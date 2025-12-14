ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

બુધ-શનિના કેન્દ્ર દ્રષ્ટિ યોગથી 5 રાશિના જાતકો થશે માલામાલ! 30 ડિસેમ્બરથી શરૂ થશે સુવર્ણ દિવસો

Kendra Drishti Yog: જ્યોતિષીય ગણતરીઓ અનુસાર, 30 ડિસેમ્બરે બુધ અને શનિ ગ્રહ એકબીજાથી 90 ડિગ્રીની સ્થિતિમાં હશે. આ સ્થિતિથી બુધ-શનિનો કેન્દ્ર દ્રષ્ટિ યોગનું નિર્માણ થશે. જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં આ યોગને વિચાર, નિર્ણય, અનુશાસન અને કર્મ સાથે જોડીને જોવામાં આવે છે. આવી સ્થિતિમાં ચાલો જાણીએ કે, બુધ-શનિનો કેન્દ્ર દ્રષ્ટિ યોગ કઈ 5 રાશિના જાતકો માટે ભાગ્યવર્ધક અને લાભકારી સાબિત થશે.

Updated:Dec 14, 2025, 09:01 PM IST

વૃષભ રાશિ

વૃષભ રાશિના જાતકો માટે આ યોગ આર્થિક મામલામાં સંતુલન અને સમજદારી લઈને આવશે. ખર્ચાઓ પર નિયંત્રણ આવશે અને રોકાણ સાથે જોડાયેલા નિર્ણયો લાભકારી સિદ્ધ થઈ શકે છે. પારિવારિક મામલામાં પણ સ્થિરતા અને સમજ વધશે. ચિંતાઓમાંથી મુક્તિ મળશે.

મિથુન રાશિ

બુધ મિથુન રાશિના સ્વામી છે, તેથી આ યોગનો સૌથી સકારાત્મક પ્રભાવ મિથુન રાશિના જાતકો પર પડશે. આ સમયગાળા દરમિયાન વેપાર, લેખન અને મીડિયા સાથે જોડાયેલા જાતકોને લાભ મળી શકે છે. લાંબા સમયથી અટકેલા કામ પૂરા થવાના સંકેત છે અને આર્થિક સ્થિતિમાં પણ સુધારો જોવા મળી શકે છે.

કન્યા રાશિ

કન્યા રાશિ પર પણ બુધનો વિશેષ પ્રભાવ રહે છે. બુધ-શનિનો કેન્દ્ર દ્રષ્ટિ યોગ કન્યા રાશિના જાતકોના કરિયરમાં સ્થિરતા અને જવાબદારીભર્યું પદ અપાવી શકે છે. મહેનતનું ફળ મળવાનું શરૂ થશે અને નોકરી કરતા જાતકો માટે પ્રમોશન અથવા નવી જવાબદારીના યોગ બની શકે છે.

મકર રાશિ

મકર રાશિનો સ્વામી શનિ હોવાથી આ રાશિના જાતકો માટે આ યોગ કર્મ અને અનુશાસનની ભેટ લઈને આવી શકે છે. લાંબા સમયથી કરવામાં આવી રહેલા પ્રયત્નો હવે રંગ લાવશે. ધન સંચય, સંપત્તિ અને ભવિષ્યની યોજનાઓમાં સફળતા મળવાની સંભાવના છે.

કુંભ રાશિ

કુંભ રાશિ પર પણ શનિનો પ્રભાવ હોય છે. બુધ-શનિનો આ યોગ કુંભ રાશિના જાતકોને વ્યૂહાત્મક વિચારસરણી અને યોગ્ય નિર્ણય લેવાની ક્ષમતા આપશે. વેપારમાં નવી યોજના સફળ થઈ શકે છે અને તકનીકી અથવા પ્રબંધન સાથે જોડાયેલા લોકોને વિશેષ લાભ મળી શકે છે.  

(Disclaimer - પ્રિય વાચક, અમારા આ સમાચાર વાંચવા બદલ આભાર. આ સમાચાર તમને ફક્ત જાગૃત કરવાના હેતુથી લખવામાં આવ્યા છે. અમે આ લખવામાં સામાન્ય માહિતીની મદદ લીધી છે. Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

