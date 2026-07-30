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9 ઓગસ્ટથી બુધ ચાલશે નવી ચાલ: આ 5 રાશિઓ માટે ખુલશે ધન, કરિયર અને પ્રગતિના દ્વાર

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 30, 2026, 12:07 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 12:07 PM IST

Budh Ki Chaal: પંચાંગ અનુસાર 9 ઓગસ્ટથી બુધની ચાલમાં ફેરફાર થવાનો છે, જે પાંચ રાશિઓ માટે ધન, કરિયર, બિઝનેસ અને પ્રગતિની તક લાવી શકે છે. તેના માટે સફળતા, નવી ઓળખ અને આર્થિક પ્રગતિનો મજબૂત યોગ બની શકે છે. આવો જાણીએ આ ભાગ્યશાળી રાશિઓ કઈ-કઈ છે.
 

બુધની ચાલમાં પરિવર્તન1/6

બુધની ચાલમાં પરિવર્તન

Budh Gochar: વૈદિક જ્યોતિષમાં બુધ બુદ્ધિ, કમ્યુનિકેશન, બિઝનેસ, તર્ક, શિક્ષમ અને સ્કિલના સ્વામી અને કારક ગ્રહ માનવામાં આવે છે. જ્યોતિષ અનુસાર જ્યારે પણ બુધ ગ્રહની ચાલમાં ફેરફાર થાય છે તો તેની સીધી અસર આ સેક્ટરો પર જોવા મળે છે. દ્રિક પંચાંગ અનુસાર 9 ઓગસ્ટ 2026ના રવિવારે રાત્રે 10.40 કલાકે બુધ પોતાના ક્રાંતિવૃત્ત એટલે કે સૂર્યના પરિક્રમા પથ પર પરિવર્તન કરશે અને નવી ચાલ શરૂ કરશે. જ્યોતિષીય માન્યતાઓ અનુસાર તેનાથી વ્યક્તિની સમજવા-વિચારવાની ક્ષમતામાં સુધાર થશે. બિઝનેસ અને કરિયરમાં આગળ વધવાના રસ્તા ખુલી શકે છે. આવો જાણીએ બુધની ચાલમાં પરિવર્તનથી કઈ રાશિના જાતકોને વિશેષ લાભ મળશે.  

મિથુન રાશિ (Gemini)2/6

મિથુન રાશિ (Gemini)

બુધ મિથુન રાશિના ગ્રહ છે. તેથી તેની આ નવી ચાલ આ રાશિના લોકો માટે ખાસ ફળયાદી સાબિત થઈ શકે છે. લાંબા સમય સુધી અટવાયેલું કામ આગળ વધી શકે છે. વર્ક પ્લેસ પર તમારી વાતોની અસર સ્પષ્ટ જોવા મળશે. નવી જવાબદારી મળવાની સાથે અધિકાર પણ વધી શકે છે. વેપારમાં નવા ગ્રાહકો જોડાઈ શકે છે. કમ્યુનિકેશન સ્કિલ તમને મોટો ફાયદો અપાવી શકે છે. ઈન્ટરવ્યુ કે પ્રેઝન્ટેશનમાં સારૂ પ્રદર્શન કરશો. કોઈ જૂના કોન્ટેક્ટથી નવી તક મળી શકે છે. વિદ્યાર્થીઓને અભ્યાસમાં સારૂ પરિણામ મળવાનો યોગ છે. પરિવારમાં તમારી સલાહને મહત્વ મળશે. નાની યાત્રા લાભદાયક રહી શકે છે. ભવિષ્યમાં પ્લાનિંગ માટે સમય અનુકૂળ રહેશે.

કન્યા રાશિ (Virgo)3/6

કન્યા રાશિ (Virgo)

બુધ કન્યા રાશિના સ્વામી પણ છે. તેથી આ ચાલ કન્યા રાશિના જાતકો માટે નવી સિદ્ધિઓ લાવી શકે છે. કરિયરમાં આગળ વધવાની સારી તક મળશે. વર્ક પ્લેસ પર તમારી સ્કિલની પ્રશંસા થશે. બિઝનેવમાં નવી બ્રાન્ચ કે નવો પ્રોજેક્ટ શરૂ કરવાની યોજના બની શકે છે. બેંકના કામ પૂરા થઈ શકે છે. અટવાયેલા પેમેન્ટ મળવાથી આર્થિક રાહત મળશે. સ્વાસ્થ્ય પહેલાથી સારૂ રહેશે. પરિવારમાં કોઈ શુભ સમાચારથી ખુશીનો માહોલ રહેશે. લાઇફ પાર્ટનર સાથે ભવિષ્યનું નવું પ્લાનિંગ થઈ શકે છે. કોઈ અનુભવી વ્યક્તિના માર્ગદર્શનથી લાભ થશે. સામાજિક પ્રતિષ્ઠામાં પણ વધારો થઈ શકે છે.  

