બુધે શક્તિશાળી નક્ષત્રમાં કર્યો પ્રવેશ, આગામી 20 દિવસ આ 3 રાશિવાળા માટે વરદાન જેવા, નોકરી-ધંધામાં મળશે સારા સમાચાર
Budh Nakshatra Parivartan: બુધે 15મી ફેબ્રુઆરીએ ગુરુના નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કર્યો છે અને અહીં 10 માર્ચ સુધી રહેશે. આ સમય દરમિયાન કેટલીક રાશિના જાતકોને વેપાર ધંધા અને કાર્યક્ષેત્રે અપાર લાભ થવાના ચાન્સ છે. જાણો તે ભાગ્યશાળી રાશિઓ વિશે...
બુધને જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં ગ્રહોના રાજકુમાર કહેવામાં આવે છે. શક્તિશાળી ગ્રહોમાં તેની ગણતરી થાય છે. બુધના રાશિ ગોચર, નક્ષત્ર પરિવર્તન, અસ્ત ઉદય વગેરે ચાલની તમામ રાશિના જાતકો પર અસર જોવા મળતી હોય છે. 15 ફેબ્રુઆરીના રોજ બુધે બૃહસ્પતિના નક્ષત્ર પૂર્વા ભાદ્રપદમાં પ્રવેશ કર્યો હતો. આ નક્ષત્રમાં બુધ 10 માર્ચ સુધી રહેશે. જ્યોતિષના દ્રષ્ટિકોણથી બુધને બુદ્ધિ, વાણી, તર્ક, વેપારના કારક ગ્રહ ગણવામાં આવે છે. જ્યારે બૃહસ્પતિ જ્ઞાન, વિકાસ અને ધનના પ્રતિક છે. બુધનું બૃહસ્પતિના નક્ષત્રમાં ગોચર કેટલીક રાશિના જાતકો માટે સારા એવા ફેરફાર લાવશે. ખાસ કરીને કરિયર, શિક્ષણ, પૈસા અને કૌટુંબિક મામલે સારા એવા ફેરફાર જોવા મળી શકે. જાણો કોને ફાયદો થઈ શકે છે.
વૃષભ રાશિ
વૃષભ રાશિના જાતકો માટે બુધનું આ નક્ષત્ર પરિવર્તન ફાયદાકારક અને ઉન્નતિનો સંકેત લાવી રહ્યું છે. કાર્યક્ષેત્રે નવી જવાબદારીઓ મળી શકે જેને તમે ખુબ કુશળતાથી નિભાવશો અને સહકર્મીઓ અને વરિષ્ઠ અધિકારીઓમાં માન સન્માન વધશે. આવકની નવી તકો મળશે. આર્થિક સ્થિતિ સુધરવાના સંકેત છે. જો કોઈ નવો બિઝનેસ શરૂ કરવાનું વિચારતા હોવ તો અનુભવી વેપારીઓની સલાહ લેવી જોઈએ. વિદ્યાર્થીઓમાં એકાગ્રતા વધશે.
તુલા રાશિ
તુલા રાશિના જાતકોમાં આત્મવિશ્વાસ વધી શકે છે. તમારા કૌશલ્ય અને અનુભવોનો વધુ સારી રીતે ઉપયોગ કરવાના ઉપાયો શોધશો. જેનાથી કાર્યસ્થળે નવી ઓળખ મળી શકે. કેટલાક લોકોને પ્રમોશન કે નવી જવાબદારીઓ મળી શકે. ઉચ્ચ શિક્ષણનું વિચારતા વિદ્યાર્થીઓને ફાયદો મળી શકે છે.
મકર રાશિ
મકર રાશિના જાતકો માટે બુધનું ગોચર વાણી અને વ્યક્તિગત રીતે સકારાત્મક પરિવર્તન લાવી શકે છે. તમારી વાણીથી લોકો આકર્ષિત થશે અને સમાજમાં માન સન્માન વધશે. વિદ્યાર્થીઓ માટે અનુકૂળ સમય છે. સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તૈયારી કરતા વિદ્યાર્થીઓને સફળતા મળી શકે છે. પરિવારમાં નવી જવાબદારી મળી શકે છે. સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. માનસિક અને શારીરિક બંને શક્તિઓ વધશે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
