત થશે અને કરિયર પહેલા કરતા વધુ સારું બનશે. કાર્યસ્થળ પર જાતકોને પોતાની યોગ્યતા સાબિત કરવાની તક મળી શકે છે. વેપારમાં મોટો નફો કે મોટી ડીલ હાથ લાગી શકે છે.

કન્યા રાશિ

કન્યા રાશિના જાતકોને બુધ-ગુરુ દ્વારા બનેલા આ યોગથી અત્યંત શુભ ફળ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. આવકના નવા સ્ત્રોત ખુલશે. આર્થિક રીતે જાતકોની સ્થિતિ સુધરશે અને નોકરીમાં સિનિયરનો પૂરો સહકાર મળશે. પરિવારમાં મોટી જવાબદારીઓ નિભાવવી પડી શકે છે. વેપારમાં મોટો લાભ થઈ શકે છે અને ઘરમાં ખુશીઓનું વાતાવરણ બનશે.

મીન રાશિ

મીન રાશિના જાતકો પર બુધ-ગુરુનો નવપંચમ યોગ અત્યંત શુભ પ્રભાવ પાડશે. સૌભાગ્ય વધશે અને ધનલાભના માર્ગ ખુલશે. ઓછા પ્રયત્નોથી મોટી સફળતા મળી શકે છે. કરિયરમાં પ્રગતિના નવા રસ્તાઓ ખુલી શકે છે. સ્થાવર સંપત્તિ ખરીદવાની તક મળી શકે છે. સમાજમાં માન-સન્માનમાં વધારો થઈ શકે છે.  

(Disclaimer- પ્રિય વાચક, અમારા આ સમાચાર વાંચવા બદલ આભાર. આ સમાચાર તમને ફક્ત જાગૃત કરવાના હેતુથી લખવામાં આવ્યા છે. અમે આ લખવામાં સામાન્ય માહિતીની મદદ લીધી છે. Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

