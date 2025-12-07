ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

12 મહિના બાદ બુધે બનાવ્યો ડબલ રાજયોગ, આ રાશિના જાતકોનું ચમકશે કિસ્મત, રૂપિયાના થશે ઢગલા !

Raj Yog 2025 : ગ્રહોના રાજકુમાર બુધે વૃશ્ચિક રાશિમાં પ્રવેશ કરતાની સાથે જ બુધાદિત્ય સાથે લક્ષ્મી નારાયણ યોગ બન્યો, જેના કારણે આ ત્રણ રાશિના લોકોનું ભાગ્ય ચમકી શકે છે. ત્યારે આ 3 ભાગ્યશાળી રાશિઓ કઈ છે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.

Updated:Dec 07, 2025, 10:06 AM IST

Raj Yog 2025 : ગ્રહોનો રાજકુમાર બુધ દર 15 દિવસે રાશિ બદલે છે. બુધે 6 ડિસેમ્બરે રાત્રે 8:52 વાગ્યે વૃશ્ચિક રાશિમાં પ્રવેશ કરતા બુધાદિત્ય યોગ અને શુક્રનું નિર્માણ કરી રહ્યો છે, જેનાથી લક્ષ્મી નારાયણ યોગ સર્જાયો છે. બુધ દ્વારા બે શક્તિશાળી રાજયોગોનું એકસાથે નિર્માણ થવાથી આ ત્રણ રાશિના લોકોનું નસીબ ચમકી શકે છે.   

વૃશ્ચિક રાશિ

આ રાશિ હેઠળ જન્મેલા લોકો માટે બુધાદિત્ય અને લક્ષ્મી નારાયણ યોગ ખૂબ જ ફાયદાકારક બની શકે છે. લાંબા સમયથી બાકી રહેલા કાર્યો પૂર્ણ થઈ શકે છે. ભવિષ્ય વિશેની ચિંતાઓ થોડી હળવી થઈ શકે છે. લાંબા સમયથી ચાલી આવતી કારકિર્દીની સમસ્યાઓ અને કામનું દબાણ થોડું હળવું થઈ શકે છે. માન-સન્માનમાં વધારો થવાની સાથે પ્રમોશન પણ શક્ય બની શકે છે. વ્યવસાયમાં તમે ઘણા ક્ષેત્રોમાંથી નોંધપાત્ર નફો મેળવી શકો છો. તમારી નાણાકીય સ્થિતિ સારી રહેશે. 

સિંહ રાશિ

આ રાશિ હેઠળ જન્મેલા લોકો માટે બુધાદિત્ય અને લક્ષ્મી નારાયણ યોગ ખૂબ જ ફાયદાકારક હોઈ શકે છે. આ રાશિના ચોથા ભાવમાં ડબલ રાજયોગ બની રહ્યો છે. પરિણામે, આ રાશિ હેઠળ જન્મેલા લોકો ઘણા ક્ષેત્રોમાં સફળતા પ્રાપ્ત કરી શકે છે. તમે તમારા પરિવાર સાથે ગુણવત્તાયુક્ત સમય વિતાવી શકો છો. તમને ઘણી નવી તકો પણ મળી શકે છે. વ્યવસાય પણ ફાયદાકારક બની શકે છે, નોંધપાત્ર નફો મેળવી શકે છે. નાણાકીય રીતે પૈસા કમાવવાની ઘણી તકો છે.

મિથુન રાશિ

આ રાશિના જાતકો માટે બુધના ડબલ રાજયોગનું નિર્માણ ઘણી રીતે ખાસ હોઈ શકે છે. આ રાશિના છઠ્ઠા ભાવમાં બુધાદિત્ય અને લક્ષ્મી નારાયણ યોગ બની રહ્યા છે. પરિણામે આ રાશિના જાતકોને ભૌતિક સુખ-સુવિધાઓ મળી શકે છે. કારકિર્દીમાં નોંધપાત્ર લાભ પણ શક્ય છે. નવી નોકરી માટે તમારી શોધ સફળ થઈ શકે છે. વ્યવસાયમાં નફો થવાની સંભાવના છે. નાણાકીય પરિસ્થિતિની ખૂબ સારી રહેવાની છે.

Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી. 

