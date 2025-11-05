ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

Budh Shani Yuti: 20 નવેમ્બર સુધી બદલાશે ભાગ્ય! બુધ-શનિની યુતિથી આ રાશિઓને લાગશે લોટરી, થશે માલામાલ

Budh Shani Yuti: બુધ ગ્રહ 20 નવેમ્બર સુધી અનુરાધા નક્ષત્રમાં વિરાજમાન રહેશે. આવી સ્થિતિમાં બુધ-શનિની યુતિ બનશે, જે 3 રાશિઓના જાતકો માટે લાભકારી સાબિત થશે.

Updated:Nov 05, 2025, 07:18 PM IST

બુદ્ધિનો કારક ગ્રહ છે બુધ

જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર, ગ્રહોના રાજકુમાર બુધને બુદ્ધિ, સંદેશાવ્યવહાર, તર્ક, વાણિજ્ય અને વિશ્લેષણાત્મક ક્ષમતાઓનો કારક માનવામાં આવે છે. જ્યારે બુધ કોઈપણ રાશિ અથવા નક્ષત્રમાં પરિવર્તન કરે છે, ત્યારે તેનો સીધો પ્રભાવ વ્યક્તિના વિચાર, નિર્ણય લેવાની ક્ષમતા અને નાણાકીય સ્થિતિ પર પડે છે.

અનુરાધા નક્ષત્રમાં 20 નવેમ્બર સુધી રહેશે બુધ

જ્યોતિષ ગણતરી મુજબ, બુધ ગ્રહ શનિના અનુરાધા નક્ષત્રમાં વિરાજમાન છે અને 20 નવેમ્બર સુધી આ નક્ષત્રમાં રહેશે. આ સમયગાળા દરમિયાન બુધની સ્થિતિ કેટલીક રાશિઓ માટે અત્યંત શુભ પરિણામો લાવશે. ચાલો જાણીએ તે 3 રાશિઓ વિશે.

મિથુન રાશિ

બુધનું આ પરિવર્તન મિથુન રાશિના જાતકો માટે પ્રગતિ અને સફળતા લઈને આવશે. આ સમયગાળા દરમિયાન તમારી વાણીમાં મધુરતા આવશે અને વ્યક્તિત્વમાં આકર્ષણ વધશે. બિઝનેસ સાથે જોડાયેલી યોજનાઓ સફળ થશે અને બાકી રહેલા કાર્યો પૂર્ણ થઈ શકે છે. આ સમય નોકરી કરતા જાતકો માટે પ્રગતિનો સંકેત આપે છે. સાથે જ આર્થિક લાભ અને સંબંધોમાં સુમેળ વધવાની શક્યતા છે.

કન્યા રાશિ

કન્યા રાશિનો સ્વામી ગ્રહ બુધ છે, તેથી અનુરાધા નક્ષત્રમાં તેનું ગોચર ખાસ કરીને શુભ ફળ આપનારું રહેશે. આ સમય દરમિયાન નોકરી કરતા જાતકોને પ્રમોશન અથવા પગાર વધારાનો સંકેત મળી શકે છે. વેપારીઓને પણ નફાકારક તકો પ્રાપ્ત થશે. વિદ્યાર્થીઓ માટે આ સમય એકાગ્રતા અને સફળતાનો રહેશે. પરિવારમાં સુખ, શાંતિ અને સમૃદ્ધિ વધશે.

મકર રાશિ

મકર રાશિના જાતકો માટે બુધનું અનુરાધા નક્ષત્રમાં ગોચર આર્થિક સ્થિરતા અને આત્મવિશ્વાસમાં વધારો લાવશે. તમારી જૂની યોજનાઓ સફળ થશે અને બિઝનેસના વિસ્તરણ માટે નવી તકો ખુલશે. દેવામાં રાહત અથવા અટકેલા રૂપિયા પરત મળવાની શક્યતા છે. તમે માનસિક શાંતિનો અનુભવ કરશો અને કાર્યસ્થળ પર વરિષ્ઠ અધિકારીઓનો સહયોગ પ્રાપ્ત થશે.  

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને માહિતી પર આધારિત છે. Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

budh gochar 2025Budh Nakshatra GocharBudh Shani Yutiબુધ-શનિની યુતિબુધ નક્ષત્ર પરિવર્તન

