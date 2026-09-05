/48 કલાક બાદ બનશે અત્યંત ઘાતક ષડાષ્ટક યોગ, 3 રાશિવાળા સાવધાન થઈ જજો, મોટું આર્થિક નુકસાન થવાના યોગ

અશુભ યોગોમાં જેની ગણતરી થાય છે કે ષડાષ્ટક યોગ 7 સપ્ટેમ્બરથી બનશે. જેના કારણે કેટલીક રાશિઓના જીવનમાં ભારે ઉતાર ચડાવ આવી શકે છે. જાણો કોણે સાવચેત રહેવું પડશે.
7મી સપ્ટેમ્બરે ગ્રહોના રાજકુમાર ગણાતા બુધ સિંહ રાશિમાંથી નીકળીને કન્યા રાશિમાં ગોચર કરશે. બુધના સિંહ રાશિમાં ગોચરની સાથે જ તે રાહુ સાથે ષડાષ્ટક યોગ પણ બનાવશે. બુધ રાહુથી અષ્ટમ ભાવમાં આવશે અને રાહુ બુધથી છઠ્ઠા ભાવમાં. જ્યોતિષમાં ષડાષ્ટક યોગને પ્રતિકૂળ પ્રભાવ આપનારો ગણવામાં આવે છે. આ યોગ 26 સપ્ટેમ્બર સુધી એક્ટિવ રહેશે. આવામાં કેટલીક રાશિઓને જીવનમાં ભારે ઉતાર ચડાવ ભોગવવા પડી શકે છે. જાણો કોણે સાવધાની રાખવી પડશે.
ષડાષ્ટક યોગ દરમિયાન તમારે ધન મામલે ખુબ સાવધાની વર્તવી પડશે. ઉધાર આપવું કે નાણાકીય લેવડદેવડમાં સતર્કતા રાખજો. ઉતાવળમાં કોઈ પણ નિર્ણય લેતા બચવું. આ રાશિના જે લોકો મીડિયામાં હોય તેમણે શબ્દોનો ઉપયોગ સમજી વિચારીને કરવો. પેટ કે ત્વચા સંબંધિત પરેશાનીઓ થઈ શકે છે. આ યોગના ખરાબ પ્રભાવને ઘટાડવા માટે ઉપાય તરીકે ગણેશજીની પૂજા કરવી જોઈએ.
આ યોગ એક્ટિવ થવાથી અચાનક ખર્ચામાં વધારો થઈ શકે છે. તમારે યોગ્ય બજેટ બનાવીને આગળ વધવું પડશે. વિદ્યાર્થીઓમાં એકાગ્રતાની કમી આવી શકે છે. યોગ ધ્યાન કરવાથી લાભ થશે. કાર્યક્ષેત્રે દરેક કામને ગંભીરતાથી કરો નહીં તો છબી બગડી શકે છે. પ્રેમ સંબંધને લઈને સતર્કતા રાખવી. ગેરસમજના કારણે અલગાવની સ્થિતિ પેદા થઈ શકે છે. ઉપાય તરીકે માતા લક્ષ્મીની આરાધના કરવી.
આ સમય દરમિયાન મીન રાશિવાળાએ કોઈ પણ મોટો નિર્ણય લેવો જોઈએ નહીં. જે લોકો રોજગારની શોધમાં હોય તેમણે પણ પોતાના પ્રયત્નો વધારવા પડશે. ખોટી સંગતિથી બચવું નહીં તો પૈસા અને સમય બંને બરબાદ થઈ શકે છે. ઉધાર લીધા હશે તો લેણદારો પાછળ પડી શકે છે. યોગ્ય બજેટ બનાવીને તમારા ભવિષ્યને આગળ વધારવું જોઈએ. મુસાફરી દરમિયાન સતર્કતા વર્તવી નહીં તો કિમતી સામાન ચોરી થઈ શકે. ઉપાય તરીકે મીન રાશિવાળાએ ભગવાન શિવની આરાધના કરવી જોઈએ.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
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