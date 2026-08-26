/રક્ષાબંધન પર બુધનું નક્ષત્ર પરિવર્તન ! 29 ઓગસ્ટથી આ 4 રાશિઓ જીવશે રાજા જેવું જીવન, અણધાર્યો થશે ધનલાભ !

Budh Nakshatra Parivartan 2026 : 29 ઓગસ્ટથી પૂર્વા ફાલ્ગુની નક્ષત્રમાં બિરાજમાન બુધ આ રાશિના લોકોને કારકિર્દી અને નાણાકીય બાબતોમાં લાભ કરાવશે, આ લોકોના પગારમાં વધારો થશે તેમજ નવા સોદા થઈ શકે છે. ત્યારે આ ભાગ્યશાળી રાશિઓ કઈ છે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
Budh Nakshatra Parivartan 2026 : વૈદિક જ્યોતિષશાસ્ત્ર અનુસાર, બુધ રક્ષાબંધનના બીજા દિવસે એટલે કે 29 ઓગસ્ટના રોજ પૂર્વા ફાલ્ગુની નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે. ત્યાર બાદ 31 ઓગસ્ટના રોજ સૂર્ય પણ આ જ નક્ષત્રમાં ગોચર કરશે. એક જ નક્ષત્રમાં બુધ અને સૂર્યનું સંગમ બુદ્ધાદિત્ય યોગ બનાવશે. આ યોગ 4 રાશિઓને કારકિર્દી, વ્યવસાય અને નાણાકીય પ્રયાસોમાં જબરદસ્ત ફાયદો કરાવશે.
શુક્ર પૂર્વા ફાલ્ગુની નક્ષત્ર અને તુલા રાશિ બંનેનો શાસક ગ્રહ હોવાથ આ સમયગાળો તમારા માટે વરદાનરૂપ સાબિત થશે. તમને વ્યવસાયમાં ઇચ્છિત નફો મળશે. મિલકત અથવા વાહન ખરીદવાના સપના સાકાર થઈ શકે છે, અને તમારું પારિવારિક જીવન સુખ અને સમૃદ્ધિથી ભરેલું રહેશે.
પૂર્વા ફાલ્ગુની નક્ષત્ર સિંહ રાશિમાં આવે છે. સૂર્ય અને બુધનું આ ગોચર તમારા આત્મવિશ્વાસમાં વધારો કરશે અને સમાજ અને કાર્યસ્થળમાં તમારા માન અને પ્રતિષ્ઠામાં વધારો કરશે. ભાગીદારી અથવા નવા વ્યવસાયિક સોદાઓથી નોંધપાત્ર નાણાકીય લાભ થવાના મજબૂત સંકેતો છે.
બુધ તમારી રાશિનો શાસક ગ્રહ હોવાથી પૂર્વા ફાલ્ગુની નક્ષત્રમાં તેનું ગોચર તમારી વાતચીત કુશળતા અને વ્યક્તિગત પ્રભાવને વધારશે. નોકરી કરતા વ્યાવસાયિકોને પ્રમોશન અથવા પગાર વધારા અંગે સારા સમાચાર મળી શકે છે. નવા રોકાણોથી ભવિષ્યમાં નોંધપાત્ર નફો થશે.
બુદ્ધિ અને નિર્ણય લેવાની ક્ષમતામાં નોંધપાત્ર સુધારો થશે. નવી વ્યવસાયિક યોજનાઓ સફળ થશે અને આવકના નવા સ્ત્રોત ઉભરી આવશે. અટકેલા પૈસા અણધારી રીતે પાછા મળી શકે છે. તમારી નાણાકીય સ્થિતિ પહેલા કરતાં વધુ મજબૂત બનશે.
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