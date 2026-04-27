બુધ-શનિનો લાભ દ્રષ્ટિ યોગ કરશે ધનના ઢગલા, આ 5 રાશિઓને થશે છપ્પરફાડ ધનલાભ; દરેક ક્ષેત્રમાં મળશે સફળતા!
Budh Shani Labh Yog 2026: જ્યોતિષ શાસ્ત્રની ગણતરી અનુસાર, બુધ અને શનિ એકબીજાથી 90 ડિગ્રીના અંતરે બિરાજમાન રહેશે. આવી સ્થિતિમાં બુધ-શનિની આ સ્થિતિથી લાભ દ્રષ્ટિ નામનો ખાસ યોગનું નિર્માણ થશે. ચાલો જાણીએ કે, બુધ-શનિનો આ લાભ દ્રષ્ટિ યોગ કઈ 5 રાશિઓ માટે ભાગ્યશાળી અને લાભદાયી સાબિત થઈ શકે છે.
લાભ દ્રષ્ટિ યોગનું નિર્માણ
વૈદિક જ્યોતિષ શાસ્ત્રની ગણતરી અનુસાર, 22 મે 2026ના રોજ બુધ અને શનિ એકબીજાથી 90 ડિગ્રીના અંતરે બિરાજમાન રહેશે. આવી સ્થિતિમાં આ બન્ને ગ્રહોની વિશેષ સ્થિતિને કારણે લાભ દ્રષ્ટિ યોગનું નિર્માણ થશે. આ લાભ દ્રષ્ટિ યોગ કઈ 5 રાશિઓ માટે ફાયદાકારક રહેશે. ચાલો જાણીએ.
મિથુન રાશિ
બુધ તમારી રાશિનો સ્વામી છે, તેથી આ યોગની સૌથી શુભ અસર તમારા પર પડશે. કરિયરમાં લાંબા સમયથી અટકેલા પ્રોજેક્ટ્સ ફરી શરૂ થશે. વેપારમાં નવા રોકાણથી મોટો આર્થિક લાભ થવાની શક્યતા છે. તમારી નિર્ણય લેવાની ક્ષમતામાં સુધારો થશે, જે તમને કાર્યક્ષેત્રમાં અન્ય લોકો કરતા આગળ રાખશે.
કન્યા રાશિ
બુધના સ્વામિત્વ વાળી બીજી રાશિ કન્યા માટે શનિની આ દ્રષ્ટિ અનુકૂળ પરિણામ લાવશે. નોકરિયાત જાતકોને પ્રમોશન અથવા પગાર વધારાના સમાચાર મળી શકે છે. પૈતૃક સંપત્તિ સાથે જોડાયેલા વિવાદો ઉકેલાવાની શક્યતા છે. જૂના દેવામાંથી મુક્તિ મળશે અને બેન્ક બેલેન્સમાં વધારો થશે.
તુલા રાશિ
શનિ તુલા રાશિમાં યોગકારક માનવામાં આવે છે અને બુધ સાથે તેમની મિત્રતા છે. આ સમયગાળા દરમિયાન તમારી સર્જનાત્મકતા વધશે. જો તમે કળા, લેખન કે મીડિયા ક્ષેત્ર સાથે જોડાયેલા હોવ તો તમને મોટું સન્માન મળી શકે છે. અપરિણીત જાતકો માટે લગ્નના પ્રસ્તાવ આવી શકે છે અને પારિવારિક સુખમાં વધારો થશે.
મકર રાશિ
શનિ તમારી રાશિના સ્વામી હોવાથી બુધની આ સ્થિતિ તમારા માટે રાજયોગ જેવું ફળ આપશે. જમીન-મકાન કે વાહન ખરીદવાનું સપનું પૂરું થઈ શકે છે. વ્યાપારી મુસાફરી સુખદ અને લાભદાયી રહેશે. સામાજિક માન-પ્રતિષ્ઠામાં વધારો થશે અને કોઈ પ્રભાવશાળી વ્યક્તિનો સહયોગ મળશે.
કુંભ રાશિ
શનિની પોતાની રાશિ કુંભ માટે આ સમય માનસિક સ્પષ્ટતા અને આર્થિક મજબૂતી લઈને આવશે. અચાનક ધન પ્રાપ્તિના યોગ બનશે. રોકાણ માટે આ સમય ઘણો સારો છે, જેનું ભવિષ્યમાં સારું વળતર મળશે. વિદ્યાર્થીઓ માટે આ સમય વિશેષ ફળદાયી છે. સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓમાં સફળતા મળવાના પ્રબળ યોગ છે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
Trending Photos