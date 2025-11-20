બુધ કરશે ગુરુના નક્ષત્રમાં પ્રવેશ, અપાર ધનથી ભરાઈ જશે આ 3 રાશિઓની તિજોરી; બિઝનેસમાં થઈ મોટો નફો!
Budh Nakshatra Parivartan 2025: ગ્રહોનો રાજકુમાર બુધ હાલમાં વૃશ્ચિક રાશિમાં બિરાજમાન છે અને ટૂંક જ સમયમાં પોતાનું નક્ષત્ર પરિવર્તન કરશે. બુધનું નક્ષત્ર ગોચર ઘણી રાશિઓ માટે અત્યંત શુભ રહેશે.
ગુરુના નક્ષત્ર વિશાખામાં બુધ ગ્રહ
વાણી અને તર્કનો કારક ગ્રહ બુધ વૃશ્ચિક રાશિમાં બિરાજમાન છે અને ટૂંક સમયમાં ગુરુના નક્ષત્ર વિશાખામાં ગોચર કરશે. બુધ ગ્રહ આવતીકાલે 21 નવેમ્બરના રોજ વિશાખા નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે અને 9 ડિસેમ્બર સુધી આ નક્ષત્રમાં રહેશે.
3 રાશિઓને થશે લાભ
બુધ ગ્રહનું આ નક્ષત્ર પરિવર્તન કરવાથી 3 રાશિઓના જાતકોનું ભાગ્ય ચમકી શકે છે. જાતકોનું માન-સન્માન વધશે અને ધનલાભ થઈ શકે છે. બિઝનેસમાં નફો થઈ શક્ય છે. ચાલો જાણીએ કે આ ત્રણ રાશિઓ કઈ છે.
મિથુન રાશિ
મિથુન રાશિના જાતકો માટે બુધનું ગુરુના નક્ષત્રમાં ગોચર કરવાથી અનેક લાભ થઈ શકે છે. કાર્યસ્થળમાં સફળતાના માર્ગો ખુલશે. બિઝનેસમાં નફો થઈ શકે છે. વિદ્યાર્થીઓ માટે આ ખૂબ જ સારો સમય છે. પરીક્ષામાં સકારાત્મક પરિણામો પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. જૂના પ્રોજેક્ટ્સ પર કામ પૂર્ણ થવાની સંભાવના છે. પ્રેમ સંબંધોમાં સુધારો થઈ શકે છે અને સ્વાસ્થ્ય લાભ શક્ય છે.
કન્યા રાશિ
બુધ ગ્રહનું વિશાખા નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરવાથી કન્યા રાશિના જાતકોને શુભ પરિણામો પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. ભાગ્યનો પૂરો સાથ મળશે. અચાનક ધનલાભના માર્ગ ખુલી શકે છે. વિદ્યાર્થીઓની મહેનત સકારાત્મક પરિણામો આપી શકે છે. બિઝનેસમાં કોઈ મોટી ડીલ કરવામાં સફળતા મળી શકે છે. જાતકોને સમાજમાં માન-સન્માન મળી શકે છે. અચાનક ધનલાભ થઈ શકે છે.
મીન રાશિ
મીન રાશિના જાતકો માટે બુધનું નક્ષત્ર ગોચર શુભ સમય લાવી શકે છે. જાતકોને કરિયરમાં સફળતા મળશે. બિઝનેસમાં નફો થઈ શકે છે. કાર્યસ્થળ પર જાતકોના કાર્યની પ્રશંસા થઈ શકે છે. ઉપરી અધિકારીઓ તરફથી સહયોગ મળશે. નવા કાર્ય અને નવા બિઝનેસ શરૂ કરવા માટે આ શુભ સમય છે. જાતકોની વાણી વધુ મધુર બનશે.
Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.