સિંહ રાશિ (Leo)4/6

સિંહ રાશિ (Leo)

બુધની નવી ચાલ સિંહ રાશિના જાતકો માટે પડદાની પાછળ ચાલી રહેલા કામ પૂરા કરાવી શકે છે. વિદેશ સાથે જોડાયેલી તક મળી શકે છે. કોઈ મોટી કંપનીમાંથી ઓફર આવી શકે છે. બિઝનેસમાં નવી રણનીતિનો ફાયદો મળી શકે છે. ખર્ચ પર કંટ્રોલ રહેશે. આવક વધારવાની નવી તક મળી શકે છે. રિસર્ચ, મીડિયા અને ક્રિએટિવ ફીલ્ડ સાથે જોડાયેલા લોકોને વિશેષ સફળતા મળી શકે છે. હોસ્પિટલ કે સ્વાસ્થ્યની ચિંતામાં રાહત મળી શકે છે. કોઈ ધાર્મિક કે સામાજિક કાર્યમાં સામેલ થવાની તક મળશે. તમારી છબી પહેલાં કરતા મજબૂત બનશે. ધૈર્યથી લેવામાં આવેલો નિર્ણય ભવિષ્યમાં લાભ આપશે.

તુલા રાશિ (Libra)5/6

તુલા રાશિ (Libra)

બુધની આ ચાલ તુલા રાશિના જાતકો માટે ભાગ્યનો સાથ વધારી શકે છે. કરિયરમાં નવી દિશા મળવાનો સંકેત છે. વર્ક પ્લેસ પર સીનિયર તમારા કામથી પ્રભાવિત રહેશે. બિઝનેસમાં કોઈ મોટી બ્રાન્ડ કે પ્રભાવશાળી વ્યક્તિ સાથે જોડાવાની તક મળી શકે છે. લાંબા અંતરની યાત્રા લાભદાયક રહેશે. વિદ્યાર્થી જાતકોને પ્રવેશ કે સ્કોલરશિપ સાથે જોડાયેલા સારા સમાચાર મળી શકે છે. કોર્ટ-કચેરીનો મામલો તમારા પક્ષમાં આવી શકે છે. ધર્મ અને સમાજ સેવાના કાર્યોમાં રૂચિ વધી શકે છે. નવી સ્કિલ શીખવાથી ભવિષ્યમાં ફાયદો થશે.

મકર રાશિ (Capricorm)6/6

મકર રાશિ (Capricorm)

બુધની નવી ચાલ મકર રાશિના જાતકોના સંબંધ અને ભાગીદારીના મામલામાં સારા ફેરફાર લાવી શકે છે. બિઝનેસ પાર્ટનર સાથે તાલમેલ મજબૂત થશે. નવી ડીલ ફાઈનલ થવાની સંભાવના છે. નોકરી કરનારને નવી ટીમ કે નવો પ્રોજેક્ટ મળી શકે છે. વર્ક પ્લેસ પર તમારી વાતચીત મોટો ઉકેલ લાવી શકે છે. બેન્કિંગ અને નાણાકીય કામ સરળતાથી પૂરા થશે. રોકાણ માટે લેવાયેલો નિર્ણય લાભ કરાવી શકે છે. પરિવારમાં વિશ્વાસ વધશે. લાઇફ પાર્ટનરનો સહયોગ મળશે. કોઈ જૂના મિત્ર સાથે લાભદાયક સંપર્ક બની શકે છે. વૈભવી જીવન સાથે જોડાયેલી કોઈ ઈચ્છા પૂર્ણ થવાનો સંકેત છે. તમારી ઓળખ અને પ્રભાવ બંને મજબૂત થઈ શકે છે.

TAGS:
budh ki chaal
Mercury direction change

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