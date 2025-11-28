ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

બુધ 29 નવેમ્બરથી ચાલશે માર્ગી ચાલ, શરૂ થશે આ 4 રાશિઓનો સારો સમય; થશે છપ્પરફાડ ધનલાભ!

Budh Margi: બુધ ગ્રહ 29 નવેમ્બરના રોજ તુલા રાશિમાં માર્ગી ગતિ શરૂ કરશે. બુધનું માર્ગી થવું કેટલીક રાશિઓના જીવનમાં સારા બદલાવ લઈને આવી શકે છે. આવો જાણીએ આ રાશિઓ વિશે.

Updated:Nov 28, 2025, 09:07 PM IST

Budh Margi 2025

બુધ ગ્રહ 29 નવેમ્બરના રોજ તુલા રાશિમાં માર્ગી ગતિ શરૂ કરશે. બુદ્ધિ, તાર્કિક ક્ષમતા, બિઝનેસ વગેરેના કારક ગ્રહ બુધનું માર્ગી થવું કેટલીક રાશિઓ માટે ખૂબ જ શુભ ફળદાયી સાબિત થઈ શકે છે. આ રાશિઓના સારા દિવસો શરૂ થઈ શકે છે, સાથે જ ધન લાભના પણ યોગ બનશે. સ્વાસ્થ્યમાં પણ આ જાતકો સારા બદલાવ જોઈ શકે છે. આવો જાણી લઈએ કે, કઈ છે આ રાશિઓ.

મિથુન રાશિ

મિથુન રાશિના જાતકો માટે બુધ ગ્રહનું માર્ગી થવું શિક્ષણના ક્ષેત્રમાં સફળતા અપાવી શકે છે. સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓમાં સફળતા મળી શકે છે. આર્થિક રીતે તમે સમૃદ્ધ થશો, આ દરમિયાન રોકાણ કરેલા ધનથી તમને લાભ મળી શકે છે. તમારી વાતોથી સામાજિક સ્તર પર તમે ખ્યાતિ મેળવી શકો છો. અટકેલા કામો પૂરા થશે.

કર્ક રાશિ

કર્ક રાશિના જાતકો માટે બુધના માર્ગી થવાથી જીવનમાં ખુશીઓ આવી શકે છે. તમે પારિવારિક જીવનમાં સારો સમય પસાર કરશો. કામકાજ સંબંધિત કરેલી યાત્રાઓ સફળતા અપાવશે. આ રાશિના કેટલાક જાતકોને ઉધાર આપેલું ધન પાછું મળી શકે છે. જો તમે રોજગારની શોધમાં છો, તો કોઈ મિત્રના સહયોગથી નોકરી મળી શકે છે. કેટલાક જાતકો ઘર અથવા વાહન ખરીદી શકે છે.

કન્યા રાશિ

બુધ તમારી જ રાશિના સ્વામી છે. તેથી બુધ ગ્રહનું માર્ગી થવું તમારા જીવનમાં અનેક સારા બદલાવ લઈને આવી શકે છે. તમને કાર્યક્ષેત્રમાં વધારાની જવાબદારી મળી શકે છે, તમારી યોગ્યતા પર સિનિયર વિશ્વાસ કરશે. વેપારીઓને મોટો ધન લાભ મળવાની સંભાવના છે. બુધના માર્ગી થવાથી તમારા સ્વાસ્થ્યમાં પણ સુધારો જોવા મળશે.

તુલા રાશિ

તુલા રાશિના જાતકોને બુધના માર્ગી થવાથી માનસિક શાંતિ મળશે. તમે ઊર્જાથી ભરપૂર રહેશો અને દરેક ક્ષેત્રમાં સારું પ્રદર્શન કરશો. કેટલાક લોકોની આવકમાં વધારો થવાની સંભાવના છે. કંઈક નવું શીખવાનો વિચાર તમારા મનમાં આવી શકે છે. પ્રેમ અને વૈવાહિક સંબંધોમાં પણ સુધારો જોવા મળશે.

Disclaimer: પ્રિય વાચક, અમારા આ સમાચાર વાંચવા બદલ આભાર. આ સમાચાર તમને ફક્ત જાગૃત કરવાના ઉદ્દેશથી લખવામાં આવ્યા છે. અમે આ લખવામાં સામાન્ય માહિતીની મદદ લીધી છે. Z 24 કલાક આની પુષ્ટિ કરતું નથી.

