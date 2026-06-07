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11 જૂને બુધનું ગુરુના નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે માલામાલ, આ 3 રાશિઓને મળી શકે છે રાજયોગ જેવું સુખ!

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jun 07, 2026, 09:06 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 09:06 PM IST

Budh Nakshatra Parivartan: બુધ ગ્રહ 11 જૂનની સવારે ગુરુના નક્ષત્ર પુનર્વસુમાં પ્રવેશ કરશે. બુધના નક્ષત્ર પરિવર્તનથી કેટલીક રાશિઓને ખૂબ જ સારા પરિણામ મળી શકે છે, ચાલો જાણીએ આ રાશિઓ વિશે.

બુધ નક્ષત્ર પરિવર્તન1/5

બુધ નક્ષત્ર પરિવર્તન

બુધ ગ્રહ 11 જૂને આર્દ્રા નક્ષત્રમાંથી નીકળીને પુનર્વસુ નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે. બુધનું આ નક્ષત્ર પરિવર્તન સવારે 11 વાગ્યાને 30 મિનિટે થશે. 8 જુલાઈ સુધી બુધ પુનર્વસુ નક્ષત્રમાં જ ભ્રમણ કરશે અને ત્યારબાદ પુષ્ય નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે. 11 જૂનથી 8 જુલાઈ સુધીનો સમય કેટલીક રાશિઓ માટે ખૂબ જ શુભ સાબિત થઈ શકે છે. ગુરુવારના દિવસે ગુરુના નક્ષત્રમાં બુધનું ગોચર આ 3 રાશિઓ માટે સુખદાયક રહેશે. આ રાશિના જાતકોને જીવનમાં રાજયોગ જેવા પરિણામો મળી શકે છે.

મિથુન રાશિ2/5

મિથુન રાશિ

બુધ ગ્રહનું નક્ષત્ર પરિવર્તન મિથુન રાશિ માટે ખૂબ જ શુભ સાબિત થઈ શકે છે. જીવનમાં સંતુલન અને માનસિક શાંતિની તમને પ્રાપ્તિ થશે. કરિયરના ક્ષેત્રમાં કરેલા પ્રયત્નોનું શુભ ફળ તમને 11 જૂન પછી મળી શકે છે. કાર્યક્ષેત્રમાં સહકર્મીઓ સાથે પણ તમારો સારો તાલમેલ રહેશે. બુદ્ધિના દાતા બુધ તમને શિક્ષણના ક્ષેત્રમાં પણ પ્રગતિ અપાવશે. જો સરકારી કાર્યો અટકેલા હતા તો તે પણ પૂરા થઈ શકે છે. આ સાથે જ તમારા દામ્પત્ય જીવનમાં પણ સકારાત્મક બદલાવ જોવા મળી શકે છે.

સિંહ રાશિ3/5

સિંહ રાશિ

બુધ તમારી રાશિના સ્વામી સૂર્યના મિત્ર છે. આવી સ્થિતિમાં બુધનું નક્ષત્ર પરિવર્તન કરવું તમારા માટે પણ સારા પરિણામો લઈને આવશે. તમારા આત્મવિશ્વાસમાં વધારો જોવા મળી શકે છે. વેપારીઓને અચાનક મોટો આર્થિક લાભ મળવાના પણ યોગ છે. જાતકોને મનપસંદ જગ્યાએ નોકરી મળી શકે છે. આઈટી ક્ષેત્રમાં કામ કરનારાઓને પ્રમોશન મળવાના યોગ છે. ભાઈ-બહેનો સાથે તમારા સંબંધો મધુર બનશે. કેટલાક જાતકોને વિદેશ જવાની તક પણ મળી શકે છે.

તુલા રાશિ4/5

તુલા રાશિ

બુધના નક્ષત્ર પરિવર્તન કરવાથી તુલા રાશિના જાતકોની વાણીમાં મધુરતા જોવા મળી શકે છે. સામાજિક સ્તર પર ખ્યાતિ મેળવશો. જો તમે રાજનીતિ કે સામાજિક કાર્યોમાં સક્રિય છો, તો તમારા પ્રશંસકોની સંખ્યા વધી શકે છે. કરિયરના ક્ષેત્રમાં પણ સિદ્ધિઓ મળવાના યોગ છે. તમારી કોઠાસૂઝથી નવો વ્યવસાય શરૂ કરવામાં પણ સફળ થઈ શકો છો. ધાર્મિક કાર્યોમાં તમારી રુચિ વધશે, તમે ધાર્મિક યાત્રાઓ પર પણ જઈ શકો છો. આર્થિક રીતે પણ બુધનું આ ગોચર તમને મજબૂત બનાવશે.

5/5

(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

TAGS:
Budh Nakshatra Parivartan
Budh Gochar
mercury transit
બુધ ગોચર
બુધ નક્ષત્ર પરિવર્તન

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