/બુધને મળશે શુક્રનો સાથ, 24 કલાક બાદ આ રાશિવાળાનું ભાગ્ય ઉઘડશે, પૈસાનો થવા લાગશે વરસાદ! જાણો કોણે રહેવું પડશે સાવધાન

Budh Nakshatra Gochar: આવતી કાલે કેટલીક રાશિના જાતકો માટે સુવર્ણ સમય શરૂ થઈ શકે છે કારણ કે બુધ 7મી મેના રોજ ભરણી નક્ષત્રમાં ગોચર કરશે. કેટલીક રાશિના જાતકોના કરિયર, વેપાર અને આર્થિક ઉન્નતિના મોરચે મોટો ફેરફાર જોવા મળી શકે. જાણો તે લકી રાશિઓ કઈ કઈ છે.
જ્યોતિષ શાસ્ત્ર મુજબ બુધનું રાશિ પરિવર્તન જેટલું મહત્વનું છે એટલું જ મહત્વ નક્ષત્ર પરિવર્તનનું છે. વૈદિક પંચાંગ મુજબ બુધ 7 મેના રોજ એટલે કે આવતી કાલે ભરણી નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે. ભરણી નક્ષત્રના સ્વામી શુક્ર દેવતા છે. જેમની સાથે બુધને ગાઢ મિત્રતા હોવાનું કહેવાય છે. જ્યારે બંને એક સાથે આવે છે ત્યારે રાશિઓનો સારો સમય શરૂ થઈ જાય છે. એવું માનવામાં આવે છે કે બુધ ગ્રહનો પ્રવેશ શુક્રના નક્ષત્રમાં થાય છે ત્યારે બુદ્ધિ અને વેપાર બુધનો મેળ સુખ સુવિધા અને ધન (શુક્ર) સાથે થાય છે.
જ્યોતિષાચાર્યોના જણાવ્યાં મુજબ બુધનું ભરણી નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કેટલીક રાશિઓને કરિયરમાં ઉંચાઈ પર લઈ જઈ શકે છે. સારી નોકરી અને આર્થિક કાર્યોમાં સુવર્ણ ટાઈમ લાવશે. જાણો કઈ કઈ રાશિઓને ફાયદો થઈ શકે છે.
મિથુન રાશિને સારી તકો મળી શકે છે. તમારી કમ્યુનિકેશન સ્કીલ અને તેજ દિમાગ તમને બીજાથી અલગ રાખશે. બિઝનેસમાં નવી ડીલ ફાઈનલ થઈ શકે છે. જૂના પ્રોજેક્ટ્સથી પણ ફાયદો થવાના સંકેત છે. રોકાણ સંલગ્ન નિર્ણયો સમજી વિચારીને લેશો તો સારું રિટર્ન મળી શકે છે.
બુધનું નક્ષત્ર પરિવર્તન કન્યા રાશિના જાતકો માટે આર્થિક રીતે મજબૂતી આપનારું સાબિત થઈ શકે છે. નોકરીમાં તમારી મહેનતને બિરદાવવામાં આવશે. આવક વધવાના યોગ છે. બિઝનેસ કરનારાઓને નવી તકો મળી શકે છે. આ દરમિયાન કરાયેલું રોકાણ ભવિષ્યમાં સારો લાભ આપી શકે છે. બચતમાં પણ વધારો થશે.
ધનુ રાશિવાળા માટે આ સમય સ્થિરતા અને સુરક્ષિત લાભ આપનારો રહી શકે છે. શુક્રનો પ્રભાવ રહેવાથી સુખ સુવિધામાં પણ વધારો થઈ શકે. બિઝનેસમાં વિસ્તારની તક મળશે. આર્થિક સ્થિતિ મજબૂત થશે. ભાગીદારીમાં કરાયેલા કામો સારું પરિણામ આપી શકે છે. અટકેલા પૈસા પાછા મળવાનો સંકેત છે. નવી ડીલ થઈ શકે.
બુધના ભરણી નક્ષત્રમાં પ્રવેશથી મેષ, કર્ક, સિંહ, વૃશ્ચિક અને ધનુ રાશિવાળા માટે પડકારો ઊભા થઈ શકે છે. આર્થિક મામલે સતર્ક રહેવું પડશે. બિનજરૂરી ખર્ચા વધી શકે છે. ઉતાવળમાં લેવાયેલા નિર્ણયો નુકસાન કરાવી શકે છે. ઓફિસમાં થયેલી નાની અમથી ભૂલ પણ પરેશાની વધારી શકે છે.
બુધવારના દિવસે વ્રત રાખવું જોઈએ. ભગવાન ગણેશની પૂજા અર્ચના કરો. લીલા રંગની ચીજો જેમ કે લીલા શાકભાજી, લીલા કપડાંનો ઉપયોગ કરો. બુધ દેવતાના મંત્રોનો જાપ કરો.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)