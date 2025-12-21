નવા વર્ષમાં બુધ દેવ સોનાની જેમ ચમકાવશે આ 5 રાશિઓની કિસ્મત, ઘરમાં થશે ધનના ઢગલા!
Budh Nakshatra Gochar 2026: 7 જાન્યુઆરી 2026ના રોજ બુધનું પૂર્વાષાઢા નક્ષત્રમાં થનારું ગોચર જ્યોતિષની દૃષ્ટિએ અત્યંત મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવી રહ્યું છે. બુધને બુદ્ધિ, તર્ક, વેપાર અને સંવાદનો કારક માનવામાં આવે છે, જ્યારે પૂર્વાષાઢા નક્ષત્ર શુક્રનું નક્ષત્ર છે જે સુખ-સુવિધા અને સમૃદ્ધિનું પ્રતીક છે. આવી સ્થિતિમાં બુધનું આ નક્ષત્ર ગોચર કઈ 5 રાશિઓ માટે મંગળકારી રહેશે, ચાલો જાણીએ.
મેષ રાશિ
મેષ રાશિના જાતકો માટે બુધનું આ નક્ષત્ર પરિવર્તન વરદાન સમાન છે. જે લોકો લાંબા સમયથી પ્રમોશન અથવા નવી નોકરીની શોધમાં હતા, તેમને મોટી સફળતા મળશે. તમારા અટકેલા કામો વેગ પકડશે અને ભાગ્યનો પૂરો સાથ મળશે. પિતા અથવા પૈતૃક સંપત્તિથી ધન લાભના પ્રબળ યોગ બની રહ્યા છે.
મિથુન રાશિ
મિથુન રાશિના સ્વામી બુધ દેવ છે. આવી સ્થિતિમાં પૂર્વાષાઢા નક્ષત્રમાં તેમનું આગમન તમારા માટે આર્થિક લાભના નવા દ્વાર ખોલશે. જો તમે પાર્ટનરશિપમાં બિઝનેસ કરો છો, તો આ સમય મોટા રોકાણ અને લાભનો છે. વૈવાહિક જીવનમાં મધુરતા આવશે અને જીવનસાથીના સહયોગથી કોઈ મોટું કામ પૂર્ણ થશે. આ સિવાય આવકના નવા સ્ત્રોત બનશે જેનાથી બેન્ક બેલેન્સમાં વધારો થશે.
કન્યા રાશિ
કન્યા રાશિના જાતકો માટે આ ગોચર પારિવારિક સુખ અને સંપત્તિની દ્રષ્ટિએ શ્રેષ્ઠ ફળદાયી રહેશે. વાહન અથવા નવું મકાન ખરીદવાનું સપનું સાકાર થઈ શકે છે. માતાના સહયોગથી ધન લાભ થશે અને ઘરમાં કોઈ માંગલિક કાર્ય સંપન્ન થઈ શકે છે. કાર્યક્ષેત્રમાં તમારી બુદ્ધિ અને કૌશલ્યની પ્રશંસા થશે, જેનાથી તમારી પ્રતિષ્ઠામાં વધારો થશે.
ધન રાશિ
બુધનું આ ગોચર તમારી રાશિ માટે ખૂબ જ શુભ રહેવાનું છે, કારણ કે પૂર્વાષાઢા નક્ષત્રમાં બુધ તમારા વ્યક્તિત્વ અને વાણીને પ્રભાવશાળી બનાવશે. તમારી વાતથી લોકો પ્રભાવિત થશે, જેના કારણે તમને વ્યાવસાયિક ક્ષેત્રમાં મોટા પ્રોજેક્ટ્સ મળી શકે છે. શેરબજાર કે સટ્ટા સાથે જોડાયેલા જાતકોને અચાનક ધનલાભ થવાની સંભાવના છે. સામાજિક માન-સન્માનમાં વધારો થશે અને તમારી લોકપ્રિયતા વધશે.
કુંભ રાશિ
કુંભ રાશિના જાતકો માટે બુધનું ગોચર લાભ ભાવને સક્રિય કરશે. આવકમાં અણધાર્યો વધારો થશે. જૂના રોકાણોમાંથી હવે સારું રિટર્ન મેળવવાનો સમય આવી ગયો છે. જે જાતકો વિદેશ જવાની ઈચ્છા રાખે છે અથવા વિદેશી વેપાર સાથે જોડાયેલા છે, તેમના માટે આ સમય સોનેરી તક તેવો સાબિત થશે. વિદ્યાર્થીઓ માટે આ સમય વિશેષ ફળદાયી રહેશે, સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓમાં મોટી સફળતા મળશે.
(Disclaimer - પ્રિય વાચક, અમારા આ સમાચાર વાંચવા બદલ આભાર. આ સમાચાર તમને ફક્ત જાગૃત કરવાના હેતુથી લખવામાં આવ્યા છે. અમે આ લખવામાં સામાન્ય માહિતીની મદદ લીધી છે. Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
Trending Photos