1 એપ્રિલ સુધી રાહુના નક્ષત્રમાં રહીને બુધ આ 3 રાશિઓને કરશે માલામાલ, થશે જબરદસ્ત કમાણી!

Budh Nakshatra Gochar 2026: ગ્રહોના રાજકુમાર બુધે 10 માર્ચ 2026ના રોજ શતભિષા નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરી લીધો છે અને હવે 1 એપ્રિલ 2026 સુધી આ જ નક્ષત્રમાં રહેશે. જાણો બુધનું રાહુના નક્ષત્રમાં હોવું કઈ રાશિઓ માટે શુભ સાબિત થશે.

Updated:Mar 12, 2026, 10:53 PM IST

બુધ નક્ષત્ર પરિવર્તન

બુદ્ધિ, વાણી અને વેપારનો કારક ગ્રહ બુધ 1 એપ્રિલ સુધી શતભિષા નક્ષત્રમાં રહેશે. બુધની આ ચાલ કેટલીક રાશિના જાતકોને માલામાલ કરી દેશે. આર્થિક સ્થિતિમાં સુધારો જોવા મળશે અને અનેક માધ્યમો દ્વારા ધન પ્રાપ્તિના રસ્તાઓ ખુલશે. નવી નોકરી મળવાના યોગ બનશે અને જીવનમાં અનેક સકારાત્મક બદલાવ થશે. એકંદરે તમારા માટે બુધનું નક્ષત્ર ગોચર રાજયોગ જેવી સ્થિતિ સર્જશે. ચાલો જાણીએ કઈ 3 રાશિઓ છે જેમનો સારો સમય શરૂ થવા જઈ રહ્યો છે.

મેષ રાશિ

મેષ રાશિના જાતકો માટે આ ગોચર ખૂબ જ શુભ સાબિત થવાનું છે. કારોબારમાં ખૂબ જ પ્રગતિ થશે. વેપાર વધારવાની તકો મળી શકે છે. નોકરીમાં પણ પ્રમોશનના યોગ બની રહ્યા છે. તમે સમાજમાં પોતાની અલગ ઓળખ બનાવવામાં સફળ રહેશો. ટેકનોલોજી સાથે જોડાયેલા ક્ષેત્રમાં કામ કરનારા જાતકોને આ ગોચરથી ઘણો લાભ થશે. નવા કાર્યોમાં રુચિ વધશે.

મિથુન રાશિ

મિથુન રાશિના જાતકો માટે બુધનું નક્ષત્ર ગોચર ઘણું નસીબદાર સાબિત થવાનું છે. ખાસ કરીને અભ્યાસ સાથે જોડાયેલા જાતકોને ખૂબ લાભ મળશે. કરિયરને લગતી સમસ્યાઓ દૂર થશે. નોકરીમાં પ્રમોશન મળવાના અને પગાર વધારાના શુભ યોગ બની રહ્યા છે. કુલ મળીને તમારા માટે 1 એપ્રિલ સુધીનો સમય શાનદાર રહેશે. જો તમે વિદેશમાં નોકરી શોધી રહ્યા હોવ, તો તમારું આ સપનું સાકાર થઈ શકે છે.

મકર રાશિ

મકર રાશિના જાતકોને આર્થિક બાબતોમાં ઘણો લાભ મળશે. જો તમે કોઈને રૂપિયા ઉધાર આપ્યા હશે, તો તે પરત મળી શકે છે. અગાઉ કરેલા રોકાણથી પણ સારો નફો થશે. જે જાતકો નવો વેપાર શરૂ કરવાનું વિચારી રહ્યા છે, તેમના માટે સમય ઘણો અનુકૂળ છે. પાર્ટનરશિપમાં કરવામાં આવતા કાર્યોમાં પણ ઘણો ફાયદો થશે. નોકરી બદલવા માટે આ ઉત્તમ સમય છે.

Disclaimer - પ્રિય વાચક, અમારા આ સમાચાર વાંચવા બદલ આભાર. આ સમાચાર તમને ફક્ત જાગૃત કરવાના હેતુથી લખવામાં આવ્યા છે. અમે આ લખવામાં સામાન્ય માહિતીની મદદ લીધી છે. Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.

