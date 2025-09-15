ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

17 સપ્ટેમ્બરથી આ રાશિઓને મોજે દરિયા ! 50 વર્ષ બાદ શનિ-બુધની યુતિ, સંપત્તિમાં થશે અચાનક વધારો

Pratiyuti Drishti 2025 : વૈદિક કેલેન્ડર મુજબ, 17 સપ્ટેમ્બરના રોજ બુધ અને શનિ 180 ડિગ્રી પર સ્થિત હશે. જેના કારણે પ્રતિયુતિ યોગ બનશે. તેથી કેટલીક રાશિઓનું ભાગ્ય ચમકી શકે છે. ત્યારે આ ભાગ્યશાળી રાશિઓ કઈ છે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.

Updated:Sep 15, 2025, 05:47 PM IST

1/5
image

Pratiyuti Drishti 2025 : વૈદિક જ્યોતિષશાસ્ત્ર અનુસાર, ગ્રહો સમયાંતરે ગોચર કરે છે અને અન્ય ગ્રહો સાથે યુતિ અને પ્રતિયુતિ બનાવે છે, જેની અસર માનવ જીવન તેમજ દેશ અને વિશ્વ પર જોવા મળે છે. 17 સપ્ટેમ્બર, 2025ના રોજ રાત્રે 11:15 વાગ્યાથી બુધ અને શનિ 180 ડિગ્રી પર એકબીજાની સામે આવશે, જેના કારણે પ્રતિયુતિ યોગ બનશે. તેથી કેટલીક રાશિઓનું ભાગ્ય ચમકી શકે છે. 

તુલા રાશિ

2/5
image

મિત્ર ગ્રહો શનિ અને બુધની યુતિ તુલા રાશિના લોકો માટે સકારાત્મક સાબિત થઈ શકે છે. આ સમયે તમારી આવકમાં જબરદસ્ત વધારો થઈ શકે છે. ઉપરાંત આવકના નવા સ્ત્રોત પણ બની શકે છે. કાર્યક્ષેત્રમાં પ્રગતિની શક્યતાઓ છે. તમારા વૈવાહિક સંબંધો સારા રહેશે. તમારું વ્યવસાયિક જીવન સફળ થશે. તમને રોકાણથી લાભ મળશે.

મિથુન રાશિ

3/5
image

શનિ અને બુધની યુતિ મિથુન રાશિના લોકો માટે શુભ સાબિત થઈ શકે છે. આ સમયે તમે કામ અને વ્યવસાયમાં પ્રગતિ મેળવી શકો છો. ઉપરાંત, નોકરી કરતા લોકોને કાર્યસ્થળ પર નવી જવાબદારીઓ મળી શકે છે. સામાજિક વર્તુળમાં પણ વધારો થશે. જેના કારણે તમારા માન-સન્માનમાં વધારો થશે. વ્યવસાયિકોને નવા ઓર્ડર મળી શકે છે, જેનાથી તેમને સારા નાણાકીય લાભ મળશે. 

મીન રાશિ

4/5
image

શનિ અને બુધની પ્રતિયુતિ મીન રાશિના લોકો માટે ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે. તમને સમયાંતરે અચાનક નાણાકીય લાભ મળી શકે છે. તેમજ આવકના નવા સ્ત્રોત પણ બની શકે છે. તમે આ સમય દરમિયાન તમારા કારકિર્દી અને પારિવારિક જીવનથી ખૂબ સંતુષ્ટ રહેશો. તમારા પ્રેમ સંબંધ મધુર રહેશે અને તમે તમારા જીવનસાથી સાથે સારો સમય વિતાવવાનું પસંદ કરશો. તમારી ઇચ્છાઓ આ સમયે પૂર્ણ થશે.

5/5
image

Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.        

Budh GrahShani GrahBudh Shani YutiPratiyuti Drishtizodiac signs

Trending Photos